Coupe d'Europe de foot

Le F91 en éclaireur, Differdange et le Fola aux aguets

Christophe NADIN Dudelange tentera de montrer la voie de la qualification aux autres clubs grand-ducaux engagés sur la scène continentale cette semaine.

Les clubs luxembourgeois sont passés par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour leur entrée en lice sur la scène continentale la semaine dernière. Les résultats des matches allers laissent deviner une tendance mais gare au trompe-l’œil !

On aurait qualifié le succès de Dudelange (1-0) sur le KF Tirana d'idéal dans le monde d’avant. Celui où les buts à l’extérieur valaient leur pesant d’or. Il faut désormais vivre sans et s’apprêter à accrocher sa ceinture dans l’Arena Kombetäre. L’enceinte majestueuse située en plein centre de la capitale albanaise a accueilli la finale de la Conference League entre l’AS Rome et Feyenoord il y a quelques semaines. Elle s’apprête à vivre au rythme de la Ligue des champions et à accompagner l’équipe locale le plus longtemps possible dans cette compétition.

Faire fi de la pression des supporters

Le F91 ne l'entend pas de cette oreille. Les éliminations précoces dans la plus prestigieuse compétition continentale ont rythmé les étés du club dudelangeois les saisons précédentes. Et même si la capacité du club à rebondir dans une autre compétition a offert des chevauchées fantastiques, il est temps de réécrire l’histoire. Celle dessinée il y a dix ans par une bande de fous furieux qui est parvenue à terrasser le FC Salzbourg. Depuis, aucun club grand-ducal n'a franchi l’écueil du premier tour.

Le champion luxembourgeois a présenté des garanties rassurantes en défense mercredi dernier. Il devra toutefois opérer sans Mehdi Kirch, exclu et suspendu. Chris Stumpf devrait relayer son capitaine dans une équipe que Carlos Fangueiro ne chamboulera pas. On peut s'attendre toutefois à voir Sylvio Ouassiero débuter dans le couloir droit à la place d'Eliot Gashi.

«Nous devrons témoigner du respect mais pas trop», concédait Chris Stumpf qui a signé pour une nouvelle saison dans la Forge du Sud. «On doit considérer que c'est 0-0 et que c’est un match qu'il faut remporter.»

Les bouillants supporters albanais tenteront d'installer une pression supplémentaire. Le vainqueur de ce match poursuivra sa route en Ligue des champions face aux Roumains de Cluj ou face aux Arméniens de Pyunik. Le vaincu se retrouvera au deuxième tour de la Conference League. Une maigre consolation au regard de la manne financière qui accompagne une qualification.

Le Fola doit montrer un autre visage

Differdange et le Fola devront gagner en Conference League s'ils veulent voir le tour suivant. La donne n'est cependant pas la même. Le club de la Cité du Fer a ramené un bon match nul (1-1) de son déplacement au NK Olympija Ljubljana. L'équipe de Pedro Resende a livré une première mi-temps séduisante mais a souffert après le repos. Le club slovène est toujours le favori sur le papier mais le match retour ce jeudi à 19h30 à Oberkorn promet une belle empoignade.

Le Fola est lui au pied du mur saint-marinais. La défaite (0-1) du club doyen face à Tre Fiori a jeté un froid sur ce tout début de saison. Elle n'est pas rédhibitoire pour autant. Les Principautaires n'ont pas montré grand-chose jeudi dernier à Esch-sur-Alzette et le Fola de Miguel Correia conserve encore ses chances de qualification. Il faudra marquer assez rapidement dans le match et éviter que l’équipe locale installe un bus devant son gardien. Le Fola avait manqué d'arguments pour le contourner. Il a eu une semaine pour en trouver de nouveaux.

