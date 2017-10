Faux pas au Verlorenkost pour Dudelange qui voit le Progrès lui reprendre la pole position. Sur un terrain difficile et face à un adversaire en place mais surtout agressif, les champions en titre n'ont pu glaner qu'un point.

Par Thomas Fullenwarth



Qu'a-t-il manqué à Dudelange pour l'emporter?

Le coach Dino Töppmoller alignait le fameux 4-4-2 ayant permis la victoire face au Progrès avec Garos et Stolz au milieu de terrain.

Rapidement, on a vu que les visiteurs auraient du mal à construire le jeu du fait de l'état de la pelouse. On a pu observer beaucoup de passes n'arrivant pas à leur destinataire, des contrôles ratés… De ce fait, la prise de risque au niveau des passes a vite été réduite.

Malgré cela, deux éléments ont mis des bâtons dans les roues des Dudelangeois empêchant la construction du jeu:

Lorsque la charnière centrale avait le ballon, Stolz et Garos étaient trop peu mobiles et faisaient trop peu d'appels. Ils n'étiraient pas la ligne de milieu du Racing et ne créaient donc pas d'espaces. Lorsqu'ils recevaient le ballon, ils avaient immédiatement un joueur sur le dos et jouaient à 90% vers l'arrière.

Au niveau de l'attaque, il y avait également très peu de mobilité, les appels entre les lignes étaient de plus en plus rares. On a vu aussi très peu de combinaisons entre les offensifs.

Il aura fallu un centre arraché par Turpel et une faute de marquage adverse pour obtenir l'égalisation des visiteurs. Autrement, Ruffier n'a pas eu à salir ses gants.

Fait plus inhabituel, les Dudelangeois se sont mis en difficulté défensivement par des erreurs de relance, une carence dans le placement et dans l'agressivité défensive. On les a vu secoués par le comportement positif des Racingmen.

Le but encaissé est un exemple type: une grosse prise de risque de Laurienté proche de son but, des défenseurs trop loin des attaquants et Malget très en retard dans son replacement axial.

Et, même si les locaux ont rapidement payé leurs efforts et laissé de plus en plus d'espaces dans le jeu, les Dudelangeois n'ont jamais réussi à s'arracher pour aller chercher un but qui aurait au moins permis de glaner une victoire qui aurait peut-être fait la différence en fin de saison…

Kevin Nakache tente de garder éloigné Dave Turpel loin du but de Romain Ruffier. Mission accomplie.

Photo: Christian Kemp

Comment le Racing s'est-il organisé face au leader?

Jacques Muller alignait un 4-4-2 avec Osmanovic tournant autour de Shala. Obligé de composer, le coach local avait aussi placé Nakache en défense centrale et Darmon dans le milieu axial.

En place, le bloc du Racing restait assez bas. Toujours derrière le ballon, la ligne de milieu des Bleu et Blanc bloquait les passes verticales des Dudelangeois. En effet, que ce soit Nouidra ou Darmon, ces derniers profitaient du peu de mobilité de Garos et Stolz pour ne pas les lâcher d'une semelle.

Mieux que cela, ces derniers ont récupéré de nombreux ballons à une hauteur permettant de vite se projeter vers l'avant et de rapidement rentrer dans les 35 derniers mètres adverses.

Profitant également de la lenteur des replacements défensifs de Malget, on a souvent retrouvé Da Mota jouissant d'une liberté telle qu'il a pu apporter de nombreux centres et tenter quelques frappes parfois un peu égoïstes.

L'international a souvent gagné ses un contre un contre Schnell et a su être présent dans la surface pour marquer le premier but du match.

Défensivement, on a pu voir que tous les joueurs du Racing ont été concernés de la première à la dernière minute. Et face à ce type d'adversaire, cet état d'esprit était indispensable.

Il a compensé les espaces laissés entre les lignes défensives, le manque de vitesse face à la puissance des Dudelangeois. Il leur a permis de garder ce point qui leur servira, peut-être, de déclencheur pour le reste de la saison.

Y avait-il penalty sur Dominik Stolz?

Deuxième mi-temps. Au pic du temps fort dudelangeois, Stolz fait le tour d'un Nakache couvrant un ballon qui roulait vers la sortie de but. Le voilà, excentré, à six mètres du but de Ruffier. Il choisit de crocheter un joueur puis deux.

A ce moment, des tribunes, tout est clair, on le voit écarter son pied gauche et le poser près du pied du défenseur adverse le poursuivant. Il y a donc logiquement contact et, cela, même si Stolz amplifie sa chute.

Et pourtant, Monsieur Schäfer laisse jouer… L'arbitre allemand de la rencontre décide de continuer sur une ligne de conduite qu'il a appliquée pendant tout le match. Dans le doute, il a laissé jouer. Surtout quand le joueur qui tombe en fait trop.

C'est peut-être l'attitude de Stolz qui lui a coûté un penalty qui aurait été justifié. Et c'est là tout le paradoxe.

De manière générale, les joueurs oublient trop souvent que les comportements, durant le match, peuvent influencer, à leurs dépens, les choix de l'arbitre à des moments clés.

Les tops

Kévin Nakache (Racing): il a compensé son manque d'expérience en défense centrale par son placement intelligent. On a rarement vu un défenseur courir aussi peu face à Dudelange.

Tarek Nouidra (Racing): encore un match de guerrier. Il a été partout. Essentiel dans la récupération et assez performant dans ses relances.

Florik Shala (Racing): il a été très généreux dans l'effort. Du haut de ses 20 ans, il a pesé et mis en difficulté la charnière centrale Schnell-Prempeh et c'est assez rare pour être souligné.

Florik Shala a pesé sur la défense dudelangeoise. C'est tout dire!

Photo Christian Kemp

Les flops

Alexandre Laurienté (Dudelange): beaucoup d'approximations et de prises de risque qui ont mis en difficulté son équipe.

Bryan Mélisse (Dudelange): énormément de pertes de balles dans sa moitié de terrain via des passes «aveugles». Beaucoup de déchets dans ses centres.

Omar Er Rafik (Dudelange): le moins en vue de la ligne offensive. Il a semblé ne pas trouver sa place dans les attaques dudelangeoises. Un match à oublier.