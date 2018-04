Dudelange a aligné une septième victoire consécutive pour distancer le Titus Pétange (3-1) et garder le cap en tête de la BGL Ligue. Le Fola a lui maintenu la Jeunesse à distance après le nul (1-1) qui a sanctionné un derby animé et fair-play.

Sport 3 min.

Le F91 en mode diesel, le Fola et la Jeunesse dos à dos

Christophe NADIN Strassen et Rosport gagnent de concert.

Dudelange a aligné une septième victoire consécutive pour distancer le Titus Pétange (3-1) et garder le cap en tête de la BGL Ligue. Le Fola a lui maintenu la Jeunesse à distance après le nul (1-1) qui a sanctionné un derby animé et fair-play.

Dudelange a mis dix minutes avant de rentrer dans le match sur le terrain en mauvais état de l'Union Titus Pétange. Des moments d'errance dont a profité Bojic pour porter l'équipe locale au commandement. Il a fallu toute la détermination de Turpel pour remettre le champion en titre sur les rails. Le bloc pétangeois s'est désagrégé au fil des minutes. Les entrées en jeu de Sinani et Ibrahimovic ont fait mal aux locaux. Le leader a profité des espaces pour faire la différence en quatre minutes. Ibrahimovic puis Turpel ont assuré un succès qui lance le F91 vers le titre.

Auteur d'un doublé, Dave Turpel s'est montré à nouveau décisif sur la pelouse pétangeoise. Photo: Albert Krier

Le Progrès devra battre Rodange ce lundi à 20h pour maintenir un soupçon de suspense à cet étage dans la compétition.



Le derby eschois sentait le soufre. Le match aller et la main de Todorovic puis les déclarations d'avant-match n'étaient pas de nature à apaiser la tension. Le fair-play et la mainmise de Laurent Kopriwa ont pourtant eu raison des esprits les plus chagrins.



Le Fola devait mener avec au moins un but d'avance à la pause. Il s'est fait piéger par un contre rondement mené et un lob heureux de Ndiaye sur un tacle de Klein dans les arrêts de jeu du premier acte pour se retrouver aux trousses de la Jeunesse. Hadji, Muharemovic et Seydi s'étaient pourtant procuré des occasions nettes.



Contrarié dans la construction du jeu et bien bloqué sur les côtés, le Fola confiait la clef du match nul à son électron libre Corral. L'ancien Bianconero faisait parler sa vitesse pour plonger dans l'espace et remiser au centre. Personne n'était au point de chute mais M. Kopriwa revenait à la faute de Sommer sur le n°7 et accordait un penalty au Fola. Koçur remettait les deux équipes à égalité (1-1).

Corentin Koçur a fait preuve de sang-froid pour permettre au Fola de revenir à la hauteur de la Jeunesse. Photo: Christian Kemp

La partie aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre dans le dernier quart d'heure. Les frères ennemis se quittaient finalement sur un match nul.



Differdange a profité de son déplacement à Lallange pour dissiper ses doutes, soigner ses statistiques et mettre la pression sur les deux équipes eschoises. Face à une formation de l'US Esch démobilisée et privée d'entraîneur depuis le milieu de la semaine, Perez, Jänisch, Bettmer ont secoué les filets adversaires. Il restait à contrôler le second acte.



Dans le bas de classement, Strassen a répondu à Rosport qui s'est rapidement retrouvé à l'aise à l'US Hostert avec deux buts de Gaspard. Le FC Una, lui, a dû cravacher pour remonter un but de retard contre Mondorf avant d'émerger. Strassen garde un point d'avance sur le Victoria. Les deux clubs attendent avec effervescence le résultat de Rodange, ce lundi à Niederkorn.



Samedi, le Racing a poursuivi son impressionnante série de victoires en la portant à cinq, qualification pour la demi-finale de la Coupe de Luxembourg comprise. Da Mota a inscrit le seul but dans le derby de la capitale face à une équipe du RM Hamm Benfica en chute libre et en manque cruel d'arguments. Seules ombres au tableau, les sorties de Nouidra et Da Mota pour des béquilles. Pas de quoi a priori remettre en question leur présence pour la réception de Differdange dans dix jours en Coupe.



Les résultats de la 23e journée

Racing - RM Hamm Benfica 1-0

Hostert - Rosport 1-3



Fola - Jeunesse 1-1



US Esch - Differdange 0-3



Strassen - Mondorf 2-1



Titus Pétange - Dudelange 1-3



Ce lundi à 20h

Progrès - Rodange



Le classement

Le programme de la 24e journée

Dimanche 6 mai à 16h

Differdange - Hostert

Dudelange - US Esch

Jeunesse - Strassen

RM Hamm Benfica - Fola

Rosport- Progrès

Mondorf - Titus Pétange

Rodange - Racing