Battu 2-0 mercredi soir à l'Union Titus Pétange dans une rencontre d'alignement de la 2e journée de BGL Ligue, le champion en titre croupit à la douzième place du classement.

Le F91 Dudelange n'y arrive toujours pas

Dudelange qui rit, Dudelange qui pleure. Docteur Jekyll et Mister Hyde. Selon qu'il se produit sur la scène européenne ou dans la compétition domestique, le club de la Forge du Sud affiche deux visages radicalement différents.

Heureux en Europa League, après son retentissant succès à Nicosie, le F91 se morfond en BGL Ligue. Mercredi, en match d'alignement de la 2e journée, les hommes de Bertrand Crasson ont enregistré une... quatrième défaite en six matches!

Toute la désolation et l'incompréhension se lisent sur le visage et dans l'attitude du Dudelangeois Dominik Stolz (en bleu) Photo: Yann Hellers

Eddire Mokrani a ouvert la marque pour l'Union Titus Pétange en première période (1-0, 21e), et si les Dudelangeois ont tout fait pour égaliser, c'est au contraire le jeune Français Corentin Fatou, entré à un quart d'heure de la fin, qui plantait l'ultime coup de poignard dans le cœur de Jonathan Joubert et ses coéquipiers dans le temps additionnel (2-0, 90+3).

Voilà donc le champion en titre coincé à la place de... barragiste (12e), avec... douze unités de retard sur les leaders, le Progrès et le FCD03, avant d'aborder la double échéance de la semaine à venir, en déplacement à Rosport (7e, 7 pts) dimanche (16h) pour la 7e journée de BGL Ligue, puis à domicile contre les Azéris du FK Qarabag jeudi (21h) lors de la 2e journée de la poule A en Europa League.

Quant au Titus Pétange de Carlos Fangueiro, il aligne une cinquième victoire et revient à une longueur du binôme de tête (15 pts) avant le choc de dimanche (18h30) au FC Differdange 03.