Le FC Biwer se sépare de son duo d'entraîneurs

Clairement, le Swift et Rodange ambitionnent de retrouver la BGL Ligue dès cet été. Derrière ce duo, Mühlenbach, Käerjéng et l’US Esch entendent déjouer les pronostics. Dan Theis, entraîneur à succès depuis son arrivée au Holleschbierg, et Jim Thomes, président de l’UNK, évoquent le deuxième tour des cadors de l'antichambre.