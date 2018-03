Anthony Moris et le FC Malines ont vécu un dimanche noir. Malgré leur succès sur Waasland-Beveren, les Malinois évolueront la saison prochaine en D1B pour un petit but, Eupen se sauve grâce à une meilleure différence de buts (-17 contre -18).

Sport 2 min.

Le FC Malines d'Anthony Moris relégué

Eddy Renauld Anthony Moris et le FC Malines ont vécu un dimanche noir. Malgré leur succès sur Waasland-Beveren, les Malinois évolueront la saison prochaine en D1B pour un petit but, Eupen se sauve grâce à une meilleure différence de buts (-17 contre -18).

La compétition belge a livré son premier verdict: le FC Malines évoluera en D1B la saison prochaine malgré sa victoire 2-0 sur Waasland-Beveren. C'est à cause d'une différence de buts moins favorable que l'équipe d'Anthony Moris, qui était sur le banc des réservistes, est rétrogradée.



Eupen qui a écarté Mouscron 4-0, affiche à l'issue de la phase régulière un bilan de 27 points (6 victoires et 9 matches nuls), comme Malines mais la différence de buts est favorable aux Germanophones: -17 contre -18. L'entraîneur français Claude Makelele a donc réussi son pari: maintenir Eupen alors qu'il était arrivé en novembre 2017.

Du côté de Waasland, Laurent Jans a disputé l'intégralité des débats avec le brassard de capitaine. Au classement final de cette phase classique, les Waaslandiens terminent à la 12e place avec 35 points.



A noter encore que lors des play-offs 2 qui débuteront dans trois semaines, l'ancien joueur du Fola retrouvera ses équipiers de l'équipe nationale Aurélien Joachim et Tim Hall puisque le Lierse a été versé dans la même poule que Waasland. OH Louvain, Courtrai, Mouscron et Zulte-Waregem sont les autres équipes. Le calendrier des plays-offs 1 et 2 sera établi ce lundi après-midi.



En Pologne, Chris Philipps, qui se remet d'une blessure au mollet, n'a pas pris part à la rencontre entre le Lechia Gdansk et le Legia Varsovie. Les équipiers de l'international luxembourgeois se sont imposés 3-1. Au classement, le Legia occupe la 1re place avec 51 points à égalité avec Jagiellonia Białystok à l'issue de la 27e journée du championnat.



Du changement à Elversberg

En Allemagne, Schalke 04 II et Paderborn II ont fait match nul 0-0 pour le compte de la 22e journée d'Oberlliga Westfalen, une rencontre à laquelle Florian Bohnert n'a pas pris part, il était réserviste. Au classement, Schalke 04 occupe la 8e place avec 24 points.



Toujours en Allemagne mais en Ligue régionale Sud-Ouest, l'entraîneur d'Elversberg Karsten Neitzel a été remercié ce dimanche après la défaite (1-2) concédée samedi contre Ulm. Le directeur sportif Roland Seitz devrait assurer l'intérim. Elversberg, qui a recruté Aldin Skenderovic durant le mercato, connaît un début d'année 2018 difficile avec un bilan de 5 points en cinq rencontres. Au classement, le SV occupe la 5e place avec 41 points.

Enfin en France, le FC Metz II a signé une victoire importante dans la course au maintien dans le groupe F de la Nationale 3. Les Grenats ont battu Prix-les-Mézières 1-0 lors de la 21e journée. Vincent Thill a été remplacé à la 84e minute et c'est Bilal Hadraoui qui a inscrit l'unique but de la rencontre.