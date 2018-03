La défaite à la Jeunesse est dans le rétroviseur pour un F91 souverain contre Rosport (4-0). En attendant le choc entre Differdange et le Progrès (18h30), la Jeunesse et le Fola ont gagné de concert alors que Strassen a sonné le réveil dans cette 18e journée.

Le F91 dissipe ses doutes, le Fola spectaculaire vainqueur

Christophe Nadin La défaite à la Jeunesse est dans le rétroviseur pour un F91 souverain contre Rosport (4-0). En attendant le choc entre Differdange et le Progrès (18h30), la Jeunesse et le Fola ont gagné de concert alors que Strassen a sonné le réveil dans cette 18e journée.

Le F91 a retrouvé la marche avant après son couac de la Frontière mercredi dernier. Le champion en titre a profité de la venue du Victoria Rosport pour reprendre la tête du classement en attendant le derby differdangeois en soirée.

Piqués au vif, les Dudelangeois ont soigné leur goal average face à l'actuel barragiste (4-0). Un détail qui pourrait être décisif au décompte final. Soumaré, Stolz et Turpel à deux reprises ont inscrit les buts locaux. Le F91 signe une septième victoire à domicile.

Danel Sinani et le F91 ont repris du poil de la bête aux dépens de Rosport. Photo: Fernand Konnen

Derrière, les prétendants au podium ont serré le jeu pour rester dans le coup. La Jeunesse a surfé sur son succès face à Dudelange pour terrasser le RM Hamm Benfica grâce à un but de Todorovic (53e) suivi un quart d'heure plus tard d'un deuxième de Lapierre. Ndiaye a donné un relief plus sévère au succès local (3-0, 87e).



Le Fola a lui bien négocié son déplacement à Pétange. Sur un terrain sautillant à certains endroits, les Eschois se sont offert une belle frayeur au bout d'une seconde période complètement folle. Déjà auteur d'une spectaculaire "remontada" au Racing, le Titus Pétange a effacé deux buts en deux minutes. Dzanic et Basic ont répondu à Martin-Suarez et à Hadji. Le goleador eschois a permis à ses couleurs de prendre les trois points.

Strassen, enfin!



Strassen restait sur huit matches sans victoire. Le succès contre Hostert ce dimanche (3-0) permet au club entraîné par Roland Schaack de reprendre espoir et de mettre la pression sur Rosport en revenant à un point du club de la Sûre au classement général. Runser (62e et 68e) a fait la différence en un peu plus de cinq minutes. Schulz ajoutant un but en fin de match.



Cette défaite hostertoise confirme le coup de mou du promu. Le Racing a lui aussi marqué le pas en laissant filer deux points à Lallange (1-1) face à l'US Esch. Osmanovic a répondu à Amoakon.



Le match entre l'US Mondorf et le FC Rodange a été remis.



Les résultats de la 18e journée

Dudelange - Rosport 4-0



Jeunesse - RM Hamm Benfica 3-0



Titus Pétange - Fola 2-3



Strassen - Hostert 3-0



US Esch - Racing 1-1



Mondorf - Rodange remis

18h30 Differdange - Progrès

La suite du programme

Coupe du Luxembourg

Dimanche 25 mars à 16h

Grevenmacher - Mondorf

Erpeldange - Differdange

RM Hamm Benfica - US Hostert

Mühlenbach - US Esch

Mercredi 4 avril à 19h30

Rumelange - Wiltz

Titus Pétange - Progrès

Jeunesse - Racing

Käerjéng - Rodange