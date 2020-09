Le directeur du Tour positif au covid-19

Christian Prudhomme a subi un test, qui s'est révélé positif au covid-19 et doit s'écarter de l'épreuve pendant une semaine, a-t-on appris ce mardi auprès de l'organisation de la course. En revanche, tous les coureurs sont négatifs et peuvent poursuivre la course.

Christian Prudhomme a subi un test, qui s'est révélé positif au covid-19 et doit s'écarter de l'épreuve pendant une semaine, a-t-on appris ce mardi auprès de l'organisation de la course. En revanche, tous les coureurs sont négatifs et peuvent poursuivre la course.

(AFP) - Le directeur du Tour, qui sera remplacé sur l'épreuve par François Lemarchand, reprendra sa place après la seconde journée de repos, lundi prochain, en Isère. Le Premier ministre français Jean Castex, qui avait pris place samedi dans la voiture de la direction du Tour, aux côtés de Christian Prudhomme, pour suivre la 8e étape, va lui aussi subir un test de dépistage au covid-19.

«Je sors du Tour pour huit jours», a déclaré Christian Prudhomme, qui est asymptomatique. «Je vais faire comme n'importe quel salarié français dans ce genre de cas». Plusieurs membres de l'encadrement des équipes ont également été testés positifs lors des examens pratiqués à l'occasion de la première journée de repos en Charente-Maritime. Mais aucune formation n'a présenté plus d'un cas positif, ce qui n'entraîne aucune exclusion collective.

«Je vais regarder le Tour à la télévision»

Suivant le protocole sanitaire décidé par les autorités avant le départ du Tour, le 29 août à Nice, les personnes positives doivent quitter l'épreuve. Une équipe est exclue si elle présente deux cas dans son effectif d'une trentaine de personnes. «Les coureurs vivent comme des moines-soldats, ce qui n'est pas mon cas», a estimé le directeur du Tour, qui n'est évidemment pas venu au village-départ du Tour à l'île d'Oléron.

De par ses fonctions, Christian Prudhomme multiplie les rencontres avec les invités ou les élus, ainsi que les obligations protocolaires. «C'est pour cette raison que je n'appartiens pas à la «bulle course» et n'ai pas de contacts avec les coureurs», a-t-il expliqué.

Le directeur du Tour a précisé avoir été testé à trois reprises avant le départ, «les 6, 20 et 27 août», à chaque fois avec un résultat négatif. «D'après les éléments qui m'ont été donnés, ça vient juste d'arriver», a-t-il ajouté. «Je vais regarder le Tour à la télévision, ce qui ne m'est pas arrivé depuis quinze ans», a commenté Christian Prudhomme, seul aux commandes de la plus grande course du monde depuis 2007.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.