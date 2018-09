Les Messins continuent leur marche triomphale et les Lensois, réduits à dix, n’ont pu contester la supériorité des Mosellans (2-0). Diallo et Niane sont les buteurs du jour, Rivière est revenu sur un terrain mais Jans est resté sur le banc. Le FC Metz va profiter de la pause internationale pour souffler un peu.

Sport 3 min.

Le FC Metz, Diallo et Niane domptent le RC Lens

Sixième succès de rang en championnat pour les Grenats

Les Messins continuent leur marche triomphale et les Lensois, réduits à dix, n’ont pu contester la supériorité des Mosellans (2-0). Diallo et Niane sont les buteurs du jour, Rivière est revenu sur un terrain mais Jans est resté sur le banc. Le FC Metz va profiter de la pause internationale pour souffler un peu.



Par Hervé Kuc

Le match et sa note

Six sur six! Le FC Metz fait carton plein. Dix-huit points et un début de saison parfait sous la direction de Frédéric Antonetti. Jusqu’ici, tout va vraiment très bien. Pourtant, la rencontre a été cadenassée, enjeu oblige, même si la formation messine a été la plus entreprenante. La frappe trop haute de Nguette (6e), la tête de Diallo (28e), celle de Sunzu (29e) puis l’essai trop aérien de Boulaya ont rempli le carnet de notes du FC Metz tout au long d’une première période indécise. Surtout, le premier acte va être marqué par l’expulsion (justifiée?) du Lensois Centonze (37e) suite à une infiltration de Nguette. Le début de la fin pour le RC Lens.



Des Sang et Or qui, malgré tout, auraient très bien pu trouver l’ouverture mais Gomis (22e), qui a su fausser compagnie à Sunzu et Fofana, a délivré une frappe trop écrasée. Et puis, Habib Diallo a frappé! Sur un long coup-franc délivré par Boulaya, Leca, le rempart artésien, s’est fait surprendre par le rebond et Diallo a trouvé l’ouverture d’une reprise précise (1-0, 48e). Un onze grenat qui aurait pu ensuite faire une différence plus nette mais ni Diallo (76e) ni Niane (85e) n’ont su mystifier Leca sorti devant eux.

Plus frais, plus joueur, le FC Metz va toutefois confier à Niane, enfin récompensé de ses efforts de la semaine, le soin d’aller porter l’estocade en fin de parcours (2-0, 90+4). Un succès logique pour une formation conquérante et diablement solide. Le FC Metz n’aura peur de personne cette saison. Un excellent 16/20 qui sanctionne une semaine royale et un début de saison euphorique. Vivement la suite.



Le Top 3 grenat

Habib Diallo (7,5) prend bien évidement place en tête du trio. L’attaquant messin a réussi sa huitième réalisation, après six journées de L2, et il est aussi le premier joueur du championnat à avoir trouvé la faille au sein de la défense lensoise. En pleine confiance, le Sénégalais est l’atout offensif numéro un d’un ensemble solide et porté clairement vers l’avant. Il aurait pu réaliser un doublé (76e) avant de céder sa place à Niane (78e) qui a bénéficié d’une opportunité XXL (85e) avant de délivrer Saint-Symphorien (90+4).



Sunzu (7) est un roc. Il profite de son gabarit (1,90 m), de son placement et de son jeu de tête offensif (29e) et défensif (82e) pour s’afficher comme un maillon fort du bloc mosellan. Fofana (7), collègue de Sunzu, avait déjà fait belle impression en relayeur, il fait cette fois l’unanimité en défense centrale. A un peu plus de 20 ans, le Malien représente une sacrée trouvaille.



Farid Boulaya tente sa chance. Les Messins signent un début de saison exceptionnel. Photo: Michel Dell'Aiera

Le fait du match

L’expulsion du Lensois Fabien Centonze (37e). Le défenseur des Sang et Or, pris de vitesse par Opa Nguette, a rejoint les vestiaires avant l’heure lorsque l’attaquant messin, après s’être fait lui-même un croche-pied, a chuté. Les images, passées en boucle, à vitesse réelle ou au ralenti, ne permettent pas de se forger un avis clair et net même si le défenseur du RCL semble toucher Nguette du genou, ce que le Mosellan a confirmé au micro de Be In: «Il y a contact». L’assistance vidéo n’est pas encore en vigueur en L2.

Metz - Lens 2-0

Stade Saint-Symphorien, temps agréable, très belle pelouse, arbitrage de M. Batta, 16 235 spectateurs. Mi-temps : 0-0.

Evolution du score: 1-0 Diallo (48e), 2-0 Niane (90+4)

Cartons jaunes: Rivierez (42e) à Metz ; Tka (47e) à Lens

Carton rouge: Centonze (37e) à Lens

METZ: Oukidja; Rivierez, Sunzu, Fofana, Delaine (69e Balliu); Angban, Cohade (cap.), Gakpa, Nguette (67e Rivière), Boulaya; Diallo (78e Niane).

Oukidja; Rivierez, Sunzu, Fofana, Delaine (69e Balliu); Angban, Cohade (cap.), Gakpa, Nguette (67e Rivière), Boulaya; Diallo (78e Niane). Joueurs non entrés en jeu : Delecroix ; Jans, Monteiro, Traoré.