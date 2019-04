Les deux favoris de la Coupe de Luxembourg, le F91 et le Progrès, se sont qualifiés pour les demi-finales. Dudelange a sué pour éliminer Mondorf. Ils sont rejoints par Mertert-Wasserbillig et Etzella, vainqueur au bout du suspense.

Le F91 frustre Mondorf, Mertert-Wasserbillig surprend Rosport

Christophe NADIN Les deux favoris de la Coupe de Luxembourg, le F91 et le Progrès, se sont qualifiés pour les demi-finales. Dudelange a sué pour éliminer Mondorf. Ils sont rejoints par Mertert-Wasserbillig et Etzella, vainqueur au bout du suspense.

Chat échaudé ne craint pas nécessairement l'eau froide. Assommé par Mondorf en championnat au stade Jos Nosbaum, Dudelange a de nouveau passé de sales moments dans un quart de finale de Coupe de Luxembourg disputé sans Couturier, malade, ni Kruska côté dudelangeois mais avec un Stumpf ressorti de nulle part. Schnell, en délicatesse avec un ligament interne du genou, était lui aussi absent en charnière centrale.



Sans complexe, les visiteurs ont frappé méthodiquement avec une efficacité redoutable. Une première fois à la 12e minute lorsque Taarimte basculait de la droite vers la gauche un ballon que Yao et De Sousa convoitaient. Pressé, le défenseur taclait le ballon sur l'attaquant qui ouvrait la marque (0-1).

Douze minutes plus tard, le malheureux De Sousa était une nouvelle fois impliqué dans le deuxième but concédé par son équipe. Sa frappe complètement manquée à 25 mètres du but mondorfois permettait à O. Marques de lancer Scanzano en profondeur. Rapide, l'attaquant visiteur se présentait seul devant Joubert. Le gardien repoussait mais Taarimte avait bien suivi pour doubler les chiffres (0-2, 24e).

Dudelange était K.-O. debout, mais reprenait ses esprits au fil des minutes. De Sousa payait les pots cassés, Kenia entrait et semait rapidement la zizanie dans la défense visiteuse. Les attaques confuses faisaient place à des actions placées bien plus dangereuses. Une incursion de Kenia pour Pokar (hors-jeu?) permettait à l'Allemand de relancer le suspense (1-2, 44e) alors qu'une merveille de frappe de Sinani juste avant s'était écrasée sur la transversale puis le montant de Marques.

Le second acte allait rapidement prendre l'allure d'un siège devant le but d'un Marques auteur de deux magnifiques arrêts à l'heure de jeu et juste après sur des tentatives de Pokar et Ibrahimovic. La digue finissait par céder à un peu moins d'un quart d'heure de la fin lorsque Perez, au second poteau, glissait dans le but (2-2).

La prolongation était nécessaire pour départager les deux équipes. Dudelange continuait d'accélérer et sur un centre de Perez, Ibrahimovic, isolé au second poteau, donnait l'avantage au F91 (3-2). Dans la foulée, l'attaquant avait la riche idée d'enlever son maillot et recevait son second carton jaune synonyme d'exclusion.

Mondorf n'avait plus l'énergie nécessaire pour refaire son retard et repartait frustré de la Forge du Sud.

Rosport passe à la trappe



Le Progrès a lui été bien moins tourmenté au Bambusch. Le revenant Schneider, Muratovic et De Almeida ont secoué les filets de Muhlenbach.

Equilibré sur le papier, le duel entre Strassen et Etzella l'a aussi été sur le terrain. Les deux équipes se sont offert une séance de tirs au but après s'être quittés dos à dos au terme du temps réglementaire et de la prolongation (1-1). Les Nordistes l'ont emporté à la suite du tir au but manqué par Lourenco.

Pour perpétuer la tradition de ces dernières années, un club de Promotion d'Honneur s'est hissé dans le dernier carré. Après l'US Esch et Wiltz, c'est l'Union Mertert-Wasserbillig qui s'est adjugé le derby de la Sûre contre Rosport (2-0) avec des buts de Adachi et de Bech.

Dennis Besch et les Mertertois ont débordé le Victoria de Fabian Fisch. Photo: Vincent Lescaut

Dudelange - Mondorf 3-2 (a.p.)

Stade Jos Nosbaum, pelouse , arbitrage de M. Torres assisté par MM. Da Silva et Da Costa, 192 spectateurs payants. Mi-temps: 1-2. Fin du temps réglementaire: 2-2.

Evolution du score: 0-1 Yao (12e), 0-2 Taarimte (25e), 1-2 Pokar (44e), 2-2 Perez (77e), 3-2 Ibrahimovic (102e).

Corners: 12 (3+8+0+1) pour Dudelange; 2 (2+0) pour Mondorf.

Cartons jaunes: Pokar (76e, arrête Yao), Ibrahimovic (99e) à Dudelange; Coimbra (65e, accroche Sinani), Taarimte (70e, balance Kenia), Nabli (78e) à Mondorf.

Carton jaune-rouge: Ibrahimovic (102e, enlève son maillot).

DUDELANGE: Joubert; De Sousa (38e Kenia), Malget, Prempeh, El Hriti; Sinani, Pokar, Cruz (46e Ibrahimovic), Jordanov; Stumpf (69e Perez), Turpel.

Joueurs non-alignés: Esposito et Correia.

Entraîneur: Dino Toppmöller.

MONDORF: G. Marques; Nabli, Benhemine, Eren, Monteiro; May; Yao, Coimbra (66e Rocha), O. Marques (79e Hégué), Taarimte (113e Soares); Scanzano (70e Martins).

Joueurs non-alignés: Özcan.

Entraîneur: Paulo Gomes.

Les résultats

Union Mertert-Wasserbillig - Rosport 2-0

Dudelange - Mondorf 3-2 (a.p.)

Etzella - Strassen 1-1 (7-6)

Muhlenbach - Progrès 0-3

Le tirage au sort des demi-finales se déroulera ce vendredi 5 avril à 12h45 au siège de la FLF à Mondercange. Les demi-finales sont programmées le mercredi 24 avril.