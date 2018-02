Les Messins ont eu la possibilité de s’imposer à Guingamp (2-2). Malheureusement, les coéquipiers de Nolan Roux ont cédé à cinq minutes de la fin du match. Un partage des points qui ne fait pas du tout les affaires d’une équipe qui n’avance plus.

Sport 4 min.

Le FC Metz fait du surplace à Guingamp

Par Hervé Kuc

Le match et sa note. Le FC Metz ne pouvait rêver d’une meilleure entame de partie à Guingamp. Après six minutes de jeu, le penalty transformé par Mollet, avec l’aide du poteau rentrant, a bien lancé les hommes de Frédéric Hantz. Un avantage de courte durée puisque moins d’un quart d’heure plus tard, Deaux est venu ajuster Kawashima (1-1, 22e) suite à une perte de balle de Cohade.



Timorée, la formation mosellane va laisser les Guingampais prendre la direction de la partie: Kawashima face à Salibur (25e et 60e) a fait le travail et le gardien japonais du FC Metz a soufflé un grand coup lorsque Marcus (52e) n’a trouvé que le petit filet de son but.



Et puis, les protégés de Frédéric Hantz vont profiter d’un corner superbement botté par Dossevi pour prendre l’avantage sur une tête smashée de Nolan Roux (2-1, 56e). Une avance que les Mosellans vont défendre crânement avant de céder lors des cinq dernières minutes. Un ballon flottant qui passe entre les jambes messines et qui profite à l’altruiste Deaux (2-2, 86e).



Une douche froide pour un ensemble grenat batailleur, courageux mais qui commet toujours autant de fautes défensives rédhibitoires. Frédéric Hantz, vivement chahuté par Antoine Kombouaré en fin de rencontre, sait que la route vers le maintien est emplie d’embûches. Seul le 10e but de la saison de Roux est venu égayer la soirée.

Un 11/20 tout de même pour un FC Metz (20e, 19) qui n’abdique pas mais les succès d’Angers à Lille et d’Amiens à Nantes font mal au classement. Toulouse arrive à Saint-Symphorien dans huit jours. L’espoir est-il encore de mise?

Les joueurs et leur note. Kawashima (6/10) a bien dégagé du pied droit un essai à bout portant de Grenier (6e) puis il s’est bien couché (14e) sur un ballon chaud bouillant avant de se tromper sur sa sortie aérienne (29e). Un bon match du gardien messin.

En défense, Balliu (5) a eu fort à faire face à Ngbakoto et Salibur. Le Catalan a multiplié les efforts pour s’en sortir convenablement. Niakhaté (4) s’est retrouvé en face d’un sacré client: Marcus Thuram. Si son père, Lilian, était un défenseur de haute gamme, Marcus s’avère être un attaquant de grande qualité. Selimovic (4) n’était pas dans un grand soir. Des relances trop imprécises, un placement aléatoire et une fébrilité peu coutumière. Sa faute sur Marcus (68e) lui a valu un carton jaune plus que mérité. Lempereur (6) a bien tenu son flanc gauche. Sérieux et appliqué, le jeune latéral gauche n’a commis aucune erreur. Une sortie propre.



Au milieu, Mandjeck (4) a écopé d’un nouvel avertissement et n’a pas réussi à équilibrer le jeu grenat. Cohade (5) a effectué une mauvaise tête de relance ce qui a permis à l’En Avant d’égaliser (22e). Il s’est montré actif mais pas percutant. Mollet (5) a eu le grand mérite de transformer le penalty grenat (1-0, 6e) avant de se blesser à la cuisse droite (40e). Rivière (4) a pris le flambeau (42e) sans apporter beaucoup au jeu de son équipe. Milicevic (4) a adressé le ballon qui a déclenché le penalty en faveur de sa formation. Le seul fait positif d’une sortie trop molle.Dossevi (5) a beaucoup défendu et ce dès le coup d’envoi. Il est à l’origine des deux buts du onze grenat ce qui lui vaut une note correcte mais pas extraordinaire.



Nolan Roux a soigné ses statistiques mais les Messins ne sont repartis qu'avec un point. Photo: AFP

En attaque, Roux (6) est à créditer d’un contrôle de classe sur le penalty accordé au FC Metz (6e) puis a contré un ballon de la poitrine (29e) en direction du rempart guingampais. Repositionné dans l’axe de l’attaque messine, il n’a pas été trop en vue avant d’être déplacé sur le flanc gauche dès l’entrée en jeu de Rivière. Sa tête smashée (2-1) lui offre un dixième but personnel.

Guingamp - Metz 2-2

Stade du Roudourou, très belle pelouse, temps froid, arbitrage de M. Brisard, environ 14.000 spectateurs. Mi-temps: 1-1.

Evolution du score: 0-1 Mollet (6e sp), 1-1 Deaux (22e), 1-2 Roux (56e), 2-2 Deaux (86e)

Cartons jaunes: Ngbakoto (30e), Salibur (75e), Ikoko (77e) à Guingamp; Balliu (20e), Mandjeck (45e), Selimovic (68e), Dossevi (83e) à Metz

METZ: Kawashima; Balliu, Niakhaté, Selimovic, Lempereur; Mandjeck, Cohade (cap.), Milicevic (56e Boulaya), Dossevi, Mollet (42e Rivière); Roux.



Joueurs non entrés en jeu: Beunardeau; Rivierez, Poblete, Nguette, Niane.

GUINGAMP: Johnsson; Ikoko, Kerbrat (cap.), Eboa Eboa, Rebocho; Deaux, Phiri (61e Benezet), Grenier (83e Diallo), Ngbakoto (70e Blas), Salibur; Thuram.



Joueurs non entrés en jeu: Caillard; Sorbon, Didot, Giresse.