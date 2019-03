Dudelange a mis à profit sa victoire à Mondorf (2-1) et surtout profité du match nul entre le Fola et Strassen (1-1) pour prendre la tête du classement de la BGL Ligue. Grâce à son succès à Differdange, le Titus Pétange occupe la cinquième place.

Sport 4 min.

Le F91 aux commandes, le Titus Pétange enchaîne, le RM Hamm victorieux

Eddy RENAULD Dudelange a mis à profit sa victoire à Mondorf (2-1) et surtout profité du match nul entre le Fola et Strassen (1-1) pour prendre la tête du classement de la BGL Ligue. Grâce à son succès à Differdange, le Titus Pétange occupe la cinquième place.

Le F91 a souffert pour empocher les trois points sur la pelouse de Mondorf. Si Stolz a placé les champions en titre devant juste avant la pause, les Mondorfois ont égalisé par Martins à un quart d'heure du terme. C'est finalement Turpel qui a offert les trois points au F91 en fin de match (89e).



Trois points capitaux dans la course au titre d'autant que le Fola a perdu des plumes contre Strassen dans le duel des équipes en forme du moment (1-1). Le FC Una a pris les devants par Runser à la 44e minute mais Seydi a égalisé à la 72e minute. Un score qui ne fait pas les affaires du club doyen.

En difficulté depuis deux semaines, la Jeunesse n'a toujours pas gagné en 2019. Sur la pelouse du Deich, les Bianconeri ont pourtant entamé le duel de la plus belle des manières avec un but rapide de Ndiaye (9e) mais Etzella a sauvé un point par l'intermédiaire de Correia (67e).



Le Titus Pétange est l'équipe en forme en ce début de second tour. Les hommes de Carlos Fangueiro ont aligné un troisième succès de rang au Parc des sports 5-1: 9 sur 9 et une belle différence de buts de +10 (11 buts inscrits et 1 seul encaissé).



Du côté de Differdange, Arno Bonvini était au devant d'un sacré défi avec toute une ligne défensive à reconstruire à la suite des suspensions de Jänisch, Siebenaler et Franzoni. Et pour stabiliser son arrière-garde, le coach differdangeois avait placé Caron au côté de Vandenbroeck. Malheureusement, l'homme à tout faire differdangeois était à la base de l'ouverture du score des visiteurs. Un ballon gratté par Hamzaoui que récupérait Bojic, le milieu pétangeois traversait le terrain et plaçait le cuir en pleine lucarne (19e).

Le Titus Pétange enfonçait le clou dans la minute suivante. Sawaneh isolait Dzanic qui profitait de la sortie de Weber peu autoritaire pour doubler l'avance des siens (0-2, 20e). Differdange était dans les cordes. Weber déviait encore un coup franc de Bojic (23e), les débats tournaient à la démonstration pour les visiteurs qui inscrivaient un troisième but, une mauvaise remise de la tête de Semedo était mise à profit par Abreu qui plaçait une superbe frappe hors de portée de Weber (0-3, 27e).



Durant le second acte, les Pétangeois poursuivaient leur festival, Sawaneh sur penalty (60e) et Basic (87e) corsaient l'addition 1-5 alors que Deruffe avait sauvé l'honneur pour les locaux totalement à la dérive (77e).



Hamm cède son fauteuil de descendant à Hostert



Eddire Mokrani a inscrit le second but du RM Hamm Benfica. Photo: Stéphane Guillaume

Dans le bas du classement, le RM Hamm a renoué avec la victoire face au Racing. Le choc psychologique espéré s'est produit. Borges, sur un penalty en 1re mi-temps, et Mokrani (64e) ont inscrit les buts hammois qui se replacent dans la course au maintien. Un succès important car Rosport a également empoché les trois points de la victoire.

Au Camping, le Victoria a signé sa quatrième victoire en championnat ne laissant aucune chance à la lanterne rouge rumelangeoise (4-2) qui a signé la mauvaise opération du week-end dans le bas du classement. Les Rosportois avaient pris le large lors des 45 premières minutes grâce à Biedermann (13e) et un doublé de Yao (26e et 45e). Un doublé de Gomes (53e et 76e) a pourtant relancé le suspense et Rumelange avant que Biedermann ne rassure les joueurs de la Sûre à la 78e minute.



A Hostert, la rencontre a été décalée de 20 minutes suite à l'arrivée tardive des arbitres. Il a fallu attendre la seconde mi-temps pour voir les filets trembler. Un but de Sébastien Thill a permis au Progrès d'empocher un premier succès en 2019 alors que les hommes de Henri Bossi se retrouvent dans une position de descendant.

Patrik Teixeira à la lutte avec André Rodrigues. Le Titus Pétange a corrigé Differdange 5-1. Photo: Michel Dell'Aiera

Differdange - Titus Pétange 1-5

Parc des sports, pelouse en bon état, arbitrage de M. Corte assisté par MM. Guilpain et Madej. 405 spectateurs. Mi-temps: 0-3.

Evolution du score: 0-1 Bojic (19e), 0-2 Dzanic (20e), 0-3 Abreu (27e), 0-4 Sawaneh (sur pen. 60e), 1-4 Deruffe (77e), 1-5 Basic (87e).



Cartons jaunes: Garos (29e, antisportive sur Abreu), Rodigues (63e, pied en avant sur Abreu) à Differdange; Diouf (18e, tacle sur Muratovic) au Titus Pétange.



DIFFERDANGE: Weber, Semedo, Vandenbroeck, Caron, Rodrigues; Garos (77e Ribeiro), Bettmer (cap), Lohei (60e Couto), Halili, Muratovic (74e Skenderovic), Deruffe.

Joueurs non utilisés: Worré et Osmanovic.

Entraîneur: Arno Bonvini.



TITUS PETANGE: Amodio; Hamzaoui (77e Schreiner), Carnevalli, Diouf, Held, Silaj, Dzanic (80e Basic), Teixeira (71e Avdusinovic) , Bojic, Abreu (cap), Sawaneh.



Joueurs non utilisés: Chopin et Kettenmeyer.



Entraîneur: Carlos Fangueiro



Le point



Etzella - Jeunesse 1-1



Rosport - Rumelange 4-2



Differdange - Titus Pétange 1-5



Mondorf - Dudelange 1-2



RM Hamm Benfica - Racing 2-0



Hostert - Progrès 0-1



Fola - Strassen 1-1



La 17e journée



Vendredi 15 mars à 19h30

Jeunesse - Dudelange

Vendredi 15 mars à 20h



Strassen - Mondorf

Union Titus Pétange - Fola

Progrès - RM Hamm Benfica

Rumelange - Hostert

Racing - Differdange



Dimanche 17 mars à 16h

Etzella - Rosport