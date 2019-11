Le F91 ne jouera pas sa qualification à Qarabag

Battu 0-2 par l'APOEL Nicosie, sur la pelouse du stade Josy-Barthel qui a finalement tenu le coup, Dudelange a dit définitivement adieu à l'Europa League ce jeudi soir. Le déplacement en Azerbaïdjan, le 12 décembre, sera pour la forme.

Battu 0-2 par l'APOEL Nicosie, sur la pelouse du stade Josy-Barthel qui a finalement tenu le coup, Dudelange a dit définitivement adieu à l'Europa League ce jeudi soir. Le déplacement en Azerbaïdjan, le 12 décembre, sera pour la forme.

(DH) - A la suite d'une première période entachée de largesses au niveau défensif (et de problèmes techniques pour notre part, toutes nos excuses), le F91 s'est retrouve mené 0-2 suite à des réalisations de Matic, dès la 12e minute, et de Merkis, juste avant la pause.

Après une faute de main de Schnell dans la surface de réparation, Gianluca Rocchi, l'arbitre italien de la rencontre, ne peut que siffler penalty. Joubert est pourtant parti du bon côté, mais la frappe de Matic est très bien placée.

Après la demi-heure de jeu, Stolz est tout près d'égaliser mais le poteau droit de Belec repousse la tentative de l'attaquant allemand. L'APOEL, plus incisif en phase offensive, ne manque pas, par contre, l'occasion de doubler la mise. Suite à un coup franc venu de la droite, Merkis s'éleve plus haut que tout le monde et trompe le portier dudelangeois (0-2, 43e).

Sujet d'inquiétude s'il en est, la pelouse avait été l'objet de toutes les attentions depuis le début de semaine. Et si elle était gorgée d'eau, elle tenait le coup dans son ensemble.

Les entrées en jeu de Lavie et Bettaieb redonnent de l'envie aux Dudelangeois qui n'ont plus d'autre choix que de se ruer sur le but défendu par Belec.

Parti en contre-attaque, c'est pourtant l'APOEL qui est tout près d'inscrire un troisième but. La main ferme, Joubert fait échec à Suleiman (70e) devant les 2.912 spectateurs présents dans le stade Josy-Barthel.

Nicosie multiplie les fautes en fin de match et Vouros est sanctionné d'un deuxième carton jaune. L'APOEL va finir le match à dix. Une bonne occasion pour le F91 de sauver l'honneur. Sinani frappe un coup franc de toute beauté, mais il trouve l'équerre du but (84e).

C'est la meilleure occasion d'une équipe dudelangeoise courageuse, mais qui ne parvient pas à trouver de faille dans un bloc très compact.

Si la fin de match est complètement débridée, l'arbitre va perdre les pédales. Alors que Sinani réclame un carton jaune pour une énième faute de Mihajlovic, c'est l'international luxembourgeois qui est sanctionné d'un carton rouge. Pas étonnant que M. Rocchi soit l'objet de la fronde de certains clubs qui n'en veulent plus en Ligue des champions.

Par la même occasion, Bertrand Crasson est lui aussi averti. Il y aura cinq minutes de temps additionnel.

Malgré un dernier coup de chaud sur le but de Belec, le F91 ne parvient pas à sauver l'honneur. Dudelange s'incline 0-2 et jouera son dernier match chez les Azéris de Qarabag le 12 décembre.

Dudelange - APOEL Nicosie 0-2 Evolution du score: 0-1 Matic (12e, sp), 0-2 Merkis (43e). Cartons jaunes: Bougrine (35e), Morren (59e) et Sinani 90e) au F91; Savic (32e), Mihajlovic (73e) et Vouros (81e) à l'APOEL Nicosie. Cartons jaune-rouge: Sinani (90+1) à Dudelange et Vouros (83e) à l'APOEL Nicosie. F91 DUDELANGE: Joubert (cap.) - Bouchouari (61e Bettaieb), Schnell, Cools, Lesquoy – Garos, Bougrine (54e Lavie) - Stolz (79e Pokar), Morren, Bernier - Sinani.

Remplaçants: Kips; Skenderovic, Kirch, Klapp, Mendy.

Entraîneur: Bertrand Crasson. APOEL NICOSIE: Belec - Vouros, Merkis, Savic, Mihajlovic - Lucas Souza, Gentsoglou (46e Alef), N. Ioannou (cap) (66e Jakolis) - Suleiman, Hallenius (85e De Vincenti), Matic.

Remplaçants: Waterman; Efrem, Pavlovic, Bezjak.

Entraîneur: Thomas Doll.