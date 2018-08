Le FC Differdange 03 a réussi sa rentrée des classes dimanche soir à l'occasion de la 1re journée de BGL Ligue. Les hommes d’Arno Bonvini ont pris 3 points face à des Mondorfois ambitieux dans le jeu mais trop peu efficaces pour espérer plus.

Le débrief: «Mondorf a perdu comme un promu qu'il n'est plus»

Differdange - Mondorf 2-0

Par Thomas Fullenwarth

La clé du match: l’utilisation des flancs



Si le coach mondorfois Paulo Gomes affichait une certaine ambition dans son jeu offensif en maintenant deux attaquants axiaux, il a surtout demandé à ses milieux latéraux de rentrer dans l’axe du terrain en possession de balle.

Cela permettait:

d’offrir deux solutions supplémentaires de passes verticales

de donner plus de proximité au porteur de ballon et déclencher des combinaisons de passes courtes

Cette stratégie obligeait les deux défenseurs latéraux visiteurs à prendre leur couloir pour offrir des opportunités d’écarter le jeu et d’étirer les lignes differdangeoises donc de créer des espaces entre ces mêmes lignes.

Face aux défenseurs latéraux differdangeois, Franzoni et Jänisch, souvent laissés seuls à cause du manque d’assiduité défensive de leurs ailiers, l’US Mondorf aurait pu ouvrir le score en début de match par Cédric Soares, à la réception d’un centre en retrait venu de son côté opposé.

Plus généralement, les Verts, ayant souvent un temps d’avance sur leurs adversaires, ont obtenu de nombreux coups-francs excentrés dans les 35 derniers mètres sans réussir à les convertir.

Le système défensif de Paulo Gomes aurait dû influencer plus tôt le jeu differdangeois. En effet, en phase défensive, lorsque le ballon se trouvait sur un côté, il demandait à son défenseur latéral, mais aussi à son milieu de latéral de se rapprocher très près de l’axe du terrain.

Dans 100% des situations, le latéral differdangeois à l’opposé du jeu avait un boulevard devant lui. En grande majorité, ce joueur était Franzoni car le jeu des Rouge et Noir penchait surtout à gauche via Gilles Bettmer.

En première mi-temps, le renversement de jeu a été sous-utilisé alors qu’à chaque fois, il a permis aux Differdangeois d’être dangereux. Pour preuve, l’origine de l’ouverture du score est un renversement de jeu de Bettmer vers Franzoni.

Dès le début de la seconde période, on a pu constater que Franzoni s’est tout de suite placé plus haut et a multiplié les montées dans son couloir laissé libre par le système défensif de Mondorf. Une attitude offensive qu’il avait mise de côté depuis un bout de temps, à tort au vu de ses aptitudes. L’effet Bonvini?

Malheureusement, au fil du match, ces opportunités ont souvent été gâchées par un certain déchet technique au niveau du jeu long, mais aussi des centres.

De son côté, et comme évoqué plus tôt, l’US Mondorf a affiché une belle ambition dans le jeu. On a senti une vraie approche tactique de la part du staff mondorfois. Cela aurait pu porter ses fruits mais, malheureusement pour eux, les visiteurs n’ont pas réussi à convertir leurs temps forts à cause d'un manque d’efficacité, notamment, dans la dernière passe.

Ils ont été puni comme des promus, qu’ils ne sont plus depuis longtemps, en ne marquant pas dans leurs périodes de domination et en encaissant un but à chaque fin de mi-temps.

Le travail de sape entre les lignes de Mickaël Garos a permis aux Differdangeois d'émerger. Photo: Stéphane Guillaume

Les tops



Mickael Garos (Differdange): il a tranquillement tenu son milieu grâce à un placement toujours juste. A la différence de ses coéquipiers et adversaires, il est monté en puissance au fil du match, offrant même une passe décisive sur le second but de Swistek.

Joao Pinto Martins (Mondorf): précieux car multi-fonctions: appui, pivot, appels en profondeur, travailleur défensif… Il a obtenu de nombreux coups-francs proches du but de Weber et…presque un penalty.

Gilles Bettmer (Differdange): si son match n’a pas été le meilleur de sa carrière, il a souvent déclenché les actions de son équipe et a délivré une belle passe décisive lors de son seul dézonage.

Les flops

Koray Özcan (Mondorf): terrible fonction que celle de son gardien de but. Il n’a pratiquement eu aucun travail à faire mais encaisse deux buts semblant évitables. Il aura des jours meilleurs.

Matthias Jänisch (Differdange): plus en difficulté sur le plan défensif que d’habitude, il a été plutôt discret offensivement alors que cela aurait pu être une des clés du match.

Les remplaçants mondorfois: entrés à des moments du match où Differdange était au pied du mur, ils n’ont pas apporté le plus dont leur équipe avait besoin pour faire basculer le match.