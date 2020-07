En dépit du rebond de l'épidémie et de l'apparition d'un foyer d'infections au Fola Esch, la Fédération de football garde le cap pour le moment. Les échéances demeurent inchangées, aussi bien pour la reprise de la compétition domestique en août, que pour les rendez-vous internationaux en septembre.

«Le début du championnat reste fixé au 23 août»

Joël Wolff en a vu d'autres. Ni le regain de l'épidémie, ni les trois cas positifs détectés en début de semaine dernière au Fola Esch ne sont de nature à faire ciller le secrétaire général de la Fédération de football (FLF). Pour lui, la question ne se pose pas, pour le moment du moins: après une édition 2019-2020 tronquée, «le nouveau championnat de BGL Ligue démarrera bien le 23 août» dans le respect strict des consignes édictées par le gouvernement.

Pragmatique, le dirigeant de la FLF souligne que «nous suivons scrupuleusement toutes les prescriptions requises dans le plan Restart Sport». Il relève d'ailleurs que tout se déroule sans anicroche dans les matches amicaux de préparation que les clubs disputent actuellement. Joël Wolff qui tient à rappeler qu'au jour d'aujourd'hui, la loi permet de «remplir les places assises des stades au Luxembourg, à la condition que les spectateurs portent un masque, restent assis et respectent la distance sociale de deux mètres». Et d'ajouter qu'il s'agit là «des consignes générales de la vie quotidienne, pas seulement applicables au monde du football».

Alors que la Ville d'Esch-sur-Alzette a décrété mardi «le huis clos strict et obligatoire pour toutes les rencontres amicales jouées sur le territoire de la commune», la question centrale qui entoure le début du championnat 2020-2021 est celle de la présence ou non du public au bord des pelouses.

«Cette question doit encore être tranchée en concertation avec le ministère des Sports. Les négociations sont en cours», avance le secrétaire général de la FLF. La Belgique, elle, a déjà arrêté sa décision mardi: la saison 2020-2021 de Pro League débutera à huis clos le week-end des 8 et 9 août, une décision prise à l'unanimité par le conseil d'administration de l'élite du football belge.

En outre, si les joueurs et l'encadrement des quatre clubs qualifiés pour les compétitions européennes - Fola, Progrès, Differdange 03 et Titus Pétange -, se font régulièrement tester, ce n'est pas forcément le cas dans tous les autres clubs du pays. C'est d'ailleurs de cette manière que le foyer d'infections a pu être détecté au sein du club doyen. Ce faisant, les clubs concernés s'alignent sur les mesures sanitaires drastiques imposées par l'UEFA. Une situation bancale, qui fait réagir Gilbert Goergen, le vice-président du Fola pour qui «la FLF devrait instaurer la règle selon laquelle tous les clubs doivent subir des tests avant de commencer le nouveau championnat».

Un point de vue que Joël Wolff est loin de partager. «Ne perdons pas de vue que les tests sont pratiqués sur une base volontaire», coupe le cadre fédéral, qui souligne que «la FLF ne demande pas de tests, ni chez les clubs européens, ni chez les autres». Le secrétaire général de la Fédération pousse le raisonnement plus loin lorsqu'il affirme: «Imaginez que nous le fassions uniquement pour les 16 équipes de BGL Ligue, ce serait alors une mesure discriminatoire vis-à-vis de toutes les autres compétitions, divisions inférieures, dames, jeunes, etc.» Ce sont en effet 30.000 personnes qui foulent les pelouses du Grand-Duché chaque week-end et «vous comprenez bien qu'il n'est pas possible d'imposer un testing généralisé chez tout le monde».

Et quid si une équipe - comme le Fola en ce moment - se retrouve privée de plusieurs joueurs-clés, testés positifs et placés en quarantaine, et demande un report de match? Joël Wolff avoue que «la FLF n'a pas prévu ce cas de figure en l'état actuel. Nous analyserons cela au cas par cas, car il s'avère impossible de prédire comment se présentera la situation dans un mois». Quoi qu'il en soit, «nous donnerons des consignes précises et le protocole à respecter à tous les clubs avant le début de la compétition», souligne le représentant de la Fédération.

