Tiago Costa (20 ans, ailier, Belvaux) et Antoine Perkovic (19 ans, attaquant de pointe, Fola) viennent apporter leur talent et leur envie au FC Mamer. Deux nouvelles recrues qui s'ajoutent aux six précédentes. Et ce n'est peut-être pas encore fini.

Le FC Mamer mise sur deux promesses

Christophe NADIN Un peu de fougue en attaque.

Tiago Costa (20 ans, ailier, Belvaux) et Antoine Perkovic (19 ans, attaquant de pointe, Fola) viennent apporter leur talent et leur envie au FC Mamer. Deux nouvelles recrues qui s'ajoutent aux six précédentes. Et ce n'est peut-être pas encore fini.

Siffedine Khemici (attaquant, 25 ans, Mondercange), Ben Assa (milieu, 18 ans, Bertrange), Gordan Grubesic (défenseur central, 18 ans, Käerjéng), Colin Hilbert (latéral, 20 ans, Colmar-Berg), Louty Diomandé (27 ans, milieu défensif, FC Guénange) et Jérôme Georges (32 ans, défenseur, Grevenmacher) constituaient la première vague de transferts enregistrée par le club qui s'est maintenu au bout du suspense dans un match d'appui remporté un but à rien contre Lorentzweiler à Kehlen.



Rappelons que le club du président Dauphin s'est aussi délesté de huit joueurs: Amar Sabanadzovic (Lorentzweiler), Makthar Ndour (Lorentweiler), Michiel De Graaf (Lintgen), Claudio Delgado, Ahmed Cherif, Dine Dango, Jacques Plein (arrêt) et Bob Simon (Strassen).