Depuis le début de saison, Hostert est un épouvantail pour les grosses cylindrées de la BGL Ligue. Face à Differdange, l’USH n’a pas manqué à sa réputation mais, plus qu’une nouvelle victoire de prestige, elle s’est installée dans le wagon des équipes jouant la 3e place. Differdange attendra le prochain train.



Par Thomas Fullenwarth

Comment Hostert a réussi à maitriser son match et son adversaire?

Henri Bossi installait son équipe en 4-1-2-3. René Peters, devant la défense, soutenait ses deux milieux Mendes et Battaglia. Devant, Desevic était positionné en avant-centre. Défensivement, l’USH a proposé un bloc bas. La ligne défensive était placée à 35 mètres de ses buts lorsque le ballon était dans le camp differdangeois. Peters était posté en sentinelle devant sa défense. Les ailiers Drif et Pomponi s’alignaient sur leurs milieux centraux. Le bloc passait donc en 4-1-4-1. On a donc pu constater que les Verts laisseraient le ballon à leurs adversaires en comptant sur leur solidité défensive, fruit d’une agressivité positive.

Les locaux ont appliqué le principe suivant: plus le ballon est loin de son but, plus le danger s’éloigne. A la récupération de balle dans leurs 30 mètres, ceux-ci ne s’embêtaient pas et dégageaient le ballon le plus loin possible. Parfois en touche, parfois sur l’adversaire mais… parfois sur leurs attaquants. Dans tous les cas, le ballon s’éloignait du but de Pleimling.

Offensivement, on a pu se rendre compte que les joueurs de l'USH n’enclenchaient pratiquement aucune attaque via le milieu central car, à la relance, la défense n’a pratiquement jamais réussi à trouver Thomas Battaglia, le seul milieu capable techniquement de déclencher quelque chose. Les promus ont choisi d’amener, le plus vite possible, le ballon sur les côtés et, très majoritairement, à gauche. C’est-à-dire sur le côté de leur meilleur joueur Achraf Drif. Ce dernier, lorsqu’il récupérait le ballon, provoquait le danger de deux façons:

soit, il partait, de loin dans une série de dribbles soit il terminait par un centre, soit Chris Stump le dédoublait et centrait.

toujours dans sa série de dribbles, il rentrait vers l’intérieur et tentait une dernière passe pour décaler un de ses coéquipiers pour une frappe comme sur le but de Wang.

L’US Hostert a pu aussi compter sur ses deux autres attaquants, Desevic et Pomponi, plus au combat. Ils ont su se démener pour garder les longs ballons et jouer sur leur vitesse pour percuter et amener le cuir dans la surface adverse comme dans le cas de l’ouverture du score où le premier nommé centrait pour le second.



A l'image de Guillaume Mura, les joueurs de Hostert ont été irréprochables au niveau de l'engagement.

Photo: Ben Majerus

Pourquoi Differdange n’a pas réussi à développer son plan de jeu et, pire, a perdu ce match?

Pascal Carzaniga proposait un schéma de jeu classique en 4-2-1-3 avec quelques surprises comme le côté gauche composé de Jänisch et Rodrigues, mais aussi Yannick Bastos placé en défenseur droit. Le FCD 03 n’a pas dérogé à son plan de jeu habituel. Lorsque le ballon arrivait dans les pieds de Fleurival ou Holter, les actions se déclenchaient de deux manières:

Mounir Hamzaoui se promenant entre la défense adverse et sa sentinelle, René Peters, était trouvé via une passe éliminant les milieux centraux d’Hostert. Ensuite, Hamzaoui cherchait l’avant-dernière ou la dernière passe, notamment vers Caron ou Bastos.

Le ballon arrivait sur le défenseur latéral qui servait son ailier. Dédoublement ou pas, cela se terminait à 70% par une tentative de centre.

Malheureusement pour eux, les visiteurs ont oublié l’ingrédient indispensable face à un bloc compact: l’intensité. Majoritairement en possession du ballon, lorsqu’ils arrivaient à trouver en décrochage Hamzaoui ou Caron, ils prenaient un temps d’avance sur les joueurs de Hostert systématiquement en retard lorsqu’ils sortaient sur le joueur recevant le ballon.

Au fur et à mesure des passes ou dribbles tentés, les Rouges perdaient petit à petit ce temps d’avance et n’arrivaient pas à trouver de dernière passe ou un centre dangereux. Ce qui a également porté préjudice aux Differdangeois, c’est qu’à chaque perte de balle, lorsque les locaux relançaient sur Achraf Drif ou bien balançaient le ballon le plus loin possible, leurs défenseurs ont manqué d’agressivité et perdu de nombreux duels permettant aux attaquants locaux de garder le ballon et permettant de soulager leurs défenseurs.

Les visiteurs n’ont jamais réussi à maintenir la pression sur leurs adversaires et n’ont pas, de l’autre côté, installé de la sérénité dans leur secteur défensif. Il n’en fallait pas plus pour tomber dans le piège d’une équipe totalement décomplexée, bien en place, et à l’affût de la moindre erreur.



Jeremy Mendes à la lutte avec Dwayn Holter. Le Differdangeois a été exclu stupidement en fin de match.

Photo: Ben Majerus

Pourquoi le classement de Hostert n’est plus une surprise?

L’US Hostert applique aujourd’hui une recette qui marche. Elle pense avant tout à défendre. Lorsqu’on observe ce championnat, on constate que les équipes, dites plus fortes, ont de plus en plus de mal à faire la différence face à une équipe compacte. On constate que Hamm Benfica, l’US Hostert, le Progrès font partie des clubs qui appliquent ces principes. Elles alignent une défense qui fait partie des meilleures du championnat mais à l'inverse, elles alignent une des plus mauvaises attaques de la série (sauf dans le cas du Progrès et son attaque de feu).

Chacune de ces équipes n’ont pas beaucoup de temps forts pendant leurs matchs mais elles réussissent à sécuriser leur but et donc à faire prendre de plus en plus de risques à leurs adversaires. Lors de la récupération du ballon, le contre provoque inévitablement des dégâts.



Dans tous les cas, cette tactique nécessite trois qualités:

Une grosse discipline défensive et une envie d’aller au combat

Du talent offensif

Une ambiance collective positive

Des qualités que l'on retrouve au sein du groupe hostertois.



Les tops

Achraf Drif (US Hostert): beaucoup trop fort pour la BGL Ligue quand il est dans un bon jour. Il a retourné la défense differdangeoise à chacune de ses prises de balle, de ses dribbles…

Cédric Steinmetz (US Hostert): si ses adversaires directs Jänisch et Rodrigues n’ont pas été bons, il a été costaud, agressif et très présent offensivement et aussi sobre que mature.

Admir Desevic (US Hostert): même s’il déserte souvent la surface de réparation, il a multiplié les appels. Il a travaillé sans cesse et a été récompensé par une passe décisive.



Les flops

André Rodrigues (Differdange): il n'a pas mis de vitesse dans ses déplacements, trop peu influent. On l’a senti mal à l’aise et n'a pas su profiter de la vitesse d’un ailier.

Chadli Amri (Differdange): incapable de faire la différence sur son côté. Il est rarement sorti de sa zone de jeu et n’a donc apporté aucune plus-value.

Dwayn Holter (Differdange): pas mal de déchets techniques sur ses contrôles, il a donc ralenti le jeu. De plus, il se fait exclure de manière inadmissible et pénalise son équipe pour la prochaine journée. Tout simplement une faute professionnelle.