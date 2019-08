En cas de qualification contre Kalju, le F91 croisera la route des Arméniens d'Ararat-Armenia ou les Géorgiens de Saburtalo lors des barrages de l'Europa League.

Le F91 défierait Ararat ou Saburtalo en barrage de l'Europa League

Eddy RENAULD En cas de qualification contre Kalju, le F91 croisera la route des Arméniens d'Ararat-Armenia ou les Géorgiens de Saburtalo lors des barrages de l'Europa League.

Les Dudelangeois connaissent le nom de leur futur adversaire sur la scène européenne et à première vue, le tirage effectué ce lundi au siège de l'UEFA apparaît comme jouable pour le club de la Forge du Sud.



Il y a un an, le F91 avait éliminé Cluj pour valider son ticket pour la phase de poules de l'Europa League. Cette année, les Dudelangeois devront écarter les Arméniens d'Ararat-Armenia ou les Géorgiens de Saburtalo où évolue un certain Levan Kenia depuis cet été. Ces deux formations ne présentent pas les mêmes arguments que les Roumains, tous les espoirs restent permis pour le champion du Luxembourg. Ces matches se disputeront les jeudi 22 août (aller) et 29 août (retour).



Mais avant de penser à cette double confrontation, Emilio Ferrera et ses hommes devront dans un premier temps écarter les Estoniens de Kalju. Pour rappel, le match aller aura lieu ce jeudi soir au stade Josy Barthel (20h) pour le compte du 3e tour aller de l'Europa League.



Deux autres Luxembourgeois étaient concernés par ce tirage. Lars Gerson et l'IFK Norrköping, opposés ce jeudi aux Israéliens de Beer-Sheva, rencontreront le vainqueur du match entre Feyenoord ou le Dinamo Tbilisi. Quant à Vahid Selimovic et l'Appolon Limassol, qui affrontent cette semaine l'Austria Vienne, ils pourraient défier les Norvégiens de Haugesund ou le PSV Eindhoven.

Enfin en Ligue des champions, les Young Boys Berne de Christopher Martins devront éliminer le vainqueur du match entre l'Etoile Rouge de Belgrade et Copenhague pour rejoindre la phase de poules de la C1. Le Dynamo Kiev de Gerson Rodrigues, qui affronte le FC Bruges pour le compte du 3e tour préliminaire ce mardi soir, affrontera le FC Bâle ou les Autrichiens de Linz. Ces rencontres se disputeront les 20 ou 21 août pour l'aller et les 27 ou 28 août pour le retour.