Depuis 20 ans, le club grenat s'appuie sur son académie sénégalaise pour dénicher des «pépites». Un partenariat gagnant-gagnant entre les deux clubs qui sera d'actualité pour les dix prochaines années.

Le FC Metz et Génération Foot prolongent l'aventure

Depuis 20 ans, le club grenat s'appuie sur son académie sénégalaise pour dénicher des «pépites». Un partenariat gagnant-gagnant entre les deux clubs qui sera d'actualité pour les dix prochaines années.

Entamé en 2003 sous l'égide de Carlo Molinari, le partenariat entre Metz et Génération Foot est renouvelé pour les dix prochaines années. Juste avant le début de la rencontre opposant les Grenats à Saint-Etienne, Bernard Serin, le président du FC Metz, Mady Touré, le président de Génération Foot et Olivier Perrin, directeur général de la formation messine, ont officialisé la signature de la nouvelle convention.

C'est ainsi que Metz continuera de soutenir l'académie basée à Deni Biram Ndao afin de l'aider à atteindre ses ambitions sportives - l'équipe première évolue en Division 1 -, comme sociales. Pour rappel, c'est en 2013 que le nouveau centre d'entraînement a été inauguré. Il est équipé d'un lycée depuis 2019.

«Le FC Metz peut finir la saison dans les dix premiers» Les Messins débutent leur parcours en Ligue 1 ce dimanche (15h) avec la réception de Monaco. Un sacré client pour un onze grenat pas verni par son début de calendrier. Vincent Hognon n'exclut pas d’utiliser Habib Diallo. Denis Balbir présente l'affiche.

«La nouvelle convention définit la gouvernance sportive, administrative et économique», a indiqué Bernard Serin. «Elle prévoit également les investissements qui seront réalisés dans le futur, comme le financement d'un terrain synthétique, des immeubles d'habitations supplémentaires ainsi que l'autonomie électrique et en eau pour que le centre soit totalement indépendant.»

A l'origine de la fondation de Génération Foot en 2000, Mady Touré a indiqué «qu'à l'époque, ces jeunes étaient délaissés dans la nature, je me suis porté garant pour créer ce centre de formation. L'objectif est de former des joueurs de classe mondiale». Pour mémoire, ce partenariat a notamment permis l'éclosion d'Emmanuel Adebayor, Diafra Sakho, Papiss Cissé, Ismaïla Sarr et bien entendu Sadio Mané.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.