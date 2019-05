Veillée d'armes mouvementée au Progrès à quelques heures de la pénultième journée de BGL Ligue. Le club de Niederkorn s'est séparé de son duo d'entraîneurs. L'intérim sera assuré par l'international Mario Mutsch.

Le duo Serredszum-Wolf débarqué au Progrès, Mutsch prend le relais

(jot/tof). Le timing est pour le moins surprenant. L'état-major du Progrès a décidé de poser un geste fort à l'avant-veille d'un rendez-vous capital dans la course à l'Europe. Le club de Niederkorn se déplacera dimanche à 16h à La Frontière sans son duo d'entraîneur Serredszum-Wolf. «On a beaucoup réfléchi ces derniers jours et c'est toujours humainement très difficile de prendre une telle décision», a précisé le président Fabio Marochi.

Mario Mutsch, qui s'est engagé avec la FLF la saison prochaine, assurera l'intérim.

Le dernier résultat au Racing (0-5) avait jeté un froid dans le vestiaire des Jaune et Noir et surtout compromis l'avenir européen du club. Le ver était cependant dans le fruit depuis plusieurs semaines. Battu dans le derby differdangeois (0-2) lors de la dix-huitième journée, le Progrès avait plongé à Mondorf puis à Dudelange un peu plus tard. Les victoires à Strassen et contre le Titus Pétange n'ont fait que retarder l'échéance.

Le club cherche à provoquer un électrochoc pour arracher in extremis sa qualification pour l'Europe. Cyril Serredszum et Serge Wolf avaient succédé à Paolo Amodio lui-même licencié début octobre. A deux journées de la fin, les Jaune et Noir n'ont plus leur destin entre leurs mains avec trois points de retard sur le rival differdangeois dernier qualifié pour la scène continentale si Dudelange remporte la Coupe de Luxembourg contre Etzella. Quatre points séparent le Progrès de la Jeunesse, troisième. Les deux clubs se rencontrent dimanche à la Frontière à 16h.