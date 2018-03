Alors qu'Adam a remporté ce dimanche la 5e étape de Tirreno, son frère Simon a été dépossédé de son maillot jaune de leader sur Paris-Nice par l'Espagnol Marc Soler. Du côté des Luxembourgeois, Jempy Drucker a abandonné alors que Bob Jungels a perdu ses dernières chances de bien figurer au classement final de la Course des deux mers.

Le dimanche contrasté des frères Yates

Alors qu'Adam a remporté ce dimanche la 5e étape de Tirreno, son frère Simon a été dépossédé de son maillot jaune de leader sur Paris-Nice par l'Espagnol Marc Soler. Du côté des Luxembourgeois, Jempy Drucker a abandonné alors que Bob Jungels a perdu ses dernières chances de bien figurer au classement final de la Course des deux mers.

(ER/AFP) - Adam Yates (Michelton) a remporté ce dimanche à Filottrano, la ville de Michele Scarponi décédé en avril 2017, la 5e étape de Tirreno-Adriatico où le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky) s'est emparé du maillot bleu de leader. Le Britannique a placé son accélération à 4km de l'arrivée pour décrocher sa première victoire de la saison.

Sur la ligne, il a devancé de 7" le champion du monde Peter Sagan et Kwiatkowski. Grâce au jeu des bonifications, le vainqueur de Milan-Sanremo 2017 s'empare du maillot bleu de leader, il compte 3" d'avance sur Caruso et 23" sur son équipier espagnol Mikel Landa.

Quant à Bob Jungels, qui avait perdu plus de deux minutes samedi, «Une mauvaise journée car je ne me sentais pas bien», a-t-il commenté, il a fini l'étape au 47e rang à 1'54" de Yates. Le champion national pointe au général à 3'51" du leader (20e) alors qu'il reste deux étapes à disputer.

La 6e étape reliera ce lundi Numana à Fano après 153 km. La 53e édition de la Course des deux mers s'achèvera mardi par un contre-la-montre individuel de 10 km à San Benedetto del Tronto.

Victoire finale et maillot blanc de meilleur jeune, Marc Soler a été un des hommes de ce 76e Paris-Nice. Photo: AFP

Paris-Nice: Soler détrône Yates



Marc Soler (Movistar) a détrôné Simon Yates (Mitchelton) en attaquant de loin à la façon de son aîné Alberto Contador qui avait toutefois échoué les deux années passées et s'était incliné pour quelques secondes. Au classement final, Soler a précédé de 4" Yates et de 14" un autre Espagnol, Gorka Izagirre, retardé par une chute dans la dernière descente vers Nice.

La 8e et dernière étape a été remportée comme l'année passée par l'Espagnol David de la Cruz (Sky).



Sixième du classement, à 37" du maillot jaune, au départ de la dernière étape, longue de 110 km, Soler a lancé une offensive de grande ampleur sous la pluie, torrentielle en début d'étape. Le jeune Espagnol a attaqué dans la côte de Peille, à 48 km de l'arrivée. Il a été suivi seulement par De la Cruz et a rejoint à l'avant l'un de ses compatriotes Omar Fraile, échappé dès la première partie de l'étape.

Soler, très généreux dans l'effort, a maintenu un avantage d'une minute sur le groupe des favoris et Yates, qui a légèrement coincé dans l'ultime montée, sur les pentes du col d'Eze. Malgré un rapproché dans la descente, le Britannique, le plus fort la veille à l'arrivée en altitude dans la station de La Colmiane, n'a pu renverser la vapeur. Il a franchi la ligne 38" après De la Cruz et Fraile, qui ont précédé de 3" Soler.

Vainqueur du Tour de l'Avenir en 2015, la course de référence de la catégorie espoirs, Soler est le premier Espagnol à inscrire son nom au palmarès de Paris-Nice depuis Alberto Contador en 2010.

Jempy Drucker a abandonné, le Luxembourgeois de la BMC pointait encore dans le groupe des poursuivants avant de lâcher prise à plus de 25 km de l'arrivée.



Ronde van Drenthe: victoire de Pieters, Majerus à l'attaque

La Néerlandaise Amy Pieters a remporté ce dimanche la 2e manche du WorldTour féminin en s'imposant au sprint devant l'Américaine Alexis Ryan et l'Australienne Chloe Hosking. Il s'agit de la deuxième victoire de la saison pour la formation Boels-Dolmans où Christine Majerus, très en vue ce dimanche, a pris la 24e place à 9" de son équipière.



«Nous étions encore trois de l’équipe à l’avant de la course à l’entame des deux tours de 7km du circuit local. Nous avons souhaité durcir la course avec des attaques successives pour essayer de réduire ce premier groupe car il y avait encore beaucoup de sprinteuses présentes. Je voulais encore attaquer dans les 500 derniers mètres mais une chute devant moi m’en a empêché. Au final, aucune attaque n’a pu aboutir et Amy Pieters, qui était notre meilleure carte en fin de course, a brillamment concrétisé nos efforts collectifs. Je suis satisfaite de la prestation de l'équipe mais aussi de la façon dont j’ai couru pour contribuer à cette victoire», a commenté la championne nationale. A noter encore qu'Elise Maes et Chantal Hoffmann ont fini roue dans roue, 71e et 72e, à 3'43".

Enfin à noter la très belle 3e place de Kevin Geniets sur Bordeaux - Saintes, première manche de la Coupe de France DN1, disputée sur la distance 172,5 km.