En infériorité numérique pendant près d’une heure, le FC Metz a su écarter (2-1) une pâle formation lorientaise grâce à un penalty transformé par Diallo et à une chevauchée de Gakpa. Un succès qui envoie pratiquement les Messins en Ligue 1.

Le FC Metz écarte Lorient et fonce vers la Ligue 1

Laurent Jans n’est pas entré en jeu.

Par Hervé Kuc

Le match et sa note

Une rencontre disputée, accrochée et virile. Metz-Lorient a justifié son étiquette d’affiche de la Ligue 2 même sous un soleil chatoyant et peut-être un brin pénalisant. Bien sûr, le rythme n'a pas été très élevé mais les Messins ont eu le grand mérite de trouver la faille sur une superbe ouverture de Cohade en direction de Diallo proprement balancé par le gardien Meslier en pleine surface des Merlus. Le penalty transformé (1-0, 30e) par le meilleur buteur grenat (20 buts) a lancé la partie mosellane. Malheureusement, le FC Metz va perdre Nguette, auteur d’un tacle énergique et pas assez maîtrisé (34e) qui va obliger ses équipiers à se multiplier.



Un second acte qui va ensuite ronronner jusqu’à ce beau mouvement initié involontairement par Sunzu, poursuivi par Boulaya qui va envoyer Gakpa mystifier le très jeune gardien lorientais Meslier (2-0, 77e). Un avantage décisif mais les Lorientais vont profiter d’un petit relâchement mosellan pour permettre à Claude-Morice d’ajuster une frappe rasante (2-1, 84e).



La fin de partie (6 minutes de temps additionnel !) va être chaude mais la vaillance messine, sa constance et son intelligence de jeu vont lui permettre d’arracher un succès qui devrait le propulser en Ligue 1. Un 16/20 qui récompense une formation robuste et un Sunzu impérial en défense. Les Messins ont maintenant 90% de chances d’évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Jouissif.



Les joueurs et leur note

Oukidja (7/10) a bien fait le peu de travail qui s’est présenté à lui. Un coup franc dans les gants (33e), un petit plongeon (45+1) puis une belle détente (73e) sur un essai de loin de Sarr. En défense, Balliu (7,5) avait l’envie en lui. Appliqué, volontaire et solide sur son flanc droit. L’international albanais a délivré un bon centre (20e) puis a prolongé ses bons efforts tout au long de la partie. Sunzu (9) a évolué comme un roc. Secoué irrégulièrement par Sissoko (54e, carton jaune) il a très bien dirigé la manœuvre mosellane et a dégagé de la tête (63e) puis du pied (88e) deux ballons très chauds. Il est à l’origine du second but grenat en déviant du visage un ballon qui va se transformer en contre gagnant. Fofana (7) s’est montré solide et appliqué dans l’axe messin. Delaine (7) a valu par ses montées et tentatives de centres. Il a ensuite maîtrisé son couloir gauche.

Au milieu, Angban (7) s’est montré très précieux dans un rôle d’essuie-glace, juste devant la défense messine. Cohade (7) l’indispensable. S’il a envoyé son premier ballon en touche (4e) il a surtout servi Diallo de la meilleure manière en pleine surface lorientaise (28e). Il a beaucoup travaillé pour effectuer un très bon travail de piston même s’il a gâché en délivrant une mauvaise transversale (74e). Emoussé il a cédé sa place à Rivierez (84e). Gakpa (8) est très doué techniquement et son double contact (50e) en est la meilleure preuve. Il a inscrit un but de toute beauté en fin de partie. Son apport sur le jeu grenat est manifeste. Nguette (non noté) a récolté un carton rouge pour une intervention trop énergique (34e). Il a certes touché le ballon en première intention mais a également heurté le pied de Le Goff. Trop sévère? Boulaya (7) a effectué des efforts précieux et a réussi des mouvements de qualité. Il a su garder le ballon de manière intelligente tout au long du second acte.



En attaque, Diallo (7) a été présent dans les duels, preuve que la forme revient. Il a inscrit sa vingtième réalisation de la saison en Ligue 2 sur son septième penalty. Niane (78e) est venu le relayer mais a manqué de maturité dans les derniers instants.



Le fait du match

L’expulsion d’Opa Nguette. Quatre minutes après le penalty transformé par Diallo, Opa Nguette s’est «propulsé» sur un ballon disputé également par le Lorientais Le Goff. L’intervention du Messin a été maladroite sur la fin de son mouvement mais le carton rouge est discutable. Heureusement sans conséquence néfaste pour le FC Metz.



Marvin Gakpa a inscrit le second but messin. Photo: Michel Dell'Aiera

Metz - Lorient 2-1

Stade Saint-Symphorien, temps très agréable, belle pelouse, arbitrage de M.Thual, 12 157 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Diallo (30e sp), 2-0 Gakpa (77e), 2-1 Claude-Morice (82e).

Cartons jaunes: Boulaya (88e) à Metz ; Meslier (28e), Sissoko (54e), Sarr (67e), Lemoine (90+4) à Lorient.

Carton rouge: Nguette (34e) à Metz

Expulsion du banc de touche (71e) de Jean-Marie De Zerbi (adjoint FC Metz)

METZ: Oukidja ; Balliu, Sunzu, Fofana, Delaine; Angban, Cohade (cap.) (84e Rivierez), Gakpa, Nguette, Boulaya; Diallo (78e Niane).

Joueurs non entrés en jeu: Delecroix ; Jans, Jallow, Pierre, Rivière.

LORIENT: Meslier; Le Goff, Saad, Saunier, Etuin; Wadja (61e Sarr), Lemoine (cap.), Cabot, Sissoko (61e Courtet), Claude-Morice; Wissa.



Joueurs non entrés en jeu: Petkovic ; Martins Pereira, Ebane, Guel, Ponceau.