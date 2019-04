Le F91 a fait le job sur la pelouse pétangeoise. Face à un Titus regroupé, les Dudelangeois ont fait parler leur expérience et leur efficacité à des moments clés du match. Une victoire qui leur permet de se donner une sécurité de quatre points sur leur dauphin eschois.

«Le F91 a fait preuve de maturité dans la gestion du ballon»

Par Thomas Fullenwarth

Dès le coup d'envoi du match, on a pu observer que Carlos Fangueiro avait établi un plan tactique face à son adversaire. En effet, on voyait un bloc pétangois très compact établi en 4-4-2.



La ligne défensive étant placée à 30 mètres du but et les deux attaquants derrière la ligne médiane. L’idée était donc de laisser la liberté de la première relance aux défenseurs centraux dudelangeois et surtout à Mario Pokar.

Comme cela a pu se produire, les pertes de balles visiteuses ont permis au Titus de vite se projeter vers l’avant, avec beaucoup de qualité technique, par deux à trois passes courtes et de la vitesse sur les côtés. Malheureusement pour eux, il leur manquera toujours le coup de rein, la dernière passe ou le dernier geste pour mettre en échec une défense aussi performante que celle du F91.

Du côté dudelangeois, on a fait preuve d’une certaine maturité dans la gestion du ballon puisque, malgré certains échecs logiques face un tel bloc défensif, on n’a jamais observé le moindre énervement sur le terrain ou sur le banc.

En effet, les joueurs de Dino Toppmöller ont malgré tout profité d’appels entre les lignes et du temps de réaction défensif parfois trop important des locaux pour réaliser quelques enchaînements dans l’axe du terrain.

Mais à un Titus travaillant à bloquer les espaces entre les lignes et poussant l’adversaire à jouer sur la largeur, le F91 a répondu par ce qu’il sait faire de mieux: les changements d’aile par un jeu long précis et une percussion à deux avec l’ailier appuyé par son défenseur latéral.

Ce type d’attaque placée a mis en difficulté les latéraux locaux, Zinga et Hamzaoui pas toujours aidés défensivement par leurs milieux. En effet, ces derniers étaient déjà avertis par M. Kopriwa au bout de 35 minutes de jeu.

C’est grâce à ce type d'actions que les Dudelangeois ont marqué leurs deux premiers buts en obtenant, par ces décalages, deux corners victorieux à des moments clés puisqu’ils ont été inscrits à la fin des premier et troisième quarts d’heure de la première mi-temps (14e et 44e).

Ces deux buts ont aussi illustré une certaine naïveté pétangeoise puisque:

- Sur le premier but, le corner joué court a surpris les locaux et a permis à un Dudelangeois d’enclencher une frappe axiale des 20 mètres que seul Couturier a suivie.

- Sur le second corner, Sawaneh placé pour couper un corner tiré au premier poteau se voit demander par son coach d’aller se placer à la ligne médiane pour faire revenir Prempeh. Le corner tiré par Sinani arrivera sur la tête de Malget dans cette zone ou personne n’aura remplacé Sawaneh.

Des petits oublis qui coûtent cher face à ce genre d’équipe composée de joueurs pour qui ces «détails» sont ancrés dans leur esprit et qui ont le réflexe naturel de les compenser.

Même si Dudelange a dominé le match, le Titus pourra peut-être nourrir quelques regrets d’avoir concédé ce type de but et de ne pas avoir réussi à semer, même un peu, le doute dans un bloc défensif dudelangeois que l’on a parfois senti dans le dur.

Même après la réduction au score de Silaj (1-2, 87e), un dernier coup de pied arrêté mis en échec par la défense du F91 enverra Benzouien tuer le match (1-3, 90e).

De retour, Clément Couturier a fait sauter le verrou pétangeois. Un travail de titan. Photo: Yann Hellers

Les Tops

Clément Couturier (Dudelange). Il a été la plaque tournante de son équipe. Il s’est tout le temps déplacé pour offrir une solution de passe au porteur de balle mais a aussi été buteur. Il a aussi travaillé pour deux défensivement.

Christian Silaj (Titus). Il a pris ses responsabilités dans le jeu, il ne s’est jamais caché. Chacun de ses appels, de ses prises de balle, ont été faites vers l’avant. Cela a fait bouger les lignes adverses et a permis de créer des décalages.

Kevin Malget (Dudelange). Un but important qui est venu récompenser un match costaud. Des duels gagnés importants qui ont permis de garder la sérénité du groupe.

Les Flops

Semsudin Dzanic (Titus). Un match difficile pour l’attaquant qui a dû travailler défensivement. Il a perdu trop de ballons qui ont coupé des actions pétangeoises. Frustrant pour lui.

Glodi Zinga (Titus). Forcément un match difficile, mais courageux, défensivement face aux vagues dudelangeoises. Contrairement à Hamzaoui, il a très peu apporté offensivement.

Nicolas Perez (Dudelange). Une grosse débauche d’énergie mais la sensation qu’il a constamment eu du mal à se situer dans le collectif de son équipe, ce qui a pénalisé son influence sur le jeu.

