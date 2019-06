Le champion du Luxembourg connaît le nom de son premier adversaire sur la scène européenne: le F91 Dudelange affrontera le FC Valletta au 1er tour de qualification de la Ligue des champions 2019-2020.

Le F91 Dudelange voyagera à Malte

Jean-François COLIN Match aller le 9 ou le 10 juillet au Josy Barthel et retour à Malte le 16 ou le 17 juillet

Après sa brillante campagne 2018-2019, qui l'avait conduit dans les poules de l'Europa League, le F91 Dudelange, champion du Luxembourg pour la quinzième fois de son histoire en mai, s'apprête à remonter sur la scène continentale.

Au premier tour de qualification de la Ligue des champions, les hommes du duo Emilio Ferrera - Henri Bossi joueront contre le champion de Malte, Valletta FC. Une grande première sur l'île de la Méditerranée pour le club de la Forge du Sud.



Fondé en 1904, le club de la capitale maltaise a conquis son 25e titre le 4 mai au bout des... tirs au but lors d'un match d'appui contre Hibernians Paola (2-2, 4-2). Le club blanc et rouge compte aussi à son palmarès 14 coupes nationales et 11 Supercoupes. Il se produit au stade national Ta'Qali (17.000 places), où l'équipe nationale luxembourgeoise s'était imposée (1-0) en amical le 22 mars 2018.

Le coach est Darren Abdilla, nommé le... 23 mai dernier, et le meilleur buteur de l'exercice écoulé est l'Italien Mario Fontanella (17 buts).

La saison dernière, Valletta FC n'a pas franchi le cap du premier tour de qualification de la Ligue des champions, éliminé par les Albanais du FK Kukesi (0-0 et 1-1). Le club avait fait le buzz à l'automne 2018 lorsqu'... Usain Bolt était pressenti pour défendre ses couleurs. Il n'en fut finalement rien.

De toute son histoire, le Valletta FC a disputé 17 matches de C1, 7 de Coupe des Vainqueurs de Coupe, 14 d'Europa League et 2 de Coupe Intertoto, soit un total de 40 rencontres européennes, avec 10 victoires, 12 nuls et 18 défaites, Les Maltais ont obtenu leur plus large victoire contre les Andorrans du FC Lusitanos (8-0) le 3 juillet 2012.



Le match aller aura lieu au stade Josy Barthel (en raison de travaux de rénovation au stade Jos Nosbaum) soit le mardi 9, soit le mercredi 10 juillet, et le retour au stade Ta'Qali à Malte une semaine plus tard, soit le 16, soit le 17 juillet. A noter qu'en cas d'élimination, les joueurs de la Forge du Sud seraient alors reversés au deuxième tour qualificatif de... l'Europa League. Dudelange est donc assuré de disputer au moins quatre rencontres européennes.

Europa League: Géorgie, Kazakhstan et Irlande au menu



Un peu plus tard dans l'après-midi de mardi a eu lieu le tirage au sort du premier tour de qualification de l'Europa League, qui concernait trois clubs grand-ducaux, les deux Eschois - le Fola et la Jeunesse -, ainsi que le Progrès Niederkorn, en cas de qualification au tour préliminaire face aux Gallois de Cardiff Metropolitan University FC.

Troisième de la BGL Ligue 2018-2019, la Jeunesse d'Esch affrontera les Kazakhs du Tobol Kostanay, troisièmes de leur championnat 2018 et actuels deuxièmes de la levée 2019 en cours, derrière le FK Astana après 14 matches joués. Le voisin du Fola aura quant à lui à faire avec les Géorgiens du FC Chikhura Satchkhere. Enfin, s'il émerge de son tour préliminaire contre les Gallois de Cardiff Metropolitan University, le Progrès retournera dans les îles, en Irlande cette fois, pour jouer contre Cork City. Le club de la côte sud-est de l'Irlande était le dauphin du champion, Dundalk, lors du championnat 2018 et occupe actuellement une piètre septième place après 21 journées de championnat.



Les rencontres auront lieu les jeudis 11 (aller) et 18 juillet (retour).