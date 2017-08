Le derby eschois de ce dimanche entre les promus de l'US Esch et la Jeunesse a rapidement tourné en faveur des Bianconeri. Ce match a surtout permis aux observateurs de faire connaissance avec deux équipes au parcours différent mais qui ont un point commun cette saison: se donner une nouvelle identité en BGL Ligue.



Par Thomas Fullenwarth

Comment l’US Esch a-t-elle perdu son premier match en BGL Ligue?

Partant sur un onze de départ comptant une seule recrue (Ahmed Rani), le coach Resende a donc choisi de s'appuyer sur une base de joueurs d'expérience ayant survolé la Promotion d'Honneur dans un système en 4-1-4-1. Dès l'entame du match, l'US Esch a montré qu'elle resterait une équipe qui joue au ballon. A chaque renvoi aux 6 mètres, le gardien Lopes repartait par une passe courte vers les défenseurs centraux.



Malheureusement, c'est après cette première passe que les locaux se sont mis eux-mêmes en difficulté et ce pour deux raisons:

Les deux défenseurs latéraux, Vieira et Lopes se positionnaient beaucoup trop haut pour espérer recevoir le ballon.

Les deux milieux relayeurs, Medri et Peixoto, ne déclenchaient aucun appel de balle pour offrir une solution de passe. Ces derniers ont effectué leur match quasiment au même rythme, impossible de les jouer.

Les locaux ont donc choisi deux solutions:

De la 1re à la 15e minute, la défense centrale et sa sentinelle ont joué à la loterie en tentant de trouver leurs coéquipiers par des passes au sol, la plupart du temps impossibles.

A partir de la 16e minute, l'arrière-garde a choisi de balancer de longs ballons vers l'avant-centre. Seul problème: 2 ballons sur 3 manquaient de précision.



Pourtant, les joueurs de la Vieille Dame n'ont pas appliqué de pressing intensif, la Jeunesse ne possède pas les joueurs les plus agressifs de la BGL Ligue. Il aurait été logique de voir les locaux réussir à trouver leurs coéquipiers. Au lieu de cela, l'US Esch s'est punie toute seule dès la 3e minute par une perte de balle conduisant au premier but des visiteurs. Ce scénario s’est répété de nombreuses fois avec la suite qu'on lui connaît…



A l'image de ses équipiers, Ahmed Rani a manqué son premier rendez-vous de la saison.

Photo: Fernand Konnen

Quels sont les ingrédients qui ont permis à cette «nouvelle» de dominer ce derby?

Sachant que Marc Thomé pouvait bénéficier d’une vraie préparation d'avant-saison, on attendait avec impatience d'observer cette Jeunesse 2017-2018. Si le système de jeu proposé restait le même (en 4-1-2-3), ce sont les hommes qui ont changé. En analysant l'avant-saison des Bianconeri, on a pu se rendre compte que Marc Thomé a débuté avec onze joueurs qui ont gagné leur place durant le mois de juillet.

Il est intéressant de retrouver un coach qui n'aligne pas Ricky Delgado, trop peu souvent à la hauteur et pourtant international, mais Adrien Portier. Le coach a également maintenu Momar N'Diaye sur le banc au profit d'attaquants en pleine possession de leurs moyens. Si cette ligne de conduite se confirme, Thomé va installer une concurrence saine qui verra les meilleurs sur le terrain, ce qui devrait pousser les remplaçants à saisir leur chance au moment venu.

Dimanche, l'entraîneur de la Jeunesse a pu s'appuyer sur une véritable colonne vertébrale: Sommer – Portier et Steinbach – Menessou qui n'a pratiquement jamais dépassé le rond central (toujours accompagné d’un défenseur latéral).

Si ces quatre joueurs ont pu remplir leur fonction défensive avec succès, c'est pour deux raisons:

Les éléments offensifs de la Jeunesse étant capables de se débrouiller seuls, ils n'ont pensé qu'à défendre et n'ont pas essayer à porter le danger.



Ils n'ont pas évolué face à une équipe performante offensivement.

Au final, la défense des Noir et Blanc a eu peu de travail mais elle l'a parfaitement exécuté. Cependant, il faudra attendre la prochaine journée pour évaluer la qualité de l'animation offensive de la Jeunesse. Les visiteurs ont mis à profit les erreurs de leurs adversaires pour gagner ce match, ils n'ont pas eu besoin d'appliquer un plan de jeu. Ce que l'on a pu apprécier, c'est la capacité des Bianconeri à amener le ballon devant le but en l'espace de trois à quatre secondes après les pertes de balles des locaux. C'est de cette façon que les quatre buts ont été amenés.

Si la Jeunesse applique cette recette contre les clubs de la seconde partie du classement, elle devrait regarder vers l'avant.



L'US Esch doit-elle déjà s'inquiéter pour son maintien?

Même si ce n'est que la première journée, l'US Esch a montré certaines carences qui illustrent un «retard» par rapport aux autres clubs de BGL Ligue.

Premièrement, l'impact physique. Dès l'entrée des acteurs, on a pu constater la différence de gabarit entre les joueurs des deux équipes. Hors défenseurs centraux et avant-centre, la plupart des locaux rendaient cinq à six centimètres et tout autant de kilos à leurs adversaires. Les joueurs de l'US Esch ont gagné très peu de duels. Que va-t-il se passer face à des équipes plus agressives? De plus, si l'équipe est joueuse et a obtenu de nombreux corners, on voyait mal comment elle pouvait s'imposer dans les airs.



Deuxièmement, on peut se demander si le terrain de Lallange, si pratique en Promotion d'Honneur, ne va pas desservir l'US Esch. Evoluer sur un synthétique demande plus de justesse technique que sur un terrain traditionnel. Le ballon roule plus vite, il n'y a pas de faux rebonds. Ainsi, la moindre erreur technique se paie cash. La saison dernière, l'US Esch a rapidement gagné le droit d’être craint sur son terrain. Elle avait le droit d'être moins forte techniquement et d'être moins disciplinée. Lors de la première journée de BGL Ligue, elle a pu constater que sa marge de progression technique et tactique est importante pour atteindre le niveau de l'élite. Elle a donc les cartes entre ses mains à dix mois de la fin de la saison.



Kévin Sommer s'impose dans les airs. Le nouveau transfuge de la Jeunesse a rassuré ses partenaires.

Photo: Fernand Konnen

Les tops



Emmanuel Lapierre (Jeunesse): il a joué juste défensivement. Ses anticipations lui ont permis de récupérer des ballons et apporter des buts. Un match parfait.

Kévin Sommer (Jeunesse): si la Jeunesse n’a pas encaissé de buts ce n’est pas du fait de son adversaire mais bien de son gardien. Juste dans le choix de ses interventions.

Greg Adler (Jeunesse): si on sent que ses vieux démons ne sont jamais loin, il a influencé le jeu comme jamais par des passes et dribbles très justes et efficaces.

Les flops



Les défenseurs latéraux de l'US Esch: défensivement dépassés, ils ont raté trop de passes à 30 mètres de leur but provoquant un danger perpétuel et surtout les buts du match.

Ahmed Rani (US Esch): il a déserté son côté gauche. A tort puisqu'il a créé un déséquilibre trop important aussi bien défensivement qu'offensivement.