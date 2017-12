Le FC Metz se déplace à Angers ce mardi (21h05) pour le compte des 8es de finale de la Coupe de la Ligue. L'infirmerie messine est bien remplie, ce qui va permettre à certains jeunes de s'asseoir sur le banc de touche. Didillon va prendre le relais de Kawashima dans le but.



Propos recueillis par Hervé Kuc

Frédéric, pouvez-vous nous dire quels seront les joueurs absents lors du déplacement à Angers?

Nguette (entorse cheville), Diagne (douleur aux ischio-jambiers), Jouffre (adducteurs), Palmieri (béquille), Balliu (luxation épaule), Cafù (adducteurs), Wollscheid (douleurs cervicales), Bisevac et Dossevi ne sont pas du voyage. Nous avons eu pas mal de «bobos» face à Rennes, et on fera le point en fin de semaine pour voir qui est apte à aller défier Montpellier en championnat samedi (18e journée). Matthieu Dossevi devrait notamment être apte pour ce match. Face à Angers, l'équipe de départ sera assez stable par rapport à celle vue face aux Rennais. Thomas Didillon sera dans le but.

Qu'avez-vous pensé du premier point engrangé à Saint-Symphorien face à Rennes (1-1)?

Il y a eu du mieux, mais cela n'est pas encore assez suffisant, car il y a encore des choses à corriger. Nous avons fait un match complet de Ligue 1, mais la sortie de Diagne a déstabilisé l'équipe. Il y a des phases de jeu que nous allons devoir reproduire à Angers. C'est une nouvelle aventure qui commence et je ne suis pas dans l'optique de faire des rotations. S'il y en a, c'est parce qu'elles me sont imposées par les indisponibilités des uns et des autres.

Comment faire pour s'imposer à Angers ce mardi?

Nous allons colmater les brèches en attendant des jours meilleurs. Ce n'est pas la tête d'affiche de cette Coupe de la Ligue et dans notre situation, il est important de tout mettre en oeuvre pour l'emporter. Angers est une formation qui a basé sa réussite, depuis plusieurs années en Ligue 1, sur un bloc défensif compact et une capacité à bien contrer. Les Angevins ont perdu des éléments importants, mais il n'est jamais simple de les affronter. C'est une équipe qui espère profiter des erreurs de son adversaire. Metz avait su s'imposer là-bas en championnat (1-0, 6e journée, Roux), en faisant un beau match et en se créant des occasions. J'espère que ce sera une source d'inspiration et une terre qui nous réussira à nouveau.

On évoque une rupture de contrat entre le FC Metz et Brian Fernandez. Qu'en est-il?

Brian ne s'entraîne pas avec nous actuellement, mais avec le groupe de la réserve avec laquelle il a fait de bons matches en Nationale 3. Mais Rivière enchaîne les bonnes performances, Roux rentre de suspension et j'ai des attaquants qui me donnent satisfaction. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne sera pas appelé avec les professionnels jusqu'à Noël.

La rencontre de Coupe



Angers et Metz n'ont toujours pas réussi à s'imposer à domicile en Ligue 1. Entre le 20e et le 19e du championnat, l'affrontement en Coupe de la Ligue s'annonce âpre. Les Messins sont privés de nombreux éléments dits «cadres», mais Frédéric Hantz devrait renouveler sa confiance aux hommes qui auraient mérité de devancer Rennes samedi dernier: Didillon; Rivierez, Niakhaté, Philipps, Assou-Ekotto; Poblete, Cohade, Mollet, Niane; Roux, Rivière. A moins que le technicien messin ne décide de lancer Selimovic en défense centrale? Ensuite, le FC Metz s'en ira à Montpellier (18e journée) pour y affronter un club que Frédéric Hantz a été prié... de quitter fin janvier 2017.

Le groupe

Didillon et Kawashima; Lempereur, Niakhaté, Selimovic, Peugnet, Assou-Ekotto, Rivierez; Poblete, Fournier, Philipps, Cohade, Mollet, Maziz, Thill; Roux, Rivière, Niane.