Les Messins en finissent avec la première phase du championnat en se rendant à Dijon ce samedi (20h45). Vincent Hognon doit se priver de Boye et Delaine, tous les deux suspendus, et se voit dans l'obligation de jongler avec un groupe touché par la maladie et les tracas physiques. Philippe Thys préface le dernier match de l'année.

Sport 3 min.

«Le FC Metz est capable de prendre un point à Dijon»

Propos recueillis par Hervé Kuc

Philippe, à 60 ans que devenez-vous?

Philippe Thys: «Après avoir fini ma carrière de joueur à Strasbourg (1995), j'ai été pendant 3 ans consultant pour Canal+: j'étais sur le terrain et parallèlement je m'étais lancé dans le Beach Soccer avec Didier Six puis Eric Cantona. Cela m'a permis de voyager et j'ai participé à cinq reprises au championnat du Monde de la discipline. En janvier 2001, le RC Strasbourg m'a proposé d'intégrer sa cellule de recrutement et j'ai occupé cette fonction jusqu'en 2014. Là, après avoir passé cinq saisons au FC Tubize (Belgique) en tant que Directeur Sportif, j’ai terminé ma mission en juin 2019 et j'aimerais œuvrer au sein d'un club français.

Philippe Thys a joué au FC Metz au début des années 80.

Eclairez notre lanterne: d’où vient votre surnom «Billy»?

C'était juste avant de signer au FC Metz (1980-1985), je faisais mes classes à l'INF Vichy et un des garçons de ma promotion m'a affublé de ce pseudo en référence à un film pornographique de David Hamilton sorti en 1977 qui se dénommait «Bilitis». C'était marrant et ce surnom me poursuit encore jusqu’à maintenant puisque la majorité des personnes m'appelle «Billy», d'ailleurs certains ne connaissent probablement pas mon prénom.

Suivez-vous le parcours du FC Metz?

Oui, et je regarde tous les championnats européens. J'habite près de Monaco et cette semaine j'ai assisté à Monaco-Lille (0-3, Coupe de la Ligue). Jardim s'est fait chahuter tout le match et Fabregas a montré peu d'envie. Les Messins se retrouvent dans la même situation qu'une bonne dizaine de clubs, il suffit d'une série de trois succès ou de trois revers pour faire un bond en avant ou de reculer sérieusement. Cette année, la Ligue 1 est vraiment très équilibrée, hormis le PSG. Le FC Metz possède un buteur et surtout de vraies valeurs, ce qui devrait les aider à se sauver en fin de saison.

Le FC Metz laisse l’OM revenir à sa hauteur Les Messins ont fourni de gros efforts, ont eu la balle du succès sur un penalty de Diallo mais ont été obligés de partager les points avec Marseille (1-1). Les hommes de Vincent Hognon ont été à la hauteur de l'événement et empochent un point qui compte avant d'aller défier Dijon dans huit jours.

Dijon-Metz c'est ce samedi. Pensez-vous que les Messins puissent s’y imposer?

Ce ne sera pas une partie simple pour Metz car Dijon s'est bien ressaisi après un départ raté. Les Dijonnais possèdent un joueur que j'apprécie beaucoup et qui est capable de faire très mal aux Messins: Mounir Chouiar (20 ans). C'est une rencontre très importante car les points valent toujours plus cher avant la trêve de Noël. Si nos Grenats arrivent à bien jouer en bloc et à rester concentrés tout au long du match, je pense sincèrement qu'ils sont capables de prendre un point à Dijon.

Etes-vous resté en contact avec Carlo Molinari?

Quand j'étais au FC Tubize, nous avions rencontré par deux fois le FC Metz en match amical. Carlo Molinari était très content de me revoir et il m'a serré très fort dans ses bras. A l'époque, j'entretenais des liens forts avec Michel Ettorre mais aussi avec tous les autres garçons. Certains nous ont malheureusement quittés, et je pense à François Zdun, Philippe Mahut ou José Souto qui étaient des hommes exceptionnels et d'une gentillesse incroyable.»

Ibrahima Niane est incertain avant ce déplacement en Bourgogne. Photo: AFP

L'enjeu de la rencontre Le FC Metz (18e, 16 points) s’apprête à disputer une rude partie à Dijon (16e, 17). «Nous dénombrons quelques joueurs malades et d'autres sont plus ou moins touchés physiquement», annonce Vincent Hognon. Le technicien grenat est privé de Boye et Delaine (suspension), attend le feu vert du médecin pour Niane, Gakpa et Sunzu (maladie), tandis que Traoré est forfait et Habib Diallo en souffrance (pied). «En ce moment nous ne sommes pas gâtés. Face à Dijon ce samedi, nous alignerons la meilleure formation possible en sachant que notre adversaire va bien mieux depuis quelques semaines et qu'il fait preuve d’un engagement physique certain. C'est une partie importante et nous avons les moyens de basculer dans une situation un peu plus conforme à nos attentes en cas de résultat positif.» Le «prono» de la rédaction. Les Messins ont produit une bonne heure de football face à l'OM (1-1) et sur la foi de cette production et de ce résultat positif, il est très tentant de leur accorder notre confiance. Seul bémol: l'effectif grenat est sacrément chahuté (malades, blessés) Notre pronostic: 1-1.

Le classement de la Ligue 1