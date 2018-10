A la suite de la démission de Patrick Wagner dimanche soir , le comité de Pratzerthal-Redange a décidé de miser sur Almir Civic et Gilles Schmitz pour poursuivre la suite de la saison. En division 3, le club de Gasperich se retrouve sans entraîneur.

Le duo Civic-Schmitz débarque à Pratzerthal-Redange, Jacques Foetz quitte Gasperich

Cela bouge dans les divisions inférieures

Le club, qui occupe la 13e place (descendant) après 8 journées en Division 2 série 1 et compte 4 points, a donc décidé de confier la destinée de son équipe première à deux personnes.



Almir Civic, qui était à la tête de Beggen durant deux mois la saison dernière, sera l'entraîneur et sera assisté par Gilles Schmitz. Les deux hommes seront déjà sur le banc ce mercredi soir pour le match contre Beggen dans le cadre des 32es de finale de la Coupe FLF.



Du côté de Gasperich, c'est Jacques Foetz qui a décidé de rendre son tablier. Le Tricolore pointe actuellement à la 7e place (7 points sur 24) en division 3 série 2. Actif au club depuis presque trente ans, l’entraîneur estime que c’est la meilleure décision possible.



«Mon adjoint et moi-même ne réussissons pas à transformer le grand potentiel du groupe en prenant des points. Le temps consacré à mon épouse et ma petite fille m’apportera plus de satisfaction que celui actuellement consacré au football.» Dont acte. L’adjoint Jérôme Kieffer, lui aussi, s’en va. Le FC Tricolore Gasperich célébrera son 100e anniversaire en 2019.