Le F91 pour confirmer, Wiltz au révélateur differdangeois

Jean-François COLIN Avec Fola - Progrès, la 7ème journée de BGL Ligue propose un prétendu choc. Mais il est sûr que les affiches Differdange - Wiltz, Swift - Titus Pétange, Mondorf - Dudelange et Rodange - Jeunesse attireront tout autant les regards.

Réaliser la bonne opération avant la longue interruption de deux bonnes semaines consacrée à l'équipe nationale et à la Coupe de Luxembourg: tel est le leitmotiv qui anime les 16 récipiendaires de BGL Ligue à l'aube de la septième journée. Pour l'autoritaire leader dudelangeois (1er, 15 pts), il suffira de s'inscrire dans la continuité d'un début de campagne en boulet de canon. Seul un excès de confiance insufflé par la litanie des succès conquis face aux ténors (Titus Pétange, Progrès, Fola, Swift) pourrait priver les joueurs de Carlos Fangueiro des trois points face au modeste Mondorf (12e, 5 pts).

Coleader - mais avec un match de plus -, Wiltz (2e, 15 pts) passe au révélateur differdangeois samedi soir. Titulaire de la meilleure attaque (15 buts) et possédant dans ses rangs le roi des goleadors (Andreas Buch, 6 buts), le FCD03 (5e, 12 pts) doit encore gagner en rigueur défensive (11 buts encaissés). Victorieux (1-2) du Titus Pétange lundi, le Fola (3e, 13 pts) reste sur un six sur six. Pas question pour Sébastien Grandjean et ses hommes d'enrayer cette dynamique positive à domicile face à un Progrès (8e, 7 pts) qui se cherche encore.

Le programme de la septième journée Samedi à 18 heures

US Mondorf - F91 Dudelange

Swift Hesperange - Union Titus Pétange

Fola Esch - Progrès Niederkorn Samedi à 19h30

FC Differdange 03 - FC Wiltz Dimanche à 16 heures

FC Rodange 91 - Jeunesse Esch

US Hostert- Racing FCUL

Etzella Ettelbruck - UNA Strassen

Victoria Rosport - RM Hamm Benfica

C'est une Jeunesse (6e, 11 pts) à nouveau décimée par les blessures - Lapierre, C. Soares, Deidda, Diallo, Bernard, Laurent, Crolet, D. Soares et Besch sont out - qui se déplace à Rodange (9e, 6 pts), toujours invaincu à la maison. Gare à la chute! Solidement accroché au bon wagon derrière Dudelange, Rosport (4e, 12 pts) rend visite à un RM Hamm Benfica (15e, 3 pts) en panne d'inspiration, malgré un bon point décroché le week-end passé contre le Swift. Des «Benfiquistes» qui eux aussi restent imprenables dans leur bastion du Cents.

L'équipe de Jeff Strasser (7e, 8 pts) précisément affronte au Holleschbierg l'Union Titus Pétange (13e, 4 pts) dans le «duel des meurtris». Sûr que tous les observateurs attendaient ces deux formations dans des sphères plus élevées. Si d'un côté le Swift ne s'est plus imposé depuis la 2ème journée (1-3 à la Jeunesse), Pétange compte sur le choc psychologique suite à l'arrivée de son nouveau cornac, le Français Nicolas Huysman pour retrouver le goût du succès qui le fuit depuis la... 1re journée (2-0 contre Strassen).

Dimanche après-midi, Hostert (11e, 5 pts) accueille le Racing (10e, 6 pts), tandis que le débat opposant Etzella (16e, 2 pts) à Strassen (14e, 4 pts) vaudra - déjà - son pesant de points dans la lutte pour le maintien.

