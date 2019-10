Dudelange a l'occasion de frapper un grand coup lors de la réception de Qarabag, ce jeudi soir au stade Josy Barthel pour la 2e journée d'Europa League. Mais attention à l'excès de confiance.

Le F91 accueille Qarabag avec l'espoir de confirmer

Il y a une quinzaine de jours, les Dudelangeois s'avançaient en terre inconnue avant de défier Nicosie pour le compte de la 1ère journée de l'Europa League. Malgré le départ de leur entraîneur Emilio Ferrera, deux jours avant la rencontre, et un début de saison en BGL relativement discret, les Dudelangeois sont parvenus à écrire une des plus belles pages du football luxembourgeois en Coupe d'Europe en signant leur première victoire (4-3) en phase de poules de la C3, qui plus est en déplacement.

Ce jeudi, le contexte est tout autre. Le F91 s'est rassuré en championnat en signant une démonstration offensive sur le terrain de Rosport (0-7) et en cas de succès positif, ce jeudi soir, contre les Azéris de Qarabag, le club de la Forge se placera en ordre utile dans la course à la qualification.

Nos confrères du Quotidien se sont plongés dans les statistiques de la compétition des cinq dernières saisons. Pour poursuivre l'aventure en tant que deuxième du groupe A, le F91 devrait décrocher 9 voire 8 points si le FC Séville réalise un carton plein au cours des prochaines semaines (18 sur 18).

Avec 6 voire 4 points au compteur ce jeudi soir sur le coup de 23h, la possibilité d'une qualification historique de Dudelange pour les seizièmes de finale restera envisageable même si Bertrand Crasson refuse de s'enflammer.

«Je ne veux pas aller trop vite en besogne. J’avance au jour le jour. C'est humain de songer à la 2e place, bien sûr. Mais je reste réaliste, je ne me projette pas. Après, on doit affronter deux fois Séville», avance l'ancien défenseur d'Anderlecht, qui devrait être fixé sur son sort à l'issue des débats.

Pour rappel, le club de la Forge du Sud a déjà croisé la formation de Qarabag durant l'été 2016 lors du 2e tour de qualification de la Ligue des champions. Les Azéris avaient remporté la manche aller 2-0 avant de décrocher un match nul 1-1 au stade Jos Nosbaum.



Le programme du groupe A (jeudi à 21h)

Dudelange - Qarabag

Séville - APOEL Nicosie