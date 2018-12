Pour son dernier match de l’année 2018, l'US Mondorf a pris sa revanche sur Differdange en empochant son billet pour les quarts de finale de la Coupe du Luxembourg. Un match rythmé et agréable malgré des conditions et une pelouse difficiles.

Sport 3 min.

Le débrief: «Mondorf a gardé sa ligne de conduite quel que soit le scénario du match»

Gros plan sur Mondorf - Differdange 2-1 a. p.

Pour son dernier match de l’année 2018, l'US Mondorf a pris sa revanche sur Differdange en empochant son billet pour les quarts de finale de la Coupe du Luxembourg. Un match rythmé et agréable malgré des conditions et une pelouse difficiles.

Par Thomas Fullenwarth

La clé du match: la verticalité dans le jeu

Au coup d'envoi, on pouvait observer depuis la tribune que les deux entraîneurs avaient mis en place un dispositif tactique qui avait surtout pour objectif de contrarier l’adversaire.

Du côté de Mondorf, défensivement en 4-1-4-1, les deux milieux centraux Marques et Amaral, bloquaient les solutions de passes vers les meneurs de jeu Caron et Bettmer, ce qui obligeait les visiteurs à s'écarter de l'axe du terrain.



Par rapport au match du Fola, Arno Bonvini changeait son système puisqu’il évoluait avec deux milieux centraux offensifs et un seul défensif, un milieu central en forme triangulaire avec une pointe vers le bas.



Dans les phases offensives, les deux milieux latéraux Benamra et Soares se transformaient en ailiers et Mondorf attaquait dans le même système que son adversaire. L'objectif commun de l’animation défensive des deux entraîneurs était donc d’orienter les relances adverses vers les côtés en bloquant les solutions de passes axiales.



A juste titre puisque de nombreuses pertes de balle ont eu lieu lors de transversales trop longues ou des duels aériens gagnés par les défenseurs. Il fallait donc réussir à jouer dans l’axe, au sol et de manière verticale pour réussir à créer des décalages et apporter du danger dans le camp adverse.



Ce qui a rendu le match agréable à regarder, c’est que ces deux formations ont régulièrement réussi à trouver cette verticalité. Differdange en allant toucher son avant-centre qui bénéficiait du soutien de ses deux meneurs de jeu pour orienter le jeu sur les côtés. Une phase de jeu qui a amené le premier but (0-1, 9e).

Mondorf qui, au risque de perdre des ballons dans ses 35 mètres, gardait son ambition de repartir de derrière. La charnière centrale trouvait souvent ses deux meneurs de jeu et aussi, en seconde période, son avant-centre Yao. Lorsque cette passe verticale était trouvée, celle-ci permettait d’éliminer, d’un coup, les joueurs offensifs adverses. Il y avait donc un déséquilibre défensif et du danger dans la zone de vérité.

A la 75e minute, la pression differdangeoise est redescendue lorsque le coach Bonvini changeait son milieu en installant un deuxième milieu défensif, Swistek, à la place d’un meneur de jeu, Gilles Bettmer. Le bloc Rouge et Noir a semblé se couper en deux entre les défensifs et offensifs. Mondorf a semblé prendre l’ascendant dans le jeu à ce moment sans réussir à le convertir jusqu’à la 111e minute et la réalisation de Yao.



Mickael Garos et les Differdangeois n'ont pas trouvé la solution pour poursuivre l'aventure en Coupe de Luxembourg. Photo: Ben Majerus

Les tops

Joao Coimbra (Mondorf): il a été partout. Le liant entre la défense et l’attaque au niveau du jeu grâce à des déplacements et des passes intelligentes. Assidu défensivement, on l’a aussi retrouvé au bout des actions offensives. Très complet.

Ahmed Benhemine (Mondorf): très fort défensivement. Sa plus-value vient du fait qu’il a souvent pris la responsabilité de la relance verticale qui lançait les attaques placées. Il a ainsi libéré et fait jouer ses milieux plus près des attaquants.

Mickael Garos (Differdange): le plus régulier des Differdangeois. Il a relancé et aussi tenu, à lui tout seul, le milieu de terrain au niveau défensif.



Les flops

Gilles Bettmer (Differdange): encore trop peu d’influence offensive malgré un placement plus haut que contre le Fola et des qualités techniques évidentes.

Maxime Deruffe (Differdange): des efforts, mais trop peu d'impact sur son côté pour inquiéter et prendre le pas sur le défenseur latéral adverse.

Koray Ozcan (Mondorf): pas vraiment tranchant sur le but encaissé, il a été peu rassurant dans ses sorties aériennes. Son jeu au pied, essentiel dans le projet de jeu de son équipe, a plutôt mis en danger son équipe que le contraire.