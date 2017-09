Le Progrès s'est adjugé le derby en distançant Differdange 1-0. Niederkorn n'a pas toujours donné l'impression de maîtriser son sujet, mais les lacunes differdangeoises en zone de conclusion ont permis aux Jaune et Noir de poursuivre leur parcours sans faute.

Par Thomas Fullenwarth



Comment le Progrès s'est-il organisé pour battre Differdange?

Pour ce derby, le coach Amodio a choisi d'aligner une formation en 4-1-3-2. Vogel placé devant sa défense laissait Mutsch et les frères Thill animer le jeu.

Devant, Karapetian et Françoise avaient quant à eux deux rôles différents: Karapetian restait en pointe afin d'aller au combat aérien et prendre la profondeur. Françoise, lui, décrochait plutôt entre le milieu et la défense adverse pour offrir des solutions de passes courtes.

Si offensivement, le Progrès se projetait vite vers l'avant en contre, il a tout de même lancé, en première mi-temps, des attaques placées de deux façons:

Olivier Thill redescendait chercher le ballon assez bas afin de se mettre face au jeu. Cela a provoqué un trouble dans le milieu adverse car Holter ne savait pas trop s'il devait monter dessus ou rester sur sa ligne. De ce fait, l'écart entre le milieu et la défense differdangeoise augmentait. Ainsi, Mutsch, Sébastien Thill et Françoise étaient trouvés dans ces espaces et pouvaient se projeter vers le but.

Les latéraux du Progrès participaient aussi offensivement en trouvant des relais dans le milieu afin de terminer leur effort par un centre.

Mais c'est défensivement que les Jaune et Noir ont contré leur adversaire. En effet, à la possession de balle des défenseurs visiteurs, Amodio a demandé à son attaquant Françoise de marquer pratiquement individuellement Fleurival. Habituel déclencheur des attaques placées de son équipe, ce dernier n'a presque jamais pu être trouvé par ses défenseurs et n'a pas été remplacé dans ce rôle par Holter ni par Bettmer.

De ce fait, le coach Amodio a forcé son adversaire à passer exclusivement sur les côtés et terminer des actions par des centres. Ce qui n'est pas la qualité première du FC Differdange peu présent dans la surface adverse dans ce type d'action.

Ainsi, le Progrès a récupéré un maximum de ballon en défense et a souvent réussi à contrer grâce à la capacité des frères Thill de jouer vers l'avant en une touche de balle mais aussi grâce à la vitesse de ses attaquants.

Matias a vécu un samedi compliqué face à Almeida, mais le Progrès a encore gagné.

Photo: Yann Hellers

Qu'a-t-il manqué au FC Differdange pour ne pas perdre ce match?

Précisons d'abord que si Flauss n'avait pas sorti le penalty de Perez dès la 5e minute, le scénario aurait été différent. Pour sa visite chez son voisin, Carzaniga alignait un 4-1-2-3 avec Fleurival devant la défense et, devant lui, Bettmer et Holter.

Dans l'impossibilité de déclencher le jeu dans l'axe du terrain, les Differdangeois ont très souvent attaqué sur leur côté gauche. De sa défense centrale, Jänisch recevait le ballon et combinait avec son ailier Almeida de deux façons:

Almeida rentrait à l'intérieur du jeu et cherchait tantôt Perez ou Bettmer pour une frappe, tantôt Jänisch qui l'avait dédoublé pour terminer par un centre

Almeida provoquait Matias en un contre un et centrait également

De l'autre côté, moins utilisé, Yéyé tentait, par des accélérations d'arriver aux mêmes fins. Ce type d'attaque a mis en lumière un mal assez récurrent du FC Differdange: le manque de présence dans la surface adverse. En effet, à chaque fois que le ballon était centré, seul Perez et un de ses ailiers terminaient devant le but. Fleurival et Holter ne participaient pas, et Bettmer arrivait à peine à l'entrée de la surface.

A partir de là, face à une charnière centrale aussi agressive et à un gardien performant dans ses sorties aériennes, il était vraiment très compliqué de terminer l'action.

Et même, lors du siège du but local, dans les dix dernières minutes, à chaque ballon lancé dans la surface, le nombre de Differdangeois en duel direct dépassait difficilement quatre joueurs.

Pourtant Differdange a clairement eu la possession du ballon pendant toute la deuxième mi-temps mais n'a pas réussi à créer assez de décalages en attaquant avec quatre ou cinq joueurs à chaque fois.

Le Progrès peut-il être champion?



SES FORCES?

Une défense agressive : Ferino se démarque comme le leader par ses prises de parole. Il est appuyé par Flauss dont le placement toujours haut soulage son équipe lorsque celle-ci est prise à revers par un ballon en profondeur.

On ne mesure pas assez l'importance qu'à ce type de gardien de but. Il permet à sa défense de ne penser qu'à défendre en avançant, ce qui permet de garder la pression sur le porteur de balle adverse.

La qualité des frères Thill et l'expérience du haut niveau de Mutsch: le Progrès a cette capacité à se projeter vers l'avant. Ces trois joueurs sont efficaces dans leurs choix de passe mais ils ne font surtout jamais la touche de trop. Une ou deux touches de balle vers l'avant à chaque fois. Parfois le ballon part en touche, souvent, il permet à l'équipe de garder un temps d'avance sur le replacement de son adversaire.

Une attaque complémentaire: Karapetian va au combat, pèse sur les défenseurs. Françoise est très bon dans ses déplacements et prend toujours part au jeu. Il est aussi très intelligent pour participer au plan défensif de son équipe. Ces deux joueurs possèdent aussi la même qualité: l'efficacité. Il ne leur faut pas cinq frappes pour marquer.

Alexandre Karapetian va au charbon. Parfois un peu trop. L'Arménien est l'arme à double tranchant du Progrès.

Photo: Yann Hellers

SES FAIBLESSES?

Des côtés friables et la reconversion défensive : le Progrès a été mis en difficulté par la vitesse d'Almeida et de Yéyé. Les latéraux Matias et Soares ont eu du mal à gagner leurs duels. Lorsque Jänisch et Franzoni montaient offensivement, Matias et Soares ont rarement été aidés par leurs milieux.

La nervosité: dans un match avec un bon esprit, bien arbitré, on a pu assister à quelques tensions. Karapetian allant en frontal avec Fleurival alors qu'il venait d'obtenir une faute. Amodio a lui fait des bonds sur le terrain en invectivant l'arbitre. Ce type de comportement peut faire des dégâts à court et moyen terme: faire sortir du match tout un groupe et provoquer des suspensions néfastes pour la suite de la saison.

Avec 18 points sur 18 possibles, le Progrès est déjà parti sur un rythme que seul Dudelange a réussi à suivre. Forcément, cette performance a confirmé le fait que le club allait sérieusement se mêler à la course au titre.

Les tops

Sébastien Flauss (Progrès): au-delà du penalty dévié, il a soulagé sa défense par son placement haut et ses sorties aériennes. Du haut niveau.

Manu Françoise (Progrès): pièce maîtresse de Niederkorn. A assuré offensivement mais surtout défensivement.

Adrien Ferino (Progrès): son plus vient du fait qu'il parle beaucoup à ses coéquipiers. Il les a mis en confiance naturellement par son attitude et sa performance.

Les flops

Dwayn Holter (Differdange): le derrière entre deux chaises. Il n'a pas remplacé Fleurival au départ des actions, ni participé au jeu offensif. Défensivement, un peu la même chose.

Gilles Bettmer (Differdange): dans un milieu où seul lui est un vrai créatif, il n'a pas changé son registre de jeu pour contrecarrer la tactique défensive du Progrès.

Nicolas Perez (Differdange): un penalty malheureux. Il est resté en échec dans sa volonté de duel direct et n'a pas trouvé d'alternative.

Nicolas Perez pas en réussite et premier Differdangeois à céder sa place samedi.

Photo: Yann Hellers