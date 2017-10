Pas vraiment souverain, le Progrès a fait le boulot, ce dimanche à la Frontière face à une Jeunesse sans trop d’ambition. Froids d’efficacité, les Jaune et Noir gardent leur fauteuil de leader et ont démontré qu’ils le méritent.

Par Thomas Fullenwarth



Qu’a-t-il manqué à la Jeunesse pour contrer le Progrès?

Pour la réception du leader, Marc Thomé avait choisi d’aligner un système très défensif en 5-2-3, avec une charnière centrale composée de trois joueurs et un binôme au milieu défensif, avec Menessou et Lapierre.

Pour son animation offensive, on s’est vite rendu compte que la Jeunesse compterait exclusivement sur Adler pour déclencher ses actions. En effet, celui-ci était automatiquement recherché par les défenseurs eschois lorsque ceux-ci avaient le ballon. Et c’est bien là le souci: lorsque le meneur de jeu n’était pas disponible, la Jeunesse, qui avait décidé de repartir de derrière par des passes courtes, se mettait en difficulté toute seule. Ni Lapierre, ni Ménessou ne se rendaient disponibles pour servir de lien entre la défense et l’attaque.

Lorsque le ballon arrivait jusqu’à Adler, des décalages se formaient automatiquement tant celui-ci attirait les défenseurs. Ainsi, le numéro 10 pouvait trouver ses coéquipiers plus facilement et déclencher des attaques. Malheureusement pour la Jeunesse, les joueurs n’ont jamais réussi à se surpasser pour inscrire un but, ratant même un penalty via N’Diaye.

Face au Progrès, Marc Thomé (Jeunesse, en blanc) avait choisi d’aligner un système très défensif en 5-2-3.

Photo: Michel Dell'Aiera

Défensivement, le gros problème des Eschois est venu du fait qu'ils étaient beaucoup trop loin de leurs adversaires lorsque ceux-ci recevaient le ballon. Ainsi, les Jaune et Noir ont souvent eu l’occasion de créer des décalages et, ce faisant, de mettre en difficulté les Bianconeri. Malgré cela, ces décalages ont été compensés par la densité de joueurs eschois dans les trente derniers mètres.

Jusqu’à la faute de main de Sommer, la Jeunesse avait bien tenu le coup, mais était vraiment trop limitée offensivement du fait que l'équipe n’attaquait qu'avec trois joueurs.

Comment le Progrès s’est-il sorti du piège Eschois?

Débutant le match en 4-1-3-2, Amodio est vite repassé en 4-4-2, faisant redescendre Olivier Thill au côté de Mario Mutsch.

Cela a permis deux choses:

Olivier Thill a pu s’éloigner des deux milieux récupérateurs eschois et toucher plus de ballons face au jeu.

Emmanuel Françoise a pu se rapprocher de Karapetian qui était trop seul face aux trois défenseurs centraux locaux.

Le Progrès ayant tout de même la maitrise du ballon, il a manqué aux visiteurs leur punch offensif habituel qui leur avait toujours permis de faire la différence depuis le début de saison.

Face à sept joueurs eschois massés devant leur surface de réparation, le Progrès n’a pas toujours su mettre le rythme pour bouger le bloc adverse. En effet, il a fallu attendre le deuxième but pour que les locaux prennent plus de risques et laissent des espaces. Ainsi, on a pu revoir un Progrès faisant la différence sur des contres par des passes rapides en une à deux touches de balles.

Encore une grosse performance pour Emmanuel Françoise à l'attaque du Progrès

Photo: Michel Dell'Aiera

Malgré ce «moins» offensif, les visiteurs ont pu une nouvelle fois s’appuyer sur une défense centrale impériale qui, cette fois, n’a eu à compenser qu’un côté, celui des Soares-Fiorani, moins performant sur le replacement et dans les contacts.

C’est ce qui a permis au Progrès de ne pas douter et de continuer à prendre des risques offensivement. C’est cela qui, ce dimanche, les a démarqués de la Jeunesse.

Le Progrès peut-il tenir le rythme? N’est-il pas en train de s’essouffler?

A la Frontière, les Jaune et Noir ont parfois semblé un peu moins bien physiquement. Cela s’est traduit par les trois signes suivants:

Le pressing des attaquants Karapetian et Françoise s’est fait au petit trot.

L’arrière-droit Matias n’a pratiquement pas participé au jeu offensif.

D’une manière générale, il y’a eu moins de mouvement autour du porteur du ballon

Si l’on regarde ce début de saison, on se rend compte que Paolo Amodio utilise les mêmes joueurs. En effet, Karapetian et Françoise terminent les matches, idem pour un des deux Thill et pour les défenseurs centraux.

Cette baisse de rythme. observée face à une équipe compacte dès la 9e journée, pourrait inquiéter. La profondeur du banc du Progrès aura un rôle essentiel. Les suspensions, les blessures et les baisses de forme devront être compensées le moment venu et, dans ces cas précis, le F91 Dudelange semble mieux armé que l'équipe de Niederkorn.



Le Progrès possède beaucoup de joueurs ne travaillant pas qui suivent des programmes de récupération pendant la semaine. C’est peut-être cela qui leur permettra de garder une régularité de performance primordiale dans la course au titre.

Arsene Menessou (Jeunesse) a eu trop peu d'impact physique et aucun apport offensif

Photo: Michel Dell'Aiera

Les Tops



Metin Karayer (Progrès): impérial en défense centrale avec son compère Adrien Férino. Il a également apporté offensivement, via quelques montées. Justement récompensé par un but.

Manu Françoise (Progrès): encore une fois très bon. Il a beaucoup pesé sur le secteur défensif eschois grâce à sa puissance et son intelligence dans ses déplacements.

Sébastien Flauss (Progrès): il n’a pas eu énormément de travail, mais est le principal responsable de la victoire des siens grâce à l’arrêt du penalty et quelques autres.

Les Flops

Kevin Sommer (Jeunesse): il a gâché le travail de son équipe par sa faute de main juste avant la mi-temps. A pris beaucoup trop de risques dans des relances au pied hasardeuses.

Arsène Menessou (Jeunesse): a eu peu d’impact physique et aucune influence offensive. Trop de carences par rapport à sa position sur le terrain.