En nette baisse de régime, les Messins n’ont jamais trouvé le bon rythme ni les bons arguments pour désarçonner une formation havraise sérieuse. Le Havre est venu s’imposer 1-0 et Frédéric Antonetti va devoir redonner de l’allant à un groupe en manque d’enthousiasme.

Sport 3 min.

Le FC Metz déchante face au Havre

En nette baisse de régime, les Messins n’ont jamais trouvé le bon rythme ni les bons arguments pour désarçonner une formation havraise sérieuse. Le Havre est venu s’imposer 1-0 et Frédéric Antonetti va devoir redonner de l’allant à un groupe en manque d’enthousiasme.

Par Hervé Kuc

Le match et sa note. Le FC Metz a très bien entamé sa prestation face au HAC et son premier quart d’heure présageait une régalade. Il n’en fut rien. Ainsi, Cohade (3e) aurait pu profiter de la mise à terre du gardien havrais mais son essai s’est envolé et surtout, Rivière a bénéficié de l’unique et réelle opportunité de faire trembler les filets adverses mais sa frappe du pied droit (18e) n’a pas trouvé le cadre. Le tournant du match.



Car ensuite, les Messins vont bercer dans l’à-peu-près. Inexplicablement. Face à des Havrais prudents et regroupés, le milieu de terrain grenat va peiner à construire la moindre action de qualité, souffrant également à porter des accélérations qui pourtant pleuvaient en nombre sur Saint-Symphorien en début d’exercice. Et, le pire est arrivé lorsque Ferhat a pris le meilleur sur Delaine pour venir ajuster trop facilement Oukidja de près (1-0, 62e).

Impuissante, la formation messine va ensuite essayer de pousser de manière trop désorganisée, une semi-révolte décousue qui ne va déborder sur aucune occasion de but. Lent et en manque d’inspiration, le FC Metz s’incline pour la seconde fois de rang. Logique au regard de sa triste prestation. Un 8/20 qui sanctionne une sacrée baisse de rythme.

Les joueurs et leur note. Oukidja (5/10) a correctement réalisé le peu de travail qui s’est présenté à lui: une sortie dans les pieds (18e) puis un dégagement précis (41e). Il n’a rien pu faire sur la frappe de Ferhat.



En défense, Rivierez (4) a cédé sa place à Balliu (4) à la pause. Sunzu (4) s’est montré solide et il est venu placer une tête malheureusement trop haute (36e) devant le but du HAC. Son compère Boye (4) s’est contenté d’un travail minimum. Delaine (3,5) a raté quelques relances et il s’est fait prendre de vitesse par Ferhat (62e) sur le but concédé.



Au milieu, Cohade (4,5) a lutté mais lui aussi n’a plus le même impact qu’en début de compétition. Fofana (4) n’a su apporter ni de vitesse ni de justesse dans ses passes. Boulaya (3,5) avait très bien débuté sa partition avant de plonger et de disparaître. Il a logiquement été remplacé par Jallow (66e). Angban (4) a ajusté une belle transversale puis une belle incursion (34e).



En attaque, Rivière (3) aurait pu faire pencher la balance du bon côté (18e) mais son loupé coûte cher à son équipe. Deux titularisations, deux défaites et deux performances trop loin des attentes placées en lui. Diallo (4) s’est fait faucher à l’entrée de la surface adverse (16e), a placé une tête hors-cadre (30e) mais n’a jamais été trouvé par ses partenaires.





Farid Boulaya en duel avec Jean Pascal Fontaine. Le FC Metz n'est pas parvenu à passer devant Le Havre. Photo: Michel Dell'Aiera

Metz - Le Havre 0-1

Stade Saint-Symphorien, temps ensoleillé, très belle pelouse, arbitrage de M. Varela, 12.012 spectateurs. Mi-temps: 0-0.

Le but: 0-1 Ferhat (62e).

Cartons jaunes: Fofana (79e) à Metz; Moukoudi (16e) et Basque (90+3) au Havre

METZ: Oukidja; Rivierez (46e Balliu), Sunzu, Boye, Delaine; Angban, Cohade (cap.), Fofana, Boulaya (66e Niane); Diallo, Rivière (66e Jallow).

Joueurs non entrés en jeu: Delecroix; Jans, Monteiro et Gakpa.

LE HAVRE: Thuram; Bese, Moukoudi, Bain, Coulibaly; Youga (89e Basque), Lekhal, Fontaine (80e Camara), Bonnet (cap.), Ferhat; Gory (83e Moussiti-Oko).

Joueurs non entrés en jeu: Balijan; Mayembo, Assifuah et Bazile.