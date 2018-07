Dudelange a distancé le Racing deux buts à rien pour s'offrir le premier trophée de la saison ce samedi à Niederkorn. Les deux entraîneurs ont fait beaucoup tourner leur effectif, mais la richesse du réservoir dudelangeois est impressionnante.

Le F91 puise dans ses réserves et s'offre la Coupe de la Ligue

Cette belle initiative qu'est la Coupe de la Ligue a donné l'occasion à Dudelange de donner du rythme et du temps de jeu à des garçons peu ou pas vus en Coupe d'Europe alors que le Racing s'offrait une répétition de plus après son match amical en semaine face au FC Metz avant les trois coups du championnat le week-end prochain.

Deux équipes hybrides pour une large domination dudelangeoise en première période ponctuée par un seul but signé du prometteur Jensen. La jeune recrue du Werder Brême était à la réception d'un ballon repoussé par la défense du Racing pour placer le ballon dans le petit côté.



On jouait depuis un quart d'heure et le champion en titre concrétisait sa domination après s'être déjà procuré trois occasions nettes.

Le Racing, qui testait encore trois joueurs dont le gardien Camara, qui fut la doublure de Ruffier à Wiltz, parvenait difficilement à se sortir de l'étreinte jaune.

Ce sont deux frappes de loin signées Darmon sur coup franc puis Selak de 30m qui permirent au club de la capitale de ne pas rentrer bredouilles en termes d'occasions au vestiaire.

Perez fait le break



Les nombreux changements à la pause et à l'heure de jeu ont donné un second acte de moins bonne qualité. Dudelange a perdu le fil de ses idées et le Racing, plus entreprenant, manquait de précision dans le dernier geste.

Une frappe trop croisée de Mélisse remettait le F91 dans le match et Perez doublait la marque. Excentré sur la gauche, l'attaquant frappait du droit dans le plafond du but (2-0, 74e).

Dudelange gérait la fin de match et s'imposait fort logiquement.



Leon Jensen chasse Martin Selak. Le jeune Allemand de Dudelange a été le meilleur homme sur le terrain. Photo: Stéphane Guillaume

Dudelange - Racing 2-0



Stade Jos Haupert de Niederkorn, arbitrage de M. Rodrigues assisté par MM. Muminovic et Feller, 324 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Jensen (15e), 2-0 Perez (74e).



Corners: 8 (6+2) pour Dudelange; 8 (0+8) pour le Racing.

Cartons jaunes: Skenderovic (34e, rouspétances) et Couturier (72e, rouspétances) à Dudelange; Da Mota (62e, rouspétance) au Racing.



DUDELANGE: Frising; Dramé (77e Benzouien), Skenderovic, Kakoko; De Sousa (70e Malget), Pokar (59e Couturier), Jensen (85e Prempeh), Mélisse, Agovic (59e Yéyé); Ibrahimovic (68e Perez), Stumpf (75e Kenia).

Joueurs non alignés: Esposito, Protin et Gonçalves.

Entraîneur: Dino Toppmöller

RACING: Camara (46e Ruffier); Simon (59e Da Silva), Mboup (59e Humbert), Santos (59e Birk); Semedo (46e Hennetier), Nouidra (46e Osmanovic), Selak (84e Catic), Darmon (46e Nakache), Nyssen (84e Oliveira); Malonga (59e Shala), Da Mota (73e Sulejmani).

Joueurs non alignés: -

Entraîneur: Patrick Grettnich