Le débrief: «Simplicité, efficacité, solidarité»

En jouant plus tôt que ces rivaux dans la course à l'Europe, le Progrès avait l'occasion de mettre la pression sur ces derniers. Au lieu de cela, il s’est lourdement incliné face au Racing qui a tenu la route de bout en bout et qui redevient légitime dans la course à la quatrième place.

Par Thomas Fullenwarth

Au vu du score final, on pourrait penser que le Racing a dominé outrageusement son adversaire. Sans leur faire injure, le match des hommes de Franck Defays n’a pourtant pas été le plus flamboyant de l’année. Les locaux se sont basés sur ce qui fait leur force depuis le début de saison: un système à cinq défenseurs, de l’impact physique, de la simplicité et du caractère. Ils ont été performants sur les principes du football.

On a pu observer que chaque élément a respecté les consignes du coach, mais ce qui a fait la différence par rapport au Progrès, c’est que certains joueurs sont allés au-delà de ce qui leur était demandé. On a ainsi pu retrouver M'Boup portant plusieurs fois le ballon comme sur le quatrième but ou c'est lui qui, devant ses coéquipiers, lance Hennetier en profondeur.

Les joueurs latéraux, Hennetier et Birk, assidus défensivement, ont répété les efforts offensifs. Une grosse participation qui leur a permis d’être à la dernière passe mais aussi de terminer les actions devant le but. L'exemple parfait de cette activité est le deuxième but puisque Hennetier, lancé en profondeur, trouvait Birk au second poteau (2-0, 66e).

Au milieu du terrain, si Humbert et Nakache faisaient bien leur job, c’est Nouidra qui jouait son rôle habituel de couteau suisse. Buteur, il était aussi omniprésent sur tout le terrain. On l'a retrouvé à défendre dans ses 30 mètres puis, quelques secondes plus tard, en train de centrer sur l’aile.



Récupérateur, passeur, buteur. Tarek Nouidra a donné dans tous les registres face au Progrès. Photo: Christian Kemp

Devant, les attaquants avaient pour consigne de bloquer les relances vers les défenseurs latéraux du Progrès. A la récupération, leurs appels et leur disponibilité ont permis au Racing de se projeter rapidement vers l’avant.

Face à eux, on a pu observer un Progrès Niederkorn avec la possession du ballon mais limité dans son utilisation.

Un peu comme contre l'Union Titus Pétange, on a retrouvé peu de joueurs sortant de leur zone de confort.



Sur les côtés, on n’a pratiquement jamais vu de participation offensive des défenseurs latéraux, Martins et Soares. Pourtant, les deux montées de Martins se sont soldées par deux coups de pied arrêtés proches du but (59e et 73e) et, surtout, ont fait reculer Hennetier et Birk.

Cela a fait défaut aux phases offensives du Progrès puisque la densité de joueurs axiaux du Racing forçait les meneurs de jeu du Progrès, Kerger et Muratovic, à s’excentrer pour se démarquer.

De ce fait, le Progrès terminait ses attaques à deux (voire parfois trois) joueurs dans la surface. Face à une défense regroupée comme celle du Racing, marquer devenait mission quasi impossible.

Passé à deux attaquants, le coach Cyril Serredzum n’a pas eu le temps de voir si ce nouveau système allait changer quelque chose puisque ses joueurs ont encaissé le deuxième but du match à la 66e minute.

Après ce but, le Racing a gardé ses principes de jeu. Le Progrès, lui, s'est disloqué petit à petit. Pas vraiment de révolte, le groupe n'a plus défendu ensemble et les efforts à la perte du ballon se sont faits plus rares.

Cela a créé des espaces et le Racing, euphorique, s'est régalé en marquant deux autres buts (74e et 77e) quasiment identiques à la deuxième réalisation: centre côté droit et buteur libre de tout marquage.

Le but de Da Mota est venu conclure le festival offensif des locaux (86e).

Les tops



Tarek Nouidra (Racing): il a été partout. Défenseur, harceleur, relanceur, centreur et buteur. Beaucoup de choses bien faites. Une prestation complète qui a vraiment fait la différence.

Jonathan Hennetier (Racing): il a vite pris l’avantage sur son adversaire direct. Il a enchaîné les allers-retours et termine avec deux passes décisives et un but à son actif.

Le kop du Progrès: malgré une prestation indigne de leur équipe, leurs supporters n’ont pas cessé de les encourager et de faire du bruit.

Les flops



La prestation défensive du Progrès: du gardien aux joueurs de champs, l’intensité et l’état d’esprit défensif ont été insuffisants à tous les niveaux et pas compensés par une efficacité offensive

Marvin Martins et David Soares (Progrès): offensivement, ils avaient les clés du match. Ils n’ont pourtant que très rarement passé la ligne médiane. Défensivement, ils ont été en grosse difficulté puisque plus de la moitié des buts viennent d’un centre.

Pit Simon: un tout petit bémol plus qu’un flop. Le moins performant de tous les défenseurs de la capitale dans la relance.

Thomas Birk fait échec à Aleksandre Karapetian. Le latéral allemand dzu Racing a de nouveau réaliser un très bon match. Photo: Christian Kemp