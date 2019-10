Le jeu du chat et de la souris devrait se poursuivre ce week-end à l'occasion de la 10e journée de BGL Ligue. L'UT Pétange, le Progrès, la Jeunesse et Dudelange accueillent des adversaires à leur portée. La tâche s'annonce moins aisée pour le Fola et le FCD03.

Le F91 en quête de rachat, l'UTP pour une confirmation

Jean-François COLIN Le jeu du chat et de la souris devrait se poursuivre ce week-end à l'occasion de la 10e journée de BGL Ligue. L'UT Pétange, le Progrès, la Jeunesse et Dudelange accueillent des adversaires à leur portée. La tâche s'annonce moins aisée pour le Fola et le FCD03.

Comment les Dudelangeois auront-ils digéré leur voyage européen à Séville (défaite 0-3)? Les champions du Luxembourg (9es, 10 pts) retrouvent dimanche «leur» stade Jos Nosbaum. La réception d'un Mondorf (6e, 12 pts) qui patine méchamment (1 point sur 12) après une entrée en matière fracassante doit leur fournir l'occasion de se relancer.

Le coach visiteur, Arno Bonvini, qui aimerait voir «disparaître les sautes de concentration au sein de son groupe», ne s'attend bien évidemment pas à une partie de plaisir, même s'il s'interroge: «Quelle équipe allons-nous affronter? Celle qui a joué de manière si disciplinée pendant 70 minutes jeudi à Séville ou une autre équipe plus fraîche?»

Sans Garos, Pokar, Delgado et avec un Joubert douteux, l'objectif du F91 sera de dépasser les Thermalistes - où De Sousa et Scanzano manquent à l'appel - au classement, histoire de surtout ne plus faire croître davantage l'écart de 12 unités avec la tête du classement.

La tête, c'est aujourd'hui l'apanage de l'Union Titus Pétange (1er, 22 pts). Même privée de Fonovich, Kerger et Kettenmeyer, l'équipe de Carlos Fangueiro ne devra pas louper l'aubaine à domicile contre le promu de Mühlenbach (13e, 7 pts), comme elle l'avait fait il y a trois semaines face à Strassen (2-2).

Après avoir frappé un grand coup dans le derby de la Cité du Fer (victoire 5-1), le Progrès (2e, 20 pts) accueille samedi (17h) au stade Jos Haupert une formation de Strassen (8e, 11 pts) souvent à l'aise hors de ses bases (1 victoire, 2 nuls, 1 défaite). Borges, Matias et Muratovic sont blessés du côté de Niederkorn, Hayasaka est sur le flanc à l'UNA.

Le choc de la 10e journée est peut-être à aller chercher du côté du Verlorenkost. Décevant depuis le début de saison, le Racing (7e, 11 pts) reste sur sept matches sans défaite, dont... cinq nuls. Régis Brouard devra se passer d'Ikene pour la réception du FCD03 (4e, 17 pts). Reste à voir comment la troupe de Paolo Amodio - privé de Lohei pour ce déplacement dans la capitale - aura digéré le camouflet du derby...

Du côté de la Métropole du Fer, la Jeunesse (5e, 14 pts) part avec les faveurs des pronostics à la Frontière face à une équipe d'Etzella (11e, 7 pts) qui s'exporte bien mal (1 point sur 12). Chez les Bianconeri, de Sousa, Lapierre, Menessou et David Soares manquent à l'appel, alors que côté nordiste, Correia et Pimentel sont blessés. «C'est toujours un honneur d'affronter la Jeunesse à la Frontière», affirme Neil Pattison, le cornac du Deich. «Nous ne devons pas mettre la tête dans le sable, mais au contraire montrer qu'il y a de la vie dans l'équipe», conclut le successeur de Claude Ottelé.

Auréolé de son succès de prestige sur Dudelange (2-1) lors de la 9e journée, le voisin et rival du Fola (3e, 19 pts) se méfiera quant à lui du toujours piégeux déplacement à Rosport (12e, 7 pts), même si le Victoria n'a plus gagné depuis le... 11 août. Billy Bernard et Caron manqueront le voyage en bord de Sûre, tandis que Drif et Hym sont douteux.

En fin analyste de la BGL Ligue, Marc Thomé (Victoria Rosport) relève que «le Fola est sans doute la meilleure équipe de BGL Ligue en ce moment», mais «s'il (le Fola) s'est montré convaincant contre Dudelange et a gagné contre tous les grands, il s'est aussi incliné face à Mühlenbach.»

Enfin le duel de bas de tableau opposant Hostert (10e, 9 pts) à Rodange (14e, 2 pts) vaudra déjà son pesant de points, surtout du côté du FCR91. En cas de nouvelle défaite, le promu verrait déjà s'agiter le spectre de l'ascenseur vers la PH.

Par ailleurs, les trois rencontres de la 9e journée reportées dimanche passé - Strassen - Jeunesse, Rodange - Rosport et Mühlenbach - Hostert - se joueront le mercredi 20 novembre à 20 heures.

Le programme de la 10e journée

Samedi à 17 heures

Progrès Niederkorn - UNA Strassen

Dimanche à 16 heures

US Hostert - FC Rodange

Victoria Rosport - CS Fola Esch

F91 Dudelange - US Mondorf

Racing FCUL - FC Differdange 03

Jeunesse Esch - Etzella Ettelbruck

Union Titus Pétange - FC Mühlenbach