Longtemps devant (0-1), les Messins ont laissé les Lensois revenir à leur hauteur (1-1, 86e) avant de s’imposer aux tirs au but (5-3). Le RC Lens sera à Saint-Symphorien ce samedi (15h) pour le match au sommet de la Ligue 2.

Sport 3 min.

Le FC Metz distance Lens à l’usure

Longtemps devant (0-1), les Messins ont laissé les Lensois revenir à leur hauteur (1-1, 86e) avant de s’imposer aux tirs au but (5-3). Le RC Lens sera à Saint-Symphorien ce samedi (15h) pour le match au sommet de la Ligue 2.

Par Hervé Kuc

La qualification messine

Sept changements. Frédéric Antonetti avait clairement décidé de laisser souffler une majorité de ces cadres lors de cette rencontre du deuxième tour de la Coupe de la Ligue.



Du sang frais et deux premières frappes signées respectivement par Niane (5e), puis Gakpa (9e), malheureusement hors-cadre, et un centre fort de Jallow (10e) qui ont mis les Sang et Or sur le grill.



Mais, après un quart d’heure de jeu, Boye (en souffrance sur une intervention face à Gomis) a cédé sa place à Sunzu. Nullement déstabilisé, le FC Metz va se créer une belle offrande par Niane (39e), puis une opportunité XXL par Jallow (42e), lancé par Gakpa, mais le Gambien va rater le cadre adverse!



Sans conséquence, puisque le même Jallow, d’une frappe fuyante de près de trente mètres, va profiter d’une grosse boulette de Leca, le gardien lensois, pour mettre sa formation sur orbite (1-0, 45+2). Un avantage archi mérité pour un onze grenat organisé et inspiré.



La suite va être plus délicate pour les protégés de Frédéric Antonetti, car Lens va se rebiffer, même si Niane (51e et 62e) va avoir le ballon du break et Jallow celui du K-O (78e). L’arrêt de Delecroix (81e) va soulager un ensemble mosellan qui va pourtant plier (1-1, 86e) sur un plat du pied de Ba et les vagues lensoises. La séance des tirs au but va sourire au FC Metz.

Les tirs au but

Niane, Gakpa, Balliu, Rivierez et Diallo n’ont pas tremblé et ont parfaitement réussi leur tir au but. Du côté lensois, Ba, Fortuné et Gomis ont réussi le leur, mais Chouiar n'a trouvé que le poteau.

Traoré et Jallow en vue

Le Malien Adama Traoré (23 ans) et le Gambien Ablie Jallow (19) ont profité de la Coupe de la Ligue pour se mettre en avant. Rapides, techniques et sacrément portés vers le but adverse, les deux garçons vont représenter plus que des solutions de rechange pour Frédéric Antonetti. Jallow buteur, Jallow passeur et Jallow accélérateur. Une belle panoplie.

La maladresse de Niane

Ibrahima Niane (39e, 51e et 62e) s’est quant à lui montré très maladroit au cours de la soirée lensoise. Trois opportunités en or massif que le Sénégalais a vendangées trop facilement. Sans cela, le FC Metz aurait infligé une véritable correction aux Sang et Or.

16es de finale

Après avoir distancé Grenoble (2-1, 1er tour), le FC Metz a su écarter Lens (1-1, 5-4 aux tab) et se qualifie donc pour les 16es de finale de la Coupe de la Ligue, qui se dérouleront les 31 octobre et 1er novembre. Les 14 clubs de Ligue 1 non-européens entreront en lice à ce stade de la compétition.

RC Lens - FC Metz 1-1 (3-5 aux tab)

Stade Bollaert-Delelis, beau temps, belle pelouse, arbitrage de M. Thual, 14 963 spectateurs. Mi-temps: 0-1.

L’évolution du score: 0-1 Jallow (45+2), 1-1 Ba (86e)

Cartons jaunes: aucun à Lens; Traoré (29e), Monteiro (36e) et Gakpa (54e) à Metz.



RC LENS: Leca; Centonze, Tahrat, Radovanovic, Haïdara; Ba, Gillet (75e Doucouré), Mesloub (cap.), Bellegarde (46e Fortuné); Gomis, Ambrose (62e Chouiar).



Joueurs non-entrés en jeu: Vachoux, Sagnan, Tka et Diarra.



FC METZ: Delecroix; Jans, Fofana, Boye (cap.) (15e Sunzu), Balliu; Monteiro (75e Rivierez), Jallow, Angban, Gakpa; Traoré (63e Diallo), Niane.



Joueurs non-entrés en jeu: Oukidja, Cohade, Boulaya et Nguette.