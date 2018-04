Le poteau droit et Jonathan Joubert ont permis au F91 de prendre trois points et de maintenir le cap à quatre journées de la fin. Le Fola a pris un ascendant moral sur la Jeunesse pour la troisième place alors que l'US Esch retournera bien en Promotion d'Honneur.

Le F91 joue avec le feu, le Fola distance la Jeunesse, l'US Esch reléguée

Christophe NADIN Le Racing et Hostert ont bien digéré leur qualification en Coupe de Luxembourg.

Les verrous ne font plus peur à Dudelange. Depuis son net succès au Progrès, le champion en titre a semble-t-il trouvé sa vitesse de croisière. Strassen n'est pourtant pas passé bien loin de dérouter le navire.

Roland Schaack avait groupé du monde derrière pour ralentir la progression de l'équipe locale. Stelvio a toutefois trouvé la clef sur un corner de Dobros. Isolé au second poteau, le milieu de terrain piquait une tête pour placer le leader devant. Pas de quoi décourager une équipe strassenoise accrocheuse. Edis Agovic, parti sur la droite, trompait Joubert d'une frappe croisée (39e). Une joie de courte durée pour des visiteurs piégés par un mouvement Turpel-Dorbos conclu par l'ailier allemand (1-2, 44e).

Dave Turpel a forcément voulu apporter sa pierre à l'édifice. Son raid amorcé sur la gauche a été conclu par un classique intérieur du pied droit (1-3, 68e). Un break qui n'a pas ébranlé les visiteurs à nouveau remis en selle par Agovic (2-3). Dudelange a fini par trembler lorsqu'une déviation de Schulz venait mourir sur le poteau puis dans les mains de Joubert dans les arrêts de jeu.



Le Progrès a lui trouvé son homme providentiel depuis le début de saison. Metin Karayer a l'art de sortir les Jaune et Noir de l'ornière. Tard dans la partie ou même tôt comme ce dimanche au Cents. La tête du défenseur central a fait mouche (0-1, 19e). Adrien Ferino, le binôme de la charnière, a lui aussi secoué les filets adverses pour asseoir un peu plus la victoire du dauphin dudelangeois face au RM Hamm Benfica. Mokrani sauvant l'honneur dans les arrêts de jeu. L'écart reste de cinq points entre le leader et son poursuivant.



La bataille pour la troisième place se résumera à un duel eschois. Differdange a lâché l'affaire. La voie de l'Europe semble plus accessible par la face Coupe pour le club de Fabrizio Bei battu par l'Union Titus Pétange (0-2).



La Jeunesse a voulu profiter du déplacement de son voisin à Mondorf pour prendre un avantage avant le derby de dimanche prochain. C'est tout le contraire qui s'est produit. Le Racing, déja venu terrasser les Bianconeri en Coupe de Luxembourg à la Frontière, ont remis le couvert en s'imposant en fin de match sur un penalty transformé par Shala. Le club doyen a lui profité d'un brin de chance et surtout de l'incapacité des Mondorfois à trouver le chemin du but adverse. Bernard a émergé sur un corner pour offrir trois points d'avance au Fola sur la Vieille Dame.



Dans le match de la peur, Rodange et Rosport se sont quittés dos à dos. Hakim Menaï a de nouveau trouvé le chemin des filets pour porter son équipe aux commandes mais Weirich a offert un point au club de la Sûre. Le score reflète assez bien la physionomie d'une partie au cours de laquelle Rodange a davantage eu la possession du ballon sans parvenir à plier l'affaire. La rencontre aurait pu basculer dans l'autre sens en fin de match mais les fantomatiques attaquants visiteurs étaient aux abonnés absents.



Philippe Werdel tente de freiner Julien Hornuss. Le match de la peur n'a pas trouvé de vainqueur. Photo: Ben Majerus

L'US Esch, elle, est officiellement reléguée en Promotion d'Honneur après sa défaite contre l'US Hostert (1-2). Les promus avaient pourtant ouvert la marque par Rani mais Bouchibti, un peu disparu des radars, s'est rappelé aux bons souvenirs de son staff en signant un doublé.



Les résultats de la 22e journée

Rodange - Rosport 1-1



RM Hamm Benfica - Progrès 1-2



US Esch - Hostert 1-2



Mondorf - Fola 0-1



Dudelange - Strassen 3-2



Jeunesse - Racing 1-2



Differdange - Titus Pétange 0-2



Sofiane Bekkouche (Mondorf) serré de près par Ryan Klapp (Fola). Photo: Christian Kemp





23e journée

Samedi 28 avril à 18h30

Racing - RM Hamm Benfica

Dimanche 29 avril à 16h

Hostert - Rosport

Fola - Jeunesse

US Esch - Differdange

Strassen - Mondorf

Titus Pétange - Dudelange

Lundi 30 avril à 20h

Progrès - Rodange