Le F91 a battu sur le fil le Fola 2-1 ce mercredi soir lors de la mise à jour de la 3e journée de BGL Ligue. Les visiteurs sont passés devant grâce à un penalty de Turpel à la dernière minute.

Le F91 terrasse le Fola à la dernière minute

Eddy RENAULD Premiers buts de la saison pour le duo Ibrahimovic-Turpel

Le match tant attendu du 19 août s'est enfin tenu. Reportée dans un premier temps pour cause d'échéances européennes pour le F91, la rencontre de ce mercredi soir a été indécise jusqu'au bout et permet aux Dudelangeois de se replacer dans le ventre mou du championnat alors qu'ils ont encore une rencontre à disputer.



Le match



Hormis le forfait de Malget, remplacé par Jordanov, le coach dudelangeois a fait confiance au groupe qui avait tenu tête au Milan AC sur la scène européenne, il y a une petite semaine. Le F91 a donc pris l'initiative mais il a très vite déchanté. Sur la première opportunité du Fola, le coup franc de Bensi trouve Hadji, qui de la tête, surprend Frising (1-0, 12e). Un but qui a le don de doper le moral des locaux. Accrocheurs et solidaires, les Eschois profitent des espaces pour porter le danger devant le but dudelangeois et sont bien près de doubler la mise.

D'abord sur une reprise de la tête de Muharemovic (20e) ou encore sur une frappe de Bensi repoussée par Frising dans les pieds de Klapp (25e). Sans succès. Le Fola poursuit son travail de sape. Une frappe de Klapp est déviée par Frising (41e) et dans la foulée, la frappe de Dikaba manque de peu l'objectif. Et le F91? Hormis une jolie reprise de volée de El Hriti, consécutive à un service de Kurska (14e), il n'est jamais parvenu à porter le danger devant le but de Hym et pourtant une tentative de lob de Jordanov était bien proche de surprendre le dernier rempart du Fola (45e).

Au retour des vestiaires, les joueurs de la Forge du Sud se montraient plus insistants sans pour autant inquiéter Hym. Malheureusement pour les locaux, une mésentente Laterza-Klein était à la base de l'égalisation dudelangeoise. Turpel faisait parler sa vitesse et Ibrahimovic ses qualités de finisseur (1-1, 58e).



Ce but avait le don de redonner du rythme au débat. Dudelange insistait mais les Eschois restaient dangereux en reconversion offensive avec des tentatives non cadrées de Dejvid Sinani (62e) et Corral (70e). A l'approche du dernier quart d'heure, les imprécisions se multipliaient mais le F91 conservait la mainmise sur les échanges obligeant les locaux à procéder par contres. Hym s'interposait avec brio sur une frappe d'Agovic (80e) et une reprise acrobatique de Ibrahimovic manquait le cadre (88e). Frising s'imposait sur une coup franc de Dallevedove à la 89e minute et on se dirigeait vers un match nul quand Bernard déséquilibrait Couturier dans la surface de réparation. Turpel ne se faisait pas prier pour placer les siens aux commandes (1-2).



La note: 13/20. Une rencontre engagée et indécise entre deux équipes qui ont joué avec leurs armes même si de nombreux déchets techniques se sont multipliés durant le second acte.



Le fait du match

La première mi-temps dudelangeoise a été catastrophique. Les hommes de Toppmöller ont certes dominé les échanges mais ils ont clairement manqué de présence dans la surface adverse. Aucune frappe cadrée en 45 minutes. La tactique mise en place par Strasser a posé de sérieux soucis aux visiteurs. Il a fallu attendre l'entrée au jeu d'Ibrahimovic pour assister à la première frappe visiteuse... et à l'égalisation (58e).



Tom Schnell tente de contenir Samir Hadji.La rencontre s'est jouée à la dernière minute. Photo: Michel Dell'Aiera

L'homme du match

Le collectif du Fola a offert une belle réplique aux Dudelangeois mais Dave Turpel s'est montré à nouveau décisif. Passeur sur le premier but, c'est lui qui a transformé le penalty à l'ultime minute pour offrir la victoire à ses couleurs.



Ils ont dit

Dino Toppmöller (entraîneur Dudelange): "C'est top de gagner en fin de match. Les deux équipes voulaient gagner. On a signé une bonne entame de match mais à 1-0, le Fola était plus fort. En seconde période, on a montré du caractère, c'était une rencontre ouverte. Un match nul aurait été logique mais le Fola aura un rôle à jouer dans ce championnat."

Jeff Strasser (entraîneur Fola): "Nous avons signé un excellent match. Vu la prestation de l'équipe, on méritait plus. On a signé quelques belles phases de jeu. Cela fait mal de voir le résultat."



Dominik Stolz pressé par Mehdi Kirch. Le Fola a poussé Dudelange avant de voir son hôte du jour hériter d'un penalty en fin de match. Photo: Michel Dell'Aiera

Fola - Dudelange 1-2

Stade Emile Mayrisch, pelouse en bon état, arbitrage de M. Kopriwa assisté de MM. Da Costa et Ries. 689 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Hadji (12e), 1-1 Ibrahimovic (58e), 1-2 Turpel (90).



Cartons jaunes: Muharemovic (52e), Laterza (89e) et Kirch (90+2) au Fola, Schnell (61e) et Couturier (84e) à Dudelange.



Corners: 3 (2+1) pour le Fola; 8 (1+7) pour le F91.



FOLA: Hym; Laterza, Klein (cap), Bernard, Kirch; Dikaba, Muharemovic; Dejvid Sinani (77e Seydi); Klapp (69e Corral), Bensi (84e Dallevedove), Hadji.

Joueurs non utilisés: Cabral, Chrappan.

Blessés: Drif, Koçur et Saïti.

Entraîneur: Jeff Strasser

DUDELANGE: Frising; Jordanov, Schnell (cap), Prempeh, El Hriti; Kruska (71e Pokar), Cruz, Couturier; Danel Sinani (79e Agovic), Stolz (55e Ibrahimovic), Turpel.

Joueurs non utilisés: Esposito, De Sousa.

Blessés: Joubert, Malget.

Entraîneur: Dino Toppmöller.

