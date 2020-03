Auteur d’une première période de très belle facture, le FC Metz a pourtant attendu le dernier quart d’heure pour distancer Nîmes (2-1). Un succès d’une grande importance qui permet aux hommes de Vincent Hognon d'entrevoir sereinement l’avenir.

Le FC Metz écarte Nîmes et entrevoit son maintien en L1

Par Hervé Kuc



Le match et sa note. Et 3 unités de plus qui font 34 points! Le FC Metz avance à grands pas vers son maintien en Ligue 1 après avoir fort logiquement pris le dessus sur Nîmes (2-1) ce samedi soir. Un succès logique mais quelque peu contesté par une équipe nîmoise au jeu libéré mais aux carences défensives certaines.

Si Oukidja s’est montré vigilant face à l’ex-Messin Nolan Roux (2e et 3e), les hommes de Vincent Hognon ont pris les devants sur un centre de Centonze, à montrer dans toutes les bonnes écoles de football, repris d’une tête plongeante par Nguette dans les filets de Bernardoni (1-0, 7e). Un déclic pour un FC Metz équilibré, déterminé et joueur. Malheureusement, la foison d’opportunités offerte à Nguette (28e), N’Doram (32e), puis Pajot (38e) n’a pas débouché sur un écart au tableau d’affichage d’autant plus que les Mosellans auraient pu obtenir un penalty que l’arbitre n’a pas accordé à Nguette (33e).

De retour des vestiaires, les partenaires de Maïga vont pourtant se faire surprendre sur un long ballon qui va échapper à l’axe grenat et Deaux de près va venir mystifier Oukidja (1-1, 49e). Moins enjouée, la rencontre va néanmoins récompenser le FC Metz sur un corner botté par Farid Boulaya et repris victorieusement de la tête par Boye (2-1, 81e).

Une délivrance pour tout Saint-Symphorien et un vrai bonheur pour Hognon et sa bande. Avec 34 points en poche après 28 journées de championnat, le FC Metz est donc sacrément bien parti pour valider son ticket en Ligue 1. Un très bon 15/20 pour un ensemble cohérent, joueur et qui a ravi l’ensemble de ses supporters.

Les joueurs et leur note

Oukidja (7/10)a été magistral face à Koné (48e) mais a dû s’incliner une minute plus tard sur un oubli de sa défense. Vigilant tout le match.

En défense, Centonze (8) s’est offert une partition XXL surtout lors des 45 premières minutes. Intransigeant défensivement et une vraie plus-value offensive: il a déposé un ballon caviar sur la tête de Nguette (7e, 1-0), a frappé en coin après un débordement-cadrage parfait (19e) puis un nouveau très bon centre pour Pajot (38e). Chapeau! Bronn (6) n’a pas été assez concentré sur l’égalisation nîmoise (49e) mais sa partition a été sobre. Boye (7,5) a placé une tête (59e) qui a frôlé le poteau du but des Crocodiles mais il a remis ça de manière magistrale (81e) en offrant le succès aux siens. Udol (6,5) a rendu une copie propre. De retour de suspension, le latéral gauche grenat a bien fait le boulot.

Au milieu, N’Doram (7,5) a livré une première période de belle qualité. Il a été précieux à la récupération tout comme dans les premières relances de sa formation. Régulier tout au long de la partie: sa meilleure prestation depuis qu’il est à Metz. Maïga (7) a également beaucoup travaillé. Il a cédé sa place à Angban (85e). Pajot (6,5) a frappé au-dessus du but (38e) puis a vu le rempart nîmois (73e) intervenir sur son second essai. Il effectue absolument nécessaire au bon équilibre d’ensemble un travail de fourmi.

Nguette (7) a marqué sur un des ses premiers ballons. C’est un poison pour toute défense adverse même s’il ne réussit pas tout parfaitement. Il aurait dû bénéficier d’un penalty (33e). Ambrose est venu le relayer (75e). Boulaya (7) profite d’une confiance retrouvée pour apporter une touche technique au jeu de son équipe. Balle au pied, c’est un tout bon. C’est lui qui a frappé le corner qui a permis à Boye de délivrer tout Saint-Symphorien. N. Traoré est venu prendre sa place (83e).

En attaque, Niane (6,5) s’est essayé de loin (22e) puis a raté le ballon (44e et 45e). Il est venu percuter Bernardoni (62e) puis a gratifie le public grenat d’un geste technique de toute beauté (90e). Il n’a pas marqué mais il s’est bien battu.

Le fait du match

On veut bien accepter que Lyon puisse venir punir le FC Metz (0-2, 26e journée) à Saint-Symphorien en bénéficiant d’un penalty signalé par la VAR après de longues minutes d’incertitude. Mais, face à Nîmes, les Messins auraient dû bénéficier de la même offrande, mais la VAR n’a pas vu ou n’a pas voulu voir. Nguette (33e) s’est fait déséquilibrer en pleine surface par le bras fautif de Paquiez, mais ni l’arbitre Rudy Buquet ni ses assistants placés dans le bus témoin n’ont réagi. Illogique.

Metz - Nîmes 2-1 Stade saint-Symphorien, temps frais, bonne pelouse, arbitrage de M. Buquet, 14.797 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Nguette (7e), 1-1 Deaux (49e), 2-1 Boye (81e).

Aucun carton jaune.

METZ: Oukidja; Centonze, Bronn, Boye (cap.), Udol ; Maïga (85e Angban), N'Doram, Pajot, Nguette (75e Ambrose), Boulaya (83e, N. Traoré); Niane.

Joueurs non entrés en jeu: Delecroix; Delaine, Fofana, Yade.

NÎMES: Bernardoni; Ripart (cap.), Martinez, Landré, Paquiez (89e Denkey); Benrahou (80e Valls), Ferhat, S. Sarr, Deaux ; Roux, Koné (65e Philippoteaux).

Joueurs non entrés en jeu: Dias ; Miguel, Fomba, Alakouch.