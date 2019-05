Face à des Nancéens déterminés et dans l’obligation de s’imposer, le FC Metz a évolué à l’économie et Nancy s’est logiquement imposé (1-0). Les protégés de Vincent Hognon auront à cœur de bien terminer l’exercice face à Brest le 17 mai.

Le FC Metz en mode vacances s'incline à Nancy

Face à des Nancéens déterminés et dans l’obligation de s’imposer, le FC Metz a évolué à l’économie et Nancy s’est logiquement imposé (1-0). Les protégés de Vincent Hognon auront à cœur de bien terminer l’exercice face à Brest le 17 mai.

Par Hervé Kuc



Le match et sa note. Un derby disputé sur un mode mineur par les joueurs messins, contrat en poche totalement validé, des esprits tournés vers la réception de Brest le 17 mai et probablement des envies de vacances pour certains. Comment leur en vouloir?

Les Grenat ont beaucoup donné tout au long des trente-six premières journées pour offrir à leurs supporters le bonheur d’un retour en Ligue 1. La motivation a donc été du côté nancéen et Wagner a été le premier a titillé la défense mosellane (5e, 7e et 10e) mais Oukidja, l’homme providentiel du FC Metz en cette fin de saison, a veillé au grain.

Si le gardien grenat a sauvé les siens de belle manière face à Bassi (28e), il a dû s’incliner sur une nouvelle poussée de l’ASNL et le même Bassi a profité de l’élan de sa formation pour trouver la faille (1-0, 33e). Un avantage logique tant les hommes de Perrin ont été plus déterminés et agressifs que leurs adversaires mosellans.

Le FC Metz a ensuite dû attendre la fin de match pour voir Diallo (86e) venir buter sur Ndy Assembé au cours d’une seconde période qui a néanmoins vu des Messins dans de meilleures dispositions. Au final, le FC Metz a perdu, a pris quatre avertissements et a certainement déçu une grande frange de ses supporters qui font du derby un rendez-vous incontournable d’une saison. Il faudra les contenter face à Brest le 17 mai.

Un petit 9/20 pour une équipe messine qui n’a pas affiché un très beau visage. Les vacances sont proches.

Les joueurs et leur note. Oukidja (8/10) a été le Messin le plus en vue, le plus motivé et le plus efficace. Il a sauvé les siens en intervenant avec brio devant Bassi (28e) mais il s’est incliné face au même Bassi (33e). Il a ressenti une pointe musculaire sur le haut de la hanche droite, ce qui ne l’a pas empêché de se coucher efficacement (81e).

En défense, Balliu (4) s’est contenté du strict minimum et n’a pas réussi à ajuster ses centres. Sunzu (5) est bien intervenu devant Wagner (43e), il est resté concentré jusqu’au bout. Boye (5) n’a pas beaucoup usé de son physique pour s’interposer face aux Nancéens. Delaine (3,5) a totalement raté son match. Il est impliqué sur le but nancéen en délivrant une passe improbable qui a profité à l’ASNL. Mal placé, mal inspiré, il a certainement produit son plus mauvais match sous les couleurs messines. Très surprenant.

Au milieu, Fofana (6) a effectué une bonne récupération (16e) puis un excellent retour défensif (38e). Il a tenté, il a récolté un carton jaune (78e) et a disputé le derby de manière décidée. Rivière (86e) est venu le relayer. Cohade (4) a beaucoup souffert pour s’imposer dans l’entrejeu. Il a paru émoussé, logique au regard de sa saison très aboutie. Gakpa (4) a évolué en mode amical une rencontre qui compte beaucoup pour les supporters messins. Il est doué mais beaucoup trop irrégulier. Hein a pris sa place (79e). Nguette (4) a beaucoup tenté, comme d’habitude, mais ses déchets dans le dernier geste sont trop élevés. Boulaya (3) est certainement pressé que la saison se termine. Angban (58e) est fort logiquement venu le remplacer.

En attaque, Diallo (3,5) a passé une sale soirée. Ses deux frappes totalement dévissées (22e et 48e) puis son ballon galvaudé en pleine surface adverse (71e) résument parfaitement sa triste partition. Il aurait pu remettre les pendules à l’heure (86e) mais son essai a été détourné par le rempart meurthe-et-mosellan. Son compteur reste bloqué à 25 unités avant d’affronter Brest et Charbonnier (27 buts).

Le point en Ligue 2. Le FC Metz s’est assuré le titre de champion de Ligue 2 face à VA (3-0) la semaine dernière. Brest (2e, 74 points) a balayé Niort (3-0) et accompagne les Mosellans en Ligue 1. Troyes (3e, 70), sans Christopher Martins, suspendu, n’en finit plus de gagner et son succès à Clermont (4-2) conforte sa place de barragiste qu’il avait déjà acquis lors de la journée dernière. En bas de classement, le Red Star est condamné à évoluer en National la saison prochaine mais Nancy a sauvé officiellement sa place en Ligue 2. Béziers, Sochaux, le GFC Ajaccio, l’AC Ajaccio et Auxerre connaîtront leur sort à la fin de la 38e journée de Ligue 2: ils lutteront tous pour éviter de descendre à l’étage inférieur ou de se voir attribuer la place de barragiste.

Nancy - Metz 1-0

Stade Marcel-Picot, temps frais, belle pelouse, arbitrage de M. Delajod, 16.094 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Le but: 1-0 Bassi (33e)

Cartons jaunes: aucun à Nancy; Angban (73e), Fofana (78e), Hein (83e), Boye (90+1) à Metz

NANCY: Ndy Assembé; Paye, Saint-Ruf, Seka, El Kaouatari, Moimbé (74e Néry); Abergel (cap.), Poha, Bassi (64e N’Gom); Marveaux, Wagner (90+1 Marchetti).

Joueurs non entrés en jeu: Constant; Diagne, Dembelé, Ba.

METZ: Oukidja; Balliu, Sunzu, Boye, Delaine; Fofana (86e Rivière), Cohade (cap.), Gakpa (79e Hein), Boulaya (58e Angban), Nguette; Diallo.

Joueurs non entrés en jeu: Delecroix; Jans, Rivierez, Maïga.