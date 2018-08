Face à une défense auboise très regroupée, les Messins ont su se montrer patients et appliqués pour s’imposer logiquement (1-0, Angban). Les hommes de Frédéric Antonetti imprègnent un rythme d’enfer (5 succès de rang) à la Ligue 2. Désormais, place à la double confrontation face au RC Lens.

Sport 3 min.

Le FC Metz force le verrou troyen

5e journée de Ligue 2

Par Hervé Kuc



Le match et sa note. Dominateur, plus puissant que Troyes et mieux en place, le FC Metz a pourtant buté sur une défense troyenne renforcée. Pendant quarante minutes, les partenaires de Cohade ont tenté de déstabiliser un adversaire moins inspiré que lui mais la tête piquée de Boye (28e), qui avait en début de partie sauvé les siens (8e), est passée au-dessus du but troyen. Heureusement, le raté de Diallo a profité à Angban qui a su ajuster Samassa, le rempart troyen, d’un plat du pied droit précis (1-0, 40e).



Un avantage mérité au cours d’une partie d’un niveau de jeu très moyen. Ensuite, les Messins ont su gérer leur maigre avantage face à une formation auboise au jeu trop décousu pour inquiéter des Mosellans vaillants. Bien sûr, Oukidja est intervenu par deux fois (48e et 59e) mais Cohade aurait pu solder l’affaire (69e) sur une ouverture de Boulaya, s’il n’était venu buter sur Samassa. Un match tristounet qui permet néanmoins et surtout au FC Metz de renforcer sa place en tête de la Ligue 2 avant d’aller défier le RC Lens en Coupe de la Ligue (mardi 28 août) puis de recevoir les Sang et Or pour le sommet du championnat (1er septembre). Un 13/20 qui récompense essentiellement la récolte de trois nouvelles unités. L’essentiel est fait.

Le Top 4 du match. Opa Nguette (6,5/10) a été le grenat le plus entreprenant au cours des trente premières minutes. Ses déboulés balle au pied ont obligé l’ESTAC à fauter à quatre reprises. Il ne finit pas toujours très bien ses démarrages et ses essais (23e et 78e) mais ses accélérations ont le mérite de déséquilibrer l’adversaire. Jonathan Rivierez (6,5), depuis son arrivée sur les bords de la Moselle (2014) s’est toujours mis au service du club avec abnégation et détermination. A Troyes, il a tenu son flanc gauche avec sérieux et solidité. Victorien Angban (6) buteur et travailleur au sein de l’entre jeu ainsi qu’Alexandre Oukidja (6) pour ses deux interventions (48e et 59e) et son calme, complètent le Top 4 grenat.

La prestation de Laurent Jans. Une tentative de centre contrée (14e), une belle intervention face à Touzghar (18e) puis une faute sur Obiang (22e). Défensivement, Laurent Jans a su se montrer présent face à Pelé ou Touzghar et une formation troyenne timide et limitée. Sa superbe transversale (69e) sur Boulaya aurait pu permettre ensuite à Cohade de doubler l’avance mosellane. Une prestation très propre, sans fausse-note.

Metz reçu 5/5. 15 points après 5 journées. Le FC Metz effectue, au niveau comptable, un début de saison parfait. Rappelons que la saison dernière, Nîmes avait fini à la deuxième place de la L2 avec 73 unités et que l’AC Ajaccio était monté sur le podium (3e) avec 68 points.

Troyes - Metz 0-1

Stade de l’Aube, temps nuageux, belle pelouse, arbitrage de M. Buquet, environ 8 000 spectateurs. Mi-temps : 0-1.

Le but : 0-1 Angban (40e).

Cartons jaunes : Pelé (37e) à Troyes ; Sunzu (53e) à Metz.

TROYES: Samassa ; Cordoval, Giraudon (cap.), Salmier, Obiang ; Kashi, Raveloson, Berthomier (57e A. Niane), Pelé (67e Ben Saada) ; Tchimbembé (62e Mbeumo), Touzghar.



Joueurs non entrés en jeu: Letellier ; Deplagne, Vizcarrondo, Confais.

METZ: Oukidja ; Jans, Sunzu, Boye, Rivierez ; Fofana, Cohade (cap.), Angban, Boulaya, Nguette (90+2 Balliu) ; Diallo (73e I. Niane).



Joueurs non entrés en jeu: Delecroix ; Monteiro, Hein, Jallow, Gakpa.