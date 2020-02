Les Messins accueillent Lyon ce vendredi (20h45) avec un milieu de terrain à remodeler et la nécessité de s’imposer à Saint-Symphorien. Vincent Hognon et ses hommes aborderont ensuite une série de matchs décisifs pour leur survie en Ligue 1. Denis Balbir présente la partie.

«Le FC Metz est bien parti pour se maintenir»

Les Messins accueillent Lyon ce vendredi (20h45) avec un milieu de terrain à remodeler et la nécessité de s’imposer à Saint-Symphorien. Vincent Hognon et ses hommes aborderont ensuite une série de matchs décisifs pour leur survie en Ligue 1. Denis Balbir présente la partie.

Propos recueillis par Hervé Kuc

Denis, que pensez-vous des trois dernières prestations des Messins face à Montpellier (1-1), Bordeaux (1-2) et Nantes (0-0)?

Denis Balbir: «Le contenu est très encourageant. L'équipe de Metz a su démontrer de belles qualités au bon moment après une période qui était très délicate et où même Vincent Hognon était un peu sur la sellette. Désormais, je vois des joueurs solidaires même s'il y a eu parfois des instants délicats à gérer au cours de ces trois parties. Le visage affiché par la formation mosellane est celle d'un groupe qui est prêt à batailler jusqu'au terme du championnat. C'est loin d’être acquis, mais en conservant toutes ses belles dispositions, le FC Metz est bien parti pour se maintenir.

Ce vendredi, Vincent Hognon va devoir se priver de Pajot, Maïga et Boulaya, tous les trois suspendus. Ces absences sont-elles très pénalisantes?

«C'est un coup dur pour les Messins mais à cette période de la saison, d'autres équipes doivent certainement être également privées d'éléments importants. Metz possède un beau potentiel offensif et dispose maintenant d'une base arrière qui donne des garanties. Oui, il va falloir repenser un peu l'entrejeu mais des garçons comme Angban, Cohade ou Fofana ont peu joué ces dernières semaines et ils auront envie de bien faire.

Dans son but, Alexandre Oukidja enchaîne les excellentes prestations. Quelle part lui accordez-vous dans le redressement de son équipe?

«C'est un bon gardien qui a toujours bien fait son travail et il commande une défense intéressante. Il réalise effectivement d'excellents matchs et fait partie des bons gardiens de notre championnat. Je tiens également à mettre à l'honneur Matthieu Udol, un garçon que j'apprécie beaucoup car il fait preuve de modestie et d'humilité. C'est un joueur attachant et très attaché au FC Metz. Il s'est vite relevé, malgré ses blessures, en affichant un gros tempérament et apporte beaucoup au jeu grenat depuis son retour dans le onze de base. Metz sait qu'il pourra compter sur un combattant de plus jusqu'en mai prochain.

L'Olympique Lyonnais débarque à Saint-Symphorien ce vendredi. Le FC Metz peut-il espérer l'emporter?

«L'OL n'est plus l'épouvantail qui faisait peur à tout le monde il y a de cela quelques saisons mais il demeure une formation difficile à manœuvrer. Aouar et Toko-Ekambi sont des clients et ils peuvent faire très mal à tout moment. Lyon va affronter la Juventus de Turin en Ligue des Champions (mercredi 26 février) et disputera également des parties très importantes face au PSG en demi-finale de la Coupe de France (4 mars) puis la finale de la Coupe de la Ligue (4 avril). Est-ce que Metz peut tirer profit de ce calendrier qui doit accaparer une partie de l'esprit de son adversaire?

La course au maintien est lancée. Angers (14e, 30 points) et Saint-Etienne (16e, 28) doivent-ils également s'inquiéter pour leur avenir?

«Oui car ces deux formations restent sur une série de défaites (4) qui les propulse maintenant du mauvais côté de la ligne. Je suis plus inquiet pour Angers que pour Saint-Etienne qui possède un réservoir de joueurs plus important. Dans cette course au maintien, Metz a acquis plus de confiance que d'autres, lutter pour se maintenir en Ligue 1 fait partie des gènes du club, ce qui n'est pas forcément vrai pour d'autres concurrents.»

L'enjeu de la rencontre Le FC Metz (15e, 28 points) reçoit l'OL (11e, 34) et la confrontation entre deux clubs qui se connaissent bien a souvent donné lieu à un vrai et beau combat de Ligue 1. A l'aller, les Lyonnais avaient pris le meilleur au cours du premier acte (2-0, 11e journée, Depay et Dembelé) et Metz n'avait pas su revenir dans la course malgré de bonnes intentions. Cette fois, Vincent Hognon va devoir se passer des services de Pajot, Maïga et Boulaya, ce qui lui enlève autant de solutions de plan de jeu. Si Angban devrait débuter en compagnie de N'Doram au milieu, le troisième larron reste à définir. Après la réception des Lyonnais ce vendredi, les Messins s'en iront à Amiens (29 février), recevront Nîmes (7 mars), iront défier Toulouse (14) avant d'accueillir Brest (21 mars): une période cruciale qui influencera fortement sur le sort réservé en fin de saison aux coéquipiers d'Habib Diallo. Le «prono» de la rédaction. Il est toujours délicat d'affronter une bête blessée et le FC Metz a toujours eu des soucis face aux Lyonnais. La situation se resserre en bas de tableau car Nîmes est en feu depuis quatre matchs. Notre pronostic: 1-1.

