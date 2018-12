Perturbé par la sortie de ses latéraux, le FC Metz a tout de même tenu le choc à Grenoble (1-1). Une partition sérieuse que les hommes de Antonetti auraient pu transformer en succès si le but égalisateur grenoblois avait été annulé pour un hors-jeu avéré.

Sport 4 min.

Le FC Metz aurait pu l'emporter à Grenoble

Perturbé par la sortie de ses latéraux, le FC Metz a tout de même tenu le choc à Grenoble (1-1). Une partition sérieuse que les hommes de Antonetti auraient pu transformer en succès si le but égalisateur grenoblois avait été annulé pour un hors-jeu avéré.

Par Hervé Kuc



Le match et sa note. Le FC Metz est donc en manque de fraîcheur et Frédéric Antonetti a traduit cet état de fait indéniable en modifiant de manière assez spectaculaire son onze de départ face à Grenoble. Cinq joueurs titulaires devant le Gazélec Ajaccio (Delaine, Balliu, Fofana, Boulaya, Diallo) ont donc laissé leur place respective à Rivierez, Udol, Maïga, Jallow et Rivière.

Un appel d’air frais qui va se voir immédiatement et Nguette, à la retombée d’un ballon disputé par Rivière et Maubleu le gardien grenoblois, va catapulter le cuir au fond des filets isérois (1-0, 19e). Curieusement, les Messins vont alors laisser le GF 38 monter en gamme et en volume de jeu. Une attitude qui va profiter aux joueurs de Philippe Hinschberger: sur un coup franc, Gibaud en position de hors-jeu manifeste mais non signalé, va dévier un ballon qui va finalement profiter à Vandenabeele (1-1, 37e).

Pénalisés par les blessures de Rivierez et Udol, les Messins vont néanmoins confier à Jallow (59e), d’une frappe dans les gants du rempart isérois, puis Diallo (79e) d’une tête un peu trop haute, le soin d’aller titiller un adversaire apparemment ravi d’avoir tenu le FC Metz en échec.

Un 13/20 pour une équipe mosellane sérieuse et batailleuse et qui reprend seule les rênes de la Ligue 2 (35 points). La venue du Red Star dès mardi devra consolider la position messine.

Les joueurs et leur note. Oukidja (6) n’a rien eu à faire avant le but égalisateur grenoblois. Il s’est bien détendu sur un missile lointain de Benet (60e) et n’a rien à se reprocher.

En défense, Rivierez (4) n’a joué que le premier acte car son genou gauche meurtri a précipité l’entrée en jeu de Balliu (46e) qui a fait correctement le travail (5). Boye (6) n’a commis aucune erreur, son calme et sa maîtrise ont été précieux. Sunzu (5,5) s’est contenté d’un dégagement de la tête trop mou et approximatif qui a profité aux Grenoblois (1-1, 37e). Udol (5) est poursuivi par la poisse. Son genou droit a une nouvelle fois lâché et Delaine (28e) est venu le relayer. Il a bien tenu son couloir gauche (5,5), a bien servi Diallo (79e) même si son dégagement raté a débouché sur l’égalisation grenobloise (37e).

Au milieu, Maïga (6) s’est mis en valeur sur une frappe tendue (6e) puis a été travailleur et présent. Cohade (5) a perdu quelques ballons qui auraient pu avoir de fâcheuses conséquences pour sa formation. Angban (5,5) a été meilleur que face aux Corses même s’il a tendance à disparaître des radars à certaines périodes. Jallow (6) aurait pu être buteur (59e) ce qui aurait récompensé un match abouti de sa part. Nguette (6) a marqué, a provoqué et a tenté d’allumer quelques mèches.

En attaque, Rivière (4) a couru, couru et a été au duel sur le ballon qui a profité à Nguette sur l’ouverture du score. Il est lent (58e) et sa nonchalance (68e) est irritante. Pour le reste, il n’a pas été suffisamment servi pour s’exprimer. Diallo (70e) est logiquement venu le suppléer.

Le fait du match. L’égalisation grenobloise n’est pas valable et pourtant elle a été validée (1-1, 37e). Si Rivierez est à l’origine du coup franc, le Grenoblois Gibaud (retour de position d'un hors-jeu flagrant) a dévié le ballon qui a fini sur le pied de Vandenabeele (après deux têtes ratées de Delaine et Sunzu). Une grosse erreur d’arbitrage mais ni Mikaël Lesage ni son assistant n’ont signalé le fait illicite. La vidéo n’est pas d’actualité en Ligue 2.

La tuile du match. Pour Matthieu Udol. Le latéral gauche n’en finit plus de vivre des saisons tristes. Pour la troisième fois de sa très jeune carrière, son genou (le droit) a lâché et l’arrière grenat a quitté les siens prématurément. Un coup dur pour un joueur apprécié mais touché par la poisse.

Grenoble - Metz 1-1

Stade des Alpes, temps ensoleillé et frais, bonne pelouse, arbitrage de M. Lesage, 8.841 spectateurs. Mi-temps: 1-1.

Evolution du score: 0-1 Nguette (19e), 1-1 Vandenabeele (37e).

Cartons jaunes: aucun à Grenoble; Rivière (35e), Boye (43e) et Maïga (90e) à Metz

GRENOBLE: Maubleu; Mombris, Vandenabeele, Spano (cap.), Gibaud; Sanusi, M’Changama (73e Elogo), Coulibaly, Benet (82e El Jadeyaoui), Chergui; Sotoca.



Joueurs non entrés en jeu: Camara; Bengriba, N’Goy, Deletraz et Tirard.

METZ: Oukidja; Rivierez (46e Balliu), Sunzu, Boye, Udol (28e Delaine); Maïga, Cohade (cap.), Angban, Jallow, Nguette; Rivière (70e Diallo).



Joueurs non entrés en jeu: Delecroix; Fofana, Gakpa, Niane.