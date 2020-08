Le club à la Croix de Lorraine a dévoilé les tenues que ses joueurs porteront à partir du 23 août, date de la reprise du championnat de Ligue 1. Il sont signés de l'équipementier italien Kappa qui a remplacé l'américain Nike. Deux nouveautés: des rayures horizontales et un maillot bleu pétrole.

Le FC Metz dévoile ses maillots pour la saison 2020-21

Didier HIEGEL

(DH) - Les nouveaux maillots du FC Metz, dévoilés ce mercredi, portent la griffe Kappa. L'équipementier italien, qui a remplacé Nike, avait déjà équipé le FC Metz entre 2006 et 2011 et propose, outre l'historique maillot grenat, une tunique blanche qui rappelle les premières années du club et, nouveauté, un maillot «third» bleu pétrole.

🆕 𝔻𝕖́𝕔𝕠𝕦𝕧𝕣𝕖𝕫 𝕝𝕖𝕤 𝕥𝕖𝕟𝕦𝕖𝕤 𝕠𝕗𝕗𝕚𝕔𝕚𝕖𝕝𝕝𝕖𝕤 𝕕𝕦 𝔽ℂ 𝕄𝕖𝕥𝕫 𝕡𝕠𝕦𝕣 𝕔𝕖𝕥𝕥𝕖 𝕟𝕠𝕦𝕧𝕖𝕝𝕝𝕖 𝕤𝕒𝕚𝕤𝕠𝕟 𝕖𝕟 𝕃𝕚𝕘𝕦𝕖 𝟙 𝕌𝕓𝕖𝕣 𝔼𝕒𝕥𝕤 !



👕 2020-2021. @KappaFrance — FC Metz ☨ (@FCMetz) August 12, 2020

Des bandes horizontales apparaissent sur le maillot grenat, à domicile, et blanc crème, qui sera utilisé en déplacement. Des bandes «faisant référence aux couleurs de la Ville de Metz et à celles de la pierre de Jaumont» selon le club à la Croix de Lorraine.



Les maillots seront disponibles juste avant la reprise, aux alentours du 20 août, mais les précommandes sont déjà ouvertes à la boutique du club et sur la boutique en ligne ce vendredi.

