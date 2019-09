Seize coureurs représenteront le Luxembourg lors des Championnats du monde 2019 qui auront lieu du 22 au 29 septembre dans le Yorkshire en Grande-Bretagne.

Le duo Jungels-Majerus à la tête de la sélection

Eddy RENAULD Seize coureurs représenteront le Luxembourg lors des Championnats du monde 2019 qui auront lieu du 22 au 29 septembre dans le Yorkshire en Grande-Bretagne.

Bob Jungels et Christine Majerus, qui reste sur une brillante victoire sur les routes du Boels Ladies Tour, seront les leaders de la délégation luxembourgeoise qui prendra part aux Mondiaux sur route programmés cette année en Angleterre.

Le champion national doublera les courses en ligne (dimanche 29 septembre) et le contre-la-montre (le mercredi 25 septembre) alors que la Cessangeoise ne s'alignera que sur la course en ligne programmée le samedi 28 septembre.

Le CA de la FSCL a finalement retenu 16 noms: 4 juniors, 5 espoirs et 7 élites. A noter que Kevin Geniets, qui évolue depuis le 22 mars sous les couleurs de la Groupama-FDJ en WorldTour, s'alignera encore dans la catégorie des U23, il prendra part à la course en ligne (vendredi 27 septembre) et au chrono (mardi 24 septembre).

La sélection

Juniors filles: Nina Berton (route et chrono)

Elites dames: Anne-Sophie Harsch (route), Elise Maes (route) et Christine Majerus (route).

Juniors: Loïc Bettendorff (route et chrono), Joé Michotte (route et chrono), Mats Wenzel (route). Réserves: Tom Paquet et Jacques Gloesener.

Espoirs (U23): Kevin Geniets (route et chrono), Colin Heiderscheid (route), Arthur Kluckers (route), Michel Ries (route), Luc Wirtgen (route). Réserves: Cédric Pries et Maxime Weyrich.



Elites: Jempy Drucker (route), Ben Gastauer (route), Bob Jungels (route et chrono), Alex Kirsch (route). Réserve: Tom Wirtgen.