Le derby eschois pour lancer la saison 2020-2021

Eddy RENAULD La FLF a dévoilé ce mercredi le calendrier de la BGL Ligue qui regroupera dès le 23 août seize formations. Outre le duel entre le Fola et la Jeunesse, la rencontre opposant le Swift à Differdange vaudra également le coup d'oeil.

La divulgation du calendrier est toujours un moment attendu par l'ensemble des clubs. Celui de la saison 2020-2021, qui s'ouvrira le dimanche 23 août, s'annonce particulier avec pour la première fois la présence de 16 équipes sur la ligne de départ.

Et pour lancer les festivités, les suiveurs auront la chance de suivre le derby eschois entre le Fola, vainqueur moral du dernier exercice et représentant luxembourgeois sur la scène de la Ligue des champions, et la Jeunesse en pleine phase de reconstruction. Ce duel entre les deux clubs de la Métropole du fer sera particulier aussi pour le coach du club doyen. En effet avant de rejoindre le stade Emile Mayrisch, Sébastien Grandjean a dirigé les Bianconeri à plusieurs reprises ces dernières saisons.

Le Swift arrive blindé, le Fola plus mesuré Le marché interne des transferts vient d'être clôturé ce lundi à minuit. Les 16 clubs de BGL Ligue ont composé avec les moyens du bord. Le Swift, quant à lui, a dépensé sans compter.

Victorieux du championnat de Promotion d'Honneur, le Swift affiche de sérieuses ambitions pour son retour parmi l'élite. Grâce au soutien de Flavio Becca, le club a recruté du lourd cet été. Outre l'entraîneur Jeff Strasser, les Joubert, Malget, Schnell, Turpel, Corral, Françoise, Garos, et autres Stolz ont rallié le stade Alphonse Theis. Pour son entrée en matière, Hesperange accueillera Differdange qui disputera cette saison le tour préliminaire de l'Europa League.

Parmi les autres affiches du jour, le Progrès recevra le Racing et l'autre promu de PH, Wiltz, accueillera ses voisins d'Etzella pour le premier duel de la saison entre les clubs nordistes.

A noter encore que la dernière journée des rencontres aller a été programmée le dimanche 13 décembre. Le second tour du championnat débutera le dimanche 7 février 2021.

Le programme de la 1re journée, le dimanche 23 août

Wiltz - Etzella

Mondorf - Hostert

Rosport - Rodange

Swift - Differdange

Fola - Jeunesse

Progrès - Racing

Union Titus Pétange - Strassen

RM Hamm Benfica -F91 Dudelange



Le calendrier complet de la BGL Ligue





