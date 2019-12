Les Messins accueillent des Marseillais en pleine forme ce samedi (17h30) et il leur faudra être sacrément solides pour résister à un adversaire autrement mieux armé. L’ex-Messin Frédéric Meyrieu présente la rencontre.

Sport 3 min.

«Le FC Metz a le niveau pour s’en sortir»

Les Messins accueillent des Marseillais en pleine forme ce samedi (17h30) et il leur faudra être sacrément solides pour résister à un adversaire autrement mieux armé. L’ex-Messin Frédéric Meyrieu présente la rencontre.

Interview: Hervé Kuc

Frédéric, comment expliquez-vous le retour au premier plan de l’Olympique de Marseille?

Frédéric Meyrieu: «Certains joueurs ont été remotivés par l'arrivée d'André Villas-Boas en lieu et place de Rudi Garcia. Villas-Boas n'a pas changé les hommes au sein de son système défensif mais j’ai l'impression que ce groupe vit mieux et qu'il y a moins de pression sur ses épaules. L'arrivée de Dario Benedetto en attaque a néanmoins apporté un vrai plus tout comme la venue de Rongier au sein du milieu de terrain.

Le FC Metz lâche prise à Nice Les Messins ont joué pendant vingt minutes puis ont abandonné l'affaire à Nice (1-4). Fragile et trop lente, la formation de Vincent Hognon est à la peine dans tous les compartiments du jeu. Il faudra pourtant retrouver certaines vertus car Marseille débarque à Saint-Symphorien dans huit jours.

L'OM a-t-il les armes pour aller titiller le Paris-Saint-Germain en tête du classement de la Ligue 1?

Certaines personnes peuvent effectivement y penser mais pour l'heure cela reste du domaine du rêve. Pour inquiéter le PSG, il faudrait que les Parisiens fassent quelques faux pas comme par exemple lors de leur futur match en retard à Monaco en janvier prochain. La réussite devra être également au rendez-vous pour les Marseillais. Cette saison, on s'aperçoit que l'animation du jeu marseillais est de meilleure qualité et la doublette constituée par Sanson et Rongier contribue à cette amélioration. Ce ne sont pas des joueurs qui sont figés à un poste, ils sont complémentaires et l'OM défend souvent vers l'avant.

Frédéric Meyrieu a porté le maillot grenat de 1997 à 2002. Photo: Michel Dell'Aiera

Que pensez-vous du parcours du FC Metz jusqu’à présent?

J'ai regardé un grand nombre de rencontres des Messins et souvent j'ai pu remarquer qu'il ne leur manquait qu'un petit truc pour pouvoir remporter certains matchs. Globalement, j'estime vraiment que le FC Metz a le niveau pour pouvoir s'en sortir. Actuellement, il y a cinq équipes, dont Metz, qui forment un mini-championnat: Toulouse, Nîmes, Dijon et Amiens. Les Messins conservent toutes leurs chances pour se sauver en Ligue 1! Il faut y arriver car à partir de 2020, les droits TV vont être réévalués et il est très important pour une structure comme Metz d'y conserver sa place.

Les Messins peuvent-ils inquiéter les Marseillais ce samedi?

Le soutien du public messin sera capital ce samedi comme il le sera lors de toutes les rencontres qui seront disputées à Saint-Symphorien. Franchement, j'avoue que le FC Metz va avoir une mission compliquée face à l’OM et ce sont les ressources mentales que ce groupe va pouvoir afficher qui seront des atouts importants. Est-ce que Metz peut battre Marseille actuellement? Je n'en sais rien mais je sais que, cette saison, la Ligue 1 est très ouverte et que si tu comptes 4 points en plus ou en moins, ton classement peut être soumis à une lecture totalement différente. Metz n'est pas si loin du ventre mou du championnat.»

L'enjeu de la rencontre Le FC Metz (18e, 15 points) reçoit l'OM (2e, 34) et l'opposition a toujours rempli les travées de Saint-Symphorien. Si la jauge est cette fois limitée à près de 21.000 spectateurs, l'ambiance devrait être au rendez-vous d'une rencontre communément qualifiée de «match de gala». « Mes joueurs sont naturellement motivés pour accueillir l'OM chez qui tous les voyants sont au vert. Les Marseillais forment une vraie équipe et on sent un investissement fort de tous leurs joueurs», annonce Vincent Hognon. Le technicien grenat devrait pouvoir compter sur Oukidja «qui va mieux mais qui attend le feu vert du neurologue pour être officiellement parmi nous ce samedi». Diallo et Angban feront partie du groupe appelé à un exploit face à une formation marseillaise qui reste sur six succès de rang et qui n'entend certainement pas stopper sa belle série en Moselle. Le FC Metz n'avance pas beaucoup et ses sept dernières sorties en L1 (3 défaites, 4 nuls) ne l'incitent guère à se montrer d’une grande confiance. «On a besoin d'avoir une énergie positive, on voudrait avoir plus de points et j'estime que notre semaine de travail a été de qualité. Oui, je pense que nous sommes repartis du bon pied», ajoute l'entraîneur mosellan. Le «prono» de la rédaction Comment prévoir un résultat positif des hommes de Vincent Hognon face à une formation marseillaise actuellement en pleine forme? Avant coup, l'affaire semble trop compliquée pour un ensemble grenat généreux mais trop fébrile dans toutes ses lignes. Notre pronostic: 3 à 1 en faveur de Marseille.

Le classement de la Ligue 1