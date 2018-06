Le FC Koerich a débuté son mercato estival

Le FC Kiispelt Wilwerwiltz n'est pas allé bien loin pour se renforcer pour le deuxième tour de championnat. Le club qui occupe la huitième place en Division 3, série 1 s'est attaché les services de deux anciens de la maison: Christian Lutgen et Michel Arend. Le premier est de retour après une saison et demie passée à Bastendorf. Le second n'est pas resté plus longtemps à Hosingen.